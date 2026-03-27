Ce samedi, OL Lyonnes se déplace à Strasbourg, quatre jours après la désillusion en Ligue des champions. Jonatan Giráldez a choisi de faire tourner son effectif.
Ce vendredi en fin de matinée, Jonatan Giráldez nous a confié que le match retour contre Wolfsburg était forcément "dans les têtes". Seulement, avant de penser à renverser la situation en Ligue des champions, les joueuses d'OL Lyonnes ont un match de championnat à préparer. L'intérêt sportif demeure plus que limité depuis quelques semaines et l'officialisation de la première place à l'issue de la saison régulière. Alors forcément, on pouvait s'attendre à voir le coach espagnol laisser quelques joueuses au repos. Elles étaient toutes présentes ce vendredi matin pour la dernière séance avant le déplacement à Strasbourg (samedi 18h). Mais elles sont nombreuses à ne pas faire le voyage jusqu'en Alsace.
Nouvelle titularisation à venir pour Belhadj
Huit très exactement par rapport au groupe retenu mardi en Ligue des champions. Endler, Bacha, Engen, Lawrence, Renard, Damaris, Dumornay et Chawinga profiteront d'un week-end de libre. De quoi recharger les batteries avant le grand rendez-vous de jeudi prochain (21h). Ces nombreuses mises au repos profitent aux jeunes de l'Académie, pour la plupart souvent intégrées au groupe pro. On pense logiquement à Maïssa Fathallah ou Romane Rafalski. Elles seront accompagnées par Lou Marchal, qui jouera la doublure de Féérine Belhadj, et Charline Coutel dans l'entrejeu.
Le groupe d'OL Lyonnes : Belhadj, Marchal - Fathallah, Nelhage, Rafalski, Sombath, Svava, Tarciane - Benyahia, Coutel, Heaps, Shrader, Yohannes - Becho, Brand, Diani, Hegerberg, Katoto
Là, ça va tourner (pas au vinaigre j'espère) les cadres sont au repos pour certaines, les autres seront sur le banc mais, pourquoi avoir laissé Heaps dans le groupe ? pour la faire jouer un peu, malgré son peu d'apport ? bof !
Ma compo :
Belhadj
Tarciane, Nelhage, Sombath, Svava
Schrader, Benyahia, Yoannes
Becho, MAK, Brand
Après, entrée de quelques titulaires, 30 mn, pour les réchauffer car le temps risque d'être frais.
Allez, les doublures, montrez vous !
Aguerrir les jeunes Fenottes est indispensable.
Que l'on gagne ou pas ce match, cela ne changera pas grand chose au classement, ni pour l'OL ni pour Strasbourg.
Par contre, les absentes, celles qui sont au repos, ont grand intérêt à se mettre en mode commando pour le match de WCL dès lundi matin.
Commando de choc oui, tout intérêt !
Et, à l'entraînement, tirs de loin, toutes positions, pour se souvenir que c'est payant ! les déchets, on s'en fiche, du moment que certains perforent.