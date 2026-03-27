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Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
Kenan Doganay, capitaine des U19 de l’OL (crédit : David Hernandez)

Coupe Gambardella : OL - Rennes le 5 avril au GOLTC (15h)

  • par David Hernandez

    • Après avoir sorti des équipes évoluant au niveau régional, les U18 de l'OL vont devoir élever leur niveau en quart de finale de la Coupe Gambardella. Les Lyonnais recevront Rennes, le dimanche 5 avril sur la pelouse du terrain Gérard Houllier, avec un accès gratuit pour les supporters.

    En championnat, la course aux play-offs a pris du plomb dans l'aile ces dernières semaines. Avec cinq points de retard sur la deuxième place à quatre journées de la fin, les U19 de l'OL ont très certainement raté le coche. Alors forcément, tous les regards se portent vers la Coupe Gambardella avec un quart de finale à disputer le dimanche 5 avril. La tâche ne s'annonce pas facile pour les joueurs de Florent Balmont, puisque se dresse le Stade Rennais, considéré comme le meilleur centre de formation français des dernières années.

    L'OL jouera en même temps à Angers... 

    Ayant sorti des équipes de niveau régional depuis le début de la Gambardella, l'OL compte sur le soutien de ses supporters pour pousser Kenan Doganay et ses coéquipiers à atteindre le dernier carré. En ce sens, le club a choisi de mettre les petits plats dans les grands pour que l'après-midi du 5 avril (15h) se termine positivement. Les U18 lyonnais évolueront ainsi à Décines et non à Meyzieu sur la pelouse du terrain Gérard Houllier. L'occasion d'attirer du monde en tribune avec une entrée gratuite. Même si la programmation de la FFF laisse à désirer puisque le groupe professionnel jouera au même moment du côté d'Angers... Dommage de devoir faire un choix.

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