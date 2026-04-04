Opposés au Stade Rennais, les U18 de l'OL auront un sacré défi à relever. Ils reçoivent le tenant du titre en quarts de finale.

Les premiers tours ont été franchis, et maintenant, l'OL entre de plain-pied dans la compétition. Après avoir battu quatre formations de niveau Régional 1, les U18 verront le niveau grimper d'un cran dimanche. En quarts de finale de la Coupe Gambardella, ils reçoivent Rennes à 15 heures. Ni plus, ni moins, que le dernier vainqueur de l'épreuve.

Les protégés de Florent Balmont savent qu'ils n'auront pas la partie facile. "C’est un autre calibre. Ils sont tenants du titre, avec encore certains éléments de l’année dernière, a rappelé le coach. Donc c’est sûr qu’on n’est peut-être pas favoris. Les tours d’avant ne sont jamais faciles contre des équipes inférieures, mais on a su jouer avec la manière. On voulait recevoir, et qu’il y ait un peu plus de monde au stade. Pour le groupe, pour moi, pour l’apprentissage, c’est important de connaître ce contexte avec plus de public. Pour les jeunes, c’est aussi les préparer à être peut-être, plus tard, eux en haut de l’affiche."

"On a créé une vraie cohésion dans cet effectif", Balmont

Justement, Kenan Doganay, Billy-Paul Mavudia et les autres devront appréhender ce rendez-vous devant plusieurs centaines de supporters. Ils évolueront pour la première fois sur le terrain Gérard Houllier, enceinte dont l'entrée sera gratuite. Bien que la rencontre des "grands" se dispute simultanément à Angers, ils seront sans doute nombreux à venir les pousser. Comment se prépare-t-on à cela ? "Pas avec un discours particulier, mais on y travaille. Le contexte va être différent : jouer à domicile, avec plus de public. On va essayer de bien vivre cette journée, de prendre des repères. Mais il ne faut pas non plus trop se focaliser là-dessus, prévoyait l'ancien milieu. L’essentiel, c’est de répondre présent sur la pelouse."

Comme chez les professionnels, Florent Balmont a joué le jeu de la conférence de presse. Il en a profité pour détailler les forces du groupe. "Ils ont de la qualité, mais je pense surtout qu’on a créé une vraie cohésion dans cet effectif. Beaucoup d'entre eux sont arrivés en début de saison, notamment du monde amateur (4, NDLR), expliquait-il. Et chez ceux qui étaient déjà là, il y a aussi beaucoup de qualité. En championnat, j’ai à peu près les mêmes qu'en coupe, parce qu’on joue très jeunes. Il y a de la qualité et un bon état d’esprit. Franchement, je ne me plains pas. Cette année, on fait de bonnes choses (ils sont 3es de leur poule). Même si le but est de développer les joueurs, on essaie de leur apporter ce côté compétiteur. Et je trouve que, pour l’instant, on y est."