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Melchie Dumornay (OL Lyonnes) face au PSG
Melchie Dumornay (OL) face au PSG (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL Lyonnes ira à Strasbourg sans Inès Benyahia, Melchie Dumornay et Tabitha Chawinga

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • OL Lyonnes a une place en finale de la Coupe de France à décrocher (16h). Dimanche, il affrontera Strasbourg sans Inès Benyahia, Melchie Dumornay et Tabitha Chawinga.

    La composition de OL Lyonnes jeudi face à Wolfsburg a pu surprendre (4-0). Jonatan Giráldez avait choisi de laisser Melchie Dumornay et Tabitha Chawinga sur le banc au coup d'envoi. Une décision dictée par l'état physique des deux joueuses, qui n'étaient au maximum de leurs capacités.

    Cela n'a pas empêché l'entraîneur espagnol de les lancer en deuxième période. Et plutôt avec succès, car elles ont marqué un but chacune. "Elles n'étaient pas à 100%, mais elles voulaient disputer ce match crucial. Maintenant, le plus important est qu'elles récupèrent physiquement, a-t-il déclaré samedi à Olympique-et-Lyonnais et au Progrès. Donc elles ne seront pas là dimanche."

    Benyahia forfait avec la France U23

    Pas de l'Haïtienne ni de la Malawite dans le groupe pour aller à Strasbourg donc (16 heures). Une affiche déterminante, car les Rhodaniennes veulent obtenir leur billet pour la finale de la Coupe de France. Il faudra pour cela venir à bout d'Alsaciennes leur ayant posé des problèmes le week-end passé (2-2).

    Autre absente pour cette demi-finale, Inès Benyahia. Elle aussi est entrée en cours de jeu, lors de la prolongation. Pas de voyage en Alsace pour la milieu de terrain, qui renoncera également à l'équipe de France U23. "Pendant la trêve, elle restera ici. Ce n'est pas grave, mais elle va suivre le processus de récupération afin d'être apte face à Dijon (après la trêve)", a précisé son coach.

    Avec David Hernandez.

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    1 commentaire
    1. isabielle
      isabielle - sam 4 Avr 26 à 16 h 00

      Soutien des supporters présents lors de l'entraînement ouvert au public à la veille de la 1/2 finale de Coupe de France : 👏🤞🤝
      https://www.instagram.com/p/DWtZWXDjC30/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

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