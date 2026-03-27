Ce samedi, OL Lyonnes se déplace à Strasbourg, quatre jours après la désillusion en Ligue des champions. Jonatan Giráldez a choisi de faire tourner son effectif.

Ce vendredi en fin de matinée, Jonatan Giráldez nous a confié que le match retour contre Wolfsburg était forcément "dans les têtes". Seulement, avant de penser à renverser la situation en Ligue des champions, les joueuses d'OL Lyonnes ont un match de championnat à préparer. L'intérêt sportif demeure plus que limité depuis quelques semaines et l'officialisation de la première place à l'issue de la saison régulière. Alors forcément, on pouvait s'attendre à voir le coach espagnol laisser quelques joueuses au repos. Elles étaient toutes présentes ce vendredi matin pour la dernière séance avant le déplacement à Strasbourg (samedi 18h). Mais elles sont nombreuses à ne pas faire le voyage jusqu'en Alsace.

Nouvelle titularisation à venir pour Belhadj

Huit très exactement par rapport au groupe retenu mardi en Ligue des champions. Endler, Bacha, Engen, Lawrence, Renard, Damaris, Dumornay et Chawinga profiteront d'un week-end de libre. De quoi recharger les batteries avant le grand rendez-vous de jeudi prochain (21h). Ces nombreuses mises au repos profitent aux jeunes de l'Académie, pour la plupart souvent intégrées au groupe pro. On pense logiquement à Maïssa Fathallah ou Romane Rafalski. Elles seront accompagnées par Lou Marchal, qui jouera la doublure de Féérine Belhadj, et Charline Coutel dans l'entrejeu.

Le groupe d'OL Lyonnes : Belhadj, Marchal - Fathallah, Nelhage, Rafalski, Sombath, Svava, Tarciane - Benyahia, Coutel, Heaps, Shrader, Yohannes - Becho, Brand, Diani, Hegerberg, Katoto