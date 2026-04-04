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Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
Ruben Kluivert lors d’OL – RB Salzbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : un apport offensif des défenseurs quasi-inexistant

  • par Alban Nivet
  • 8 Commentaires

    • Avec un seul but inscrit par un défenseur cette saison en Ligue 1, l’Olympique lyonnais se distingue par une faible contribution de son secteur défensif dans la production offensive.

    Ruben Kluivert est, à ce jour, le seul défenseur lyonnais à avoir trouvé le chemin des filets en championnat. Un chiffre à relativiser toutefois, puisque Ainsley Maitland-Niles et Abner ont également marqué, mais en étant alignés plus haut sur le terrain au coup d’envoi, au milieu ou sur l’aile.

    Une anomalie dans le paysage de la Ligue 1

    Au total, cela représente 1 but sur 41, soit environ 2% des réalisations lyonnaises. Un ratio particulièrement faible comparé à d’autres équipes de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain a bénéficié de 6 buts de ses défenseurs sur 58 (10%), tandis qu’Auxerre se démarque avec 5 sur 22 (23%). Au-delà de la statistique, ce chiffre met en lumière un manque de diversité dans les solutions offensives de l’OL.

    Dans le football moderne, les éléments de la ligne arrière jouent un rôle clé, notamment sur coups de pied arrêtés ou dans les phases de projection. Un domaine dans lequel les Rhodaniens peinent à peser cette saison. L’absence d'un danger régulier sur ces situations restreint les options offensives d’une équipe déjà à la limite dans la finition. Un manque qui peut se payer dans les moments clés.

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    1. Olympien First
      Olympien First - sam 4 Avr 26 à 18 h 56

      Avec une stratégie souvent défensive, sûrement motivée les absences de longue durée qui ont affecté toute la ligne d'attaque, et particulièrement l'absence de joueurs qui percutent et créent le danger dans la surface, les défenseurs capables d'apporter dans le jeu leur soutien offensif (Tagliafico, AMN, Abner lorsqu'il évolue en défenseur, ou Kluivert, même s'il a relativement peu joué) ont été bridés dans leur élan, probablement même par le coach qui ne souhaitait pas voir l'OL se découvrir. D'autant que les joueurs remplaçants (ou titulaire comme Endrick) "devant" n'étaient pas des foudres de guerre pour apporter leur soutien aux défenseurs (latéraux notamment) pour permettre des dédoublements et favoriser leur impact offensif potentiel.

      Sous cet angle du jeu, je ne suis pas surpris par cette statistique sur l'année, bien au contraire, elle me parait assez logique dans ce contexte.

      Il y a cependant un aspect bien plus inquiétant et qui influe probablement beaucoup sur ce faible impact offensif des défenseurs, c'est la faiblesse des centraux, supposés de plus grande taille et normalement plus impactant sur les coups de pied arrêtés, corners et coup-francs. Là il y a un vrai problème, d'autant que pas mal de centres ne sont pas si mal tirés, mais ne trouvent jamais preneurs dans la surface, faute de présence et/ou de qualité dans le domaine aérien.

      Un travail dans ce secteur de jeu serait indispensable et aurait certainement une grosse incidence sur cette statistique offensive anémique des défenseurs.

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    2. RBV
      RBV - sam 4 Avr 26 à 18 h 59

      Je rajouterais même que certains défenseurs ont un apport défensif inexistant 😂
      Coucou Abner !

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      1. Mike Altheos Blueberry
        Mike Altheos Blueberry - sam 4 Avr 26 à 20 h 11

        Abner en est à 3 buts, c'est le plus en réussite dans cet exercice de toute la ligne défensive.
        Bon par contre défensivement effectivement 🤣

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    3. Juni38
      Juni38 - sam 4 Avr 26 à 20 h 19

      Si on avait Hakimi et nuno Mendes comme latéraux , ça se saurait .

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    4. cavegone
      cavegone - sam 4 Avr 26 à 21 h 26

      Maintenant il faut se justifier que les défenseurs défendent et les attaquants attaquent…

      Vivement que cette saison se termine…
      On devrait prendre Haise ou Galtier le jeu est pourri mais au moins les lateraux montent plus….🙄

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      1. Tongariro
        Tongariro - sam 4 Avr 26 à 21 h 30

        "Vivement que cette saison se termine…"

        Ca fait combien de saisons qu'on dit ça ?

        C'est quoi la dernière fin de saison (c'est à dire jusqu'à mai) qui vous ait excité ?

        A la limite ça doit être 2020 pour le Final 8 mais c'était l'été.

        Le dernier moi de mai passionnant ça devait être en 2018 avec la 3ème place chipée à Marseille (le triplé de Memphis vs Nice).

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        1. Tongariro
          Tongariro - sam 4 Avr 26 à 21 h 31

          Ah j'oubliais le printemps 2024 avec la remontée de Sage et la qualif pour l'EL à la dernière minute vs Strasbourg (on a été Européens une seule minute cette saison là haha).
          Et la finale de CdL qui suit.

          2018 et 2024 donc.

          Super.

    5. OL-91
      OL-91 - sam 4 Avr 26 à 21 h 58

      Normal puisque actuellement nos défenseurs passent 98 % de leur temps de jeu à défendre.

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