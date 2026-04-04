OL : un apport offensif des défenseurs quasi-inexistant

Avec un seul but inscrit par un défenseur cette saison en Ligue 1, l’Olympique lyonnais se distingue par une faible contribution de son secteur défensif dans la production offensive.

Ruben Kluivert est, à ce jour, le seul défenseur lyonnais à avoir trouvé le chemin des filets en championnat. Un chiffre à relativiser toutefois, puisque Ainsley Maitland-Niles et Abner ont également marqué, mais en étant alignés plus haut sur le terrain au coup d’envoi, au milieu ou sur l’aile.

Une anomalie dans le paysage de la Ligue 1

Au total, cela représente 1 but sur 41, soit environ 2% des réalisations lyonnaises. Un ratio particulièrement faible comparé à d’autres équipes de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain a bénéficié de 6 buts de ses défenseurs sur 58 (10%), tandis qu’Auxerre se démarque avec 5 sur 22 (23%). Au-delà de la statistique, ce chiffre met en lumière un manque de diversité dans les solutions offensives de l’OL.

Dans le football moderne, les éléments de la ligne arrière jouent un rôle clé, notamment sur coups de pied arrêtés ou dans les phases de projection. Un domaine dans lequel les Rhodaniens peinent à peser cette saison. L’absence d'un danger régulier sur ces situations restreint les options offensives d’une équipe déjà à la limite dans la finition. Un manque qui peut se payer dans les moments clés.