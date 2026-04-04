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Les joueuses de l’OL Lyonnes (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Un OL Lyonnes regonflé à bloc avant d'affronter Strasbourg

  • par Gwendal Chabas
  • 7 Commentaires

    • Galvanisé par sa victoire face à Wolfsburg jeudi (4-0), OL Lyonnes a un objectif avant la trêve : se qualifier pour la finale de la Coupe de France contre Strasbourg.

    Évidemment, la finition a laissé à désirer jeudi contre Wolfsburg (4-0). Pour autant, OL Lyonnes a montré qu'en augmentant le curseur dans l'agressivité et le pressing, il pouvait imposer un rapport de forces difficile à tenir pour son opposant. C'est ce qu'on attendait du groupe, alors qu'il semblait avoir perdu tout cela lors des affiches passées.

    Le voilà donc bien lancé avant de viser un autre objectif dimanche en Alsace (16 heures). "Le niveau de confiance est le même. On regardait la prestation de l'équipe, et bien que ce ne fût pas parfait ces dernières semaines, on était meilleurs que l'adversaire. Jeudi, notre performance était exceptionnelle, du début à la fin. Notre compétitivité était similaire lors des deux rencontres précédentes. La différence, c'est que la perception n'est pas la même en fonction du résultat, estimait Jonatan Giráldez. Je suis satisfait de l'évolution de l'équipe."

    Effacé l'affront du week-end passé

    Très positif, l'entraîneur espagnol passe donc outre le revers en Allemagne (1-0) puis le nul face à Strasbourg (2-2) qui avaient semé le doute. Plus question d'y penser visiblement, alors que les regards se tournent à présent vers la demi-finale de Coupe de France. "La priorité est évidemment au match contre Strasbourg. On veut aller en finale, a appuyé le technicien de 34 ans. Ensuite, nous nous tournerons vers le duel face à Arsenal, qui sera très difficile. Sans oublier après la trêve la réception de Dijon, mais qui serait moins importante que la confrontation face aux Anglaises."

    L'affiche dominicale sera l'occasion pour les Lyonnaises de remettre les pendules à l'heure sur le sol national, face à un rival qui a contrarié ses plans samedi dernier. "C'est avantageux. Nous connaissons les profils des joueuses. Tactiquement, elles proposeront peut-être autre chose, mais on devrait affronter un bloc bas. Il faudra bien gérer les transitions défensives et être cliniques devant le but, a exposé Jonatan Giráldez. Les Strasbourgeoises avaient fait une très belle partie, même si nous avions créé plusieurs opportunités. Elles seront tout autant motivées que le week-end précédent car elles ont une chance de se qualifier."

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    7 commentaires
    1. Avatar
      brad - sam 4 Avr 26 à 17 h 07

      Je repartirais bien sur la même compo qui a débuté contre Wolsburg , voir si certains automatismes deviennent naturels .

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    2. OL-91
      OL-91 - sam 4 Avr 26 à 17 h 24

      Et un péno salvateur pour le QSG !

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      1. isabielle
        isabielle - sam 4 Avr 26 à 17 h 37

        Que ne ferait-on pas pour un psg en finale ?
        La VAR c'est la Volonté d' Arranger le Résultat : but annulé pour le PFC et péno pour le psg !
        Faute en dehors de la surface + simulation la "spéciale Sakina"
        Je préfère encore les erreurs d'arbitrage... au moins de temps en temps l'OL en bénéficie aussi !

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      2. Avatar
        undeuxtrois - sam 4 Avr 26 à 17 h 39

        Le classique ultime. Le PSG a eu 10 pénaltys cette saison je crois. Je ne sais pas si on se rend compte... A nouveau, je le trouve particulièrement généreux. Combien de fois Karchaoui s'est laissée tomber... Et je ne parle même pas de la "VAR" qui n'a qu'un angle de caméra.

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        1. isabielle
          isabielle - sam 4 Avr 26 à 17 h 52

          Cela dit l'arbitrage de Rochebilière n'est pas top... déjà il a été trop longtemps permissif sur les fautes volontaires.
          Sur le 2ème but de Mateo annulé pour le PFC avant le hors jeu (difficile à juger vu l'angle) il y a faute sur l'attaquante francilienne... mais a rien vu.

    3. OL-91
      OL-91 - sam 4 Avr 26 à 17 h 42

      MBock, j'ignore ce qui s'est passé mais depuis son départ, ce n'est pas dithyrambique et même plutôt moche.
      Je ne me souviens pas qu'elle ait parlé avec émotion de son passage à l'OL.

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      1. dede74
        dede74 - sam 4 Avr 26 à 21 h 16

        Elle a pourtant été bien aidée pendant sa blessure mais elle n'a pas digéré la venue de Buchanan.

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