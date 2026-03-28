Ce samedi (18h), OL Lyonnes retrouve la Première Ligue avec l'objectif de préparer au mieux le quart retour de Ligue des champions. Les Lyonnaises affrontent Strasbourg à la Meinau dans une rencontre arbitrée par Charlène Laur.

Il ne faut pas penser trop vite à Wolfsburg, mais vu la situation, il est quand même difficile de ne pas le faire. Battu 1-0 en quart aller de Ligue des champions, OL Lyonnes doit inverser la tendance jeudi prochain à domicile. Néanmoins, avant de penser Europe, il y a un match de championnat à disputer ce samedi (18h) à Strasbourg. Un avant-goût de la demi-finale de Coupe de France qui se tiendra une semaine plus tard, toujours en Alsace.

Une arbitre pas inconnue des Lyonnaises

Pour la rencontre de Première Ligue, les joueuses de Jonatan Giraldez croiseront une arbitre qu’elles connaissent plutôt bien. Charlène Laur a déjà arbitré les Fenottes à quelques reprises cette saison. Elle sera assistée par Sarah Degage et Nabila Zaouak. Ombeline Lecoeuche aura pour mission d’annoncer les remplacements et les temps additionnels de chaque période.