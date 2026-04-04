Parmi les 18 joueuses convoquées pour la demi-finale de la Coupe de France dimanche à Strasbourg (16h), OL Lyonnes se passe d'Ingrid Engen et Ashley Lawrence.

Forcément, Jonatan Giráldez a des choix à faire. Puisqu'il ne peut retenir que 18 joueuses sur la feuille de match, il devra se passer de plusieurs éléments dimanche par rapport au quart de finale retour de Ligue des champions face à Wolfsburg jeudi (4-0). Le voyage dominical à Strasbourg en Coupe de France se fera sans Ingrid Engen ni Ashley Lawrence.

Deux absentes en défense, auxquelles il faut ajouter les précautions pour trois autres footballeuses. Comme nous l'indiquions plus tôt ce samedi, Inès Benyahia et Melchie Dumornay ne figurent pas dans la liste. Idem en attaque pour Tabitha Chawinga. Toutes se remettent de quelques gênes physiques.

De l'expérience malgré tout

Mais cela n'empêchera pas les Lyonnaises d'être compétitives contre les Alsaciennes. Elles emmènent une formation expérimentée, avec Christiane Endler, Selma Bacha, Wendie Renard, Lindsey Heaps ou encore Ada Hegerberg. Du beau monde afin de faire respecter la hiérarchie et de rejoindre le PSG en finale. Pour cela, il faudra faire mieux que le week-end passé, lorsqu'un 11 "bis" avait lâché des points à la Meinau en championnat (2-2).

Le groupe d'OL Lyonnes : Belhadj, Endler - Bacha, Fathallah, Nelhage, Renard, Sombath, Svava, Tarciane - Damaris, Heaps, Shrader, Yohannes - Becho, Brand, Diani, Hegerberg, Katoto