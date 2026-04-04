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Ingrid Engen lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
Ingrid Engen lors d’OL Lyonnes – Wolfsburg (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Un OL Lyonnes sans Ingrid Engen ni Ashley Lawrence à Strasbourg

  • par Gwendal Chabas
  • 15 Commentaires

    • Parmi les 18 joueuses convoquées pour la demi-finale de la Coupe de France dimanche à Strasbourg (16h), OL Lyonnes se passe d'Ingrid Engen et Ashley Lawrence.

    Forcément, Jonatan Giráldez a des choix à faire. Puisqu'il ne peut retenir que 18 joueuses sur la feuille de match, il devra se passer de plusieurs éléments dimanche par rapport au quart de finale retour de Ligue des champions face à Wolfsburg jeudi (4-0). Le voyage dominical à Strasbourg en Coupe de France se fera sans Ingrid Engen ni Ashley Lawrence.

    Deux absentes en défense, auxquelles il faut ajouter les précautions pour trois autres footballeuses. Comme nous l'indiquions plus tôt ce samedi, Inès Benyahia et Melchie Dumornay ne figurent pas dans la liste. Idem en attaque pour Tabitha Chawinga. Toutes se remettent de quelques gênes physiques.

    De l'expérience malgré tout

    Mais cela n'empêchera pas les Lyonnaises d'être compétitives contre les Alsaciennes. Elles emmènent une formation expérimentée, avec Christiane Endler, Selma Bacha, Wendie Renard, Lindsey Heaps ou encore Ada Hegerberg. Du beau monde afin de faire respecter la hiérarchie et de rejoindre le PSG en finale. Pour cela, il faudra faire mieux que le week-end passé, lorsqu'un 11 "bis" avait lâché des points à la Meinau en championnat (2-2).

    Le groupe d'OL Lyonnes : Belhadj, Endler - Bacha, Fathallah, Nelhage, Renard, Sombath, Svava, Tarciane - Damaris, Heaps, Shrader, Yohannes - Becho, Brand, Diani, Hegerberg, Katoto

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    15 commentaires
    1. seb.66
      seb.66 - sam 4 Avr 26 à 18 h 58

      Il y a encore de quoi faire, mais il faudra attaquer tambour battant et surveiller les phases de transition.
      Il y en a qui ont eu 130' dans les pattes...

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    2. Avatar
      brad - sam 4 Avr 26 à 19 h 30

      Comme on avait un banc compétitif , pas de quoi s'alarmer sur les cinq absentes , le onze aura encore belle gueule...
      ET quand bien même que l'on soit un peu bousculé , cela ouvrira des espaces pour les trois de devant.....

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    3. dede74
      dede74 - sam 4 Avr 26 à 19 h 42

      Les joueuses qui ont joué tout le match de WCL, ne vont certainement pas débuter, les Svava, Tarciane, Sombath et autre Nelhage, débuteront et feront tout le match peut-être. Il y de quoi composer une bonne équipe.

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      1. isabielle
        isabielle - sam 4 Avr 26 à 20 h 23

        En fait, il faut qu'elles se mettent elles aussi en mode WCL...

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    4. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 4 Avr 26 à 20 h 08

      Salut,
      Donc, encore et encore une future finale à faire contre le Qatar !
      Ça devient vraiment lassant, et il va bien falloir que ce QSG en remporte une cette saison , donc l'arbitrage est prévenu et se tient prêt ! 😜

      Oups, me voilà complotiste ! Quoi que ......🤔😇

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      1. OL-91
        OL-91 - sam 4 Avr 26 à 21 h 51

        Un vrai complot, c'est sans doute deux clubs lyonnais dans le même après-midi, et une enquête devrait être diligentée...

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    5. seb.66
      seb.66 - sam 4 Avr 26 à 20 h 23

      Deux expulsions au PSG dont Griedge.
      Un zébulon-pénalty...

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      1. isabielle
        isabielle - sam 4 Avr 26 à 20 h 28

        Pour Griedge j'ai pas compris, pour Graziani c'est 2 jaunes...
        Mais si l'arbitre n'avait pas été si laxiste lors du début de match, elles se seraient calmées les habituées des accrochages et tampons volontaires...

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        1. JUNi DU 36
          JUNi DU 36 - sam 4 Avr 26 à 20 h 33

          C'est un match en retard ?

        2. isabielle
          isabielle - sam 4 Avr 26 à 20 h 42

          Mais non, c'est l'autre 1/2 finale de la cdf....
          Peut-être as-tu loupé toute l'hyper médiatisation de cette compétition majeure organisée par la fff ?
          Depuis le tirage au sort en direct à la télé par Miss France, tous les médias se sont mobilisé... et t'as rien vu ! ... mais où vis-tu ?
          Rhoooo, quand mêmheu !😂

        3. JUNi DU 36
          JUNi DU 36 - sam 4 Avr 26 à 20 h 58

          😂
          Complètement loupé en effet, la coupe de france m'était complètement sorti de la tête tout simplement parce que je croyais que c'était elle qui avait été gagnée au Sénégal. Maintenant que tu en parles ça me revient, c'était la coupe de la ligue, j'ai bon ? 😅

          Et elles jouent contre qui les parisiennes ?

        4. dede74
          dede74 - sam 4 Avr 26 à 21 h 09

          Oh oh JUNI ! reviens parmi-nous ! c'était le derby PSG - PFC en CDF, avec un arbitrage, disons de oufs !
          Si nous battons Strasbourg, nous retrouverons donc le QSG sur notre route de la finale !

          Va voir le résumé sur Youyou

    6. chignol
      chignol - dim 5 Avr 26 à 10 h 21

      "Des demi-finales de Coupe de France sur YouTube, encore un manque de visibilité pour le football féminin" : https://tinyurl.com/mrxa7xrc

      Signaler
    7. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 5 Avr 26 à 10 h 38

      Merci pour les infos les ptits loups 👍

      Ça fait froid dans le dos une fois de plus cette pratique de diffusion chez les féminines.
      Et JMA complètement muet à toutes ses aberrations, lui le président de la ligue pfff

      Mention très bien à l'équipe TV qui se pose pas de question sur les diffusions de matchs européens.

      Signaler
      1. Avatar
        undeuxtrois - dim 5 Avr 26 à 11 h 24

        Ne soyons pas trop dithyrambique, ce n'est que la première année qu'ils font ça ! Mais c'est très bien. Pour le reste, c'est juste nul... Une CDF diffusée sur Youtube, franchement.

        Signaler

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