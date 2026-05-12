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Michele Kang, présidente de l'OL, et Michael Gerlinger, directeur général du club
Michele Kang, présidente de l’OL, et Michael Gerlinger, directeur général du club (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Masse salariale en baisse, excédent brut d'exploitation en progrès... Ce qu'il faut retenir des comptes de l'OL

  • par Gwendal Chabas
  • 22 Commentaires

    • Au-delà de lourdes pertes héritées de manœuvres textoriennes, l'OL se félicite "d'une amélioration significative des performances opérationnelles". Son bilan semestriel fait état de plusieurs points positifs.

    Aujourd'hui, le "contexte est complexe pour l’ensemble des entités de la galaxie Eagle Football", admet l'OL. La lecture du bilan des comptes consolidés pour le premier semestre de la saison 2025-2026 ne peut que lui donner raison. Déjà largement déficitaire en 2024-2025, il a annoncé ce mardi un résultat d'exercice dans le négatif de 186,5 millions d'euros. Comment en est-il arrivé là ? Notamment en raison de certains cadavres découverts et hérités de la gestion de John Textor.

    Maintenant, outre ces pertes affolantes et donc explicables, certaines lignes nous en apprennent davantage sur la gestion de la gouvernance actuelle. Prenons déjà l'excédent brut d'exploitation, qui mesure la capacité d'une entreprise à dégager un surplus financier uniquement via son activité. Ce montant, pour que la société soit vertueuse, doit être positif. Ce n'est pas encore le cas de l'Olympique lyonnais.

    Confirmation d'une masse salariale baissée de 39%

    Néanmoins, il est passé de -46,1 M€ en décembre 2024 à -2,2 M€ en décembre 2025. "Une amélioration significative" due en grande partie à la chute drastique de la masse salariale. Ici, la charge du personnel est descendue de 38,8 M€ (-39%) "conformément à la stratégie menée par" la direction aux commandes depuis l'été dernier. Les transferts estivaux et le plan de départ volontaire mis en œuvre au début de l'année 2025 y sont pour beaucoup. Aujourd'hui, elle représente 50% du chiffre d'affaires, contre 84% à la fin de 2024.

    Les dotations aux amortissements et provisions nettes (-158,6 M€) affectent lourdement le club, mais elles sont expliquées en grande partie par le fait qu'il ait servi de garant à Botafogo et Molenbeek dans des transactions de joueurs. On retrouve ainsi 126,2 M€ de dépréciations de créances. Sans cela, le résultat opérationnel s’élèverait à -37,5 M€, contre -90,5 à pareille époque en 2024.

    Le serrage de ceinture n'est pas terminé

    Aujourd'hui, "le Groupe négocie avec ses créanciers ou contreparties en vue d’assainir sa structure financière. La finalisation de ces mesures de restructuration est attendue d’ici la fin de la saison, en vue notamment des échéances avec les instances footballistiques (DNCG/UEFA)", précise l'OL. En clair, la cure d'austérité est bien enclenchée, mais elle va se poursuivre. Elle repose "notamment sur l’arrivée d’un nouvel actionnaire, la mise en œuvre d’un plan de financement et de restructuration, et le maintien du soutien des principales parties prenantes dans le cadre requis par la DNCG et l’UEFA", conclut le communiqué.

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    22 commentaires
    1. Avatar
      Poupette38 - mar 12 Mai 26 à 10 h 26

      Je vous déteste, qd je proteste = vous publiez, qd je donne une info = non 😠😠😠

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      1. RBV
        RBV - mar 12 Mai 26 à 10 h 34

        Est-ce que tu as tenté de protester en donnant une info ? On ne sait jamais hahah

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    2. Avatar
      Poupette38 - mar 12 Mai 26 à 10 h 27

      Dans sa dernière vidéo, Teddy Spencer nous avait averti afin que nous ne soyons pas surpris, j'ai hâte de prendre connaissance de la prochaine

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      1. Avatar
        Outlander - mar 12 Mai 26 à 10 h 55

        Teddy fait un live ce soir 21h00, questions réponses sur la publication des comptes et sur la possible qualification direct en LDC avec la 4éme place. D'après ce que j'ai compris, c'est très hypothétique, car le règlement UEFA est très alambiqué, il faudrait une succession de résultats favorables impliquant Aston Villa, Benfica et le Sorting de Lisbonne...

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    3. Avatar
      Poupette38 - mar 12 Mai 26 à 10 h 27

      Je vous déteste, je proteste = vous publiez, je donne une info = vous m'écartez

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    4. Avatar
      BadGone91 - mar 12 Mai 26 à 10 h 41

      Je crois que le robot supprime tous les commentaires trop longs... a vérifier

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      1. OLVictory
        OLVictory - mar 12 Mai 26 à 10 h 47

        Non hélas !

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      2. Juni38
        Juni38 - mar 12 Mai 26 à 10 h 53

        oui , le robot fait encore des siennes , n'écrivez pas un long pavé , ça part direct à la poubelle , quelque soit le contenu , lol

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    5. Avatar
      BadGone91 - mar 12 Mai 26 à 10 h 42

      C'est de bonne augure pour la suite ! Même si les résultats ne sont pas toujours pas dans le vert (même en enlevant les magouilles), on s'y dirige petit à petit. Il faut encore quelques saisons au moins avant de repartir dans ce sens.

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    6. Avatar
      olgoneforever - mar 12 Mai 26 à 10 h 44

      L'Olympique Lyonnais à donc amorcé son redressement financier et apparemment en découvrant certaines malversations de Textor.

      Tous mes encouragements à l'institution pour poursuivre ce retour à une situation admissible pour les organes de contrôle , les créanciers, le actionnaires et nous les supporters pour que vive notre Olympique Lyonnais.

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    7. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 12 Mai 26 à 10 h 48

      Madame Kang a dit en début de saison dernière, qu'il faudra minimum 3 ans pour redresser le club. Encore 2 et ça devrait aller mieux.

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      1. janot06
        janot06 - mar 12 Mai 26 à 10 h 55

        Puis-je vivre suffisamment longtemps pour retrouver la puissance de notre club...

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        1. Avatar
          Outlander - mar 12 Mai 26 à 10 h 57

          Oui ça devient long, moi, j'aimerais voir une coupe d'Europe, même une ligue Europa me suffirai...

        2. cavegone
          cavegone - mar 12 Mai 26 à 11 h 23

          Jamais gagnée dans l’histoire du foot français….
          C’est ambitieux mais si ça nous tient en vie plus longtemps alors ….

      2. Avatar
        BadGone91 - mar 12 Mai 26 à 11 h 02

        Oui je pense aussi, vu les résultats dévoilés actuellement.

        Quoique tout dépend de ce qu'elle entend par "redresser le club". Si c'est pour remettre le club à l'équilibre sur plusieurs années (on part avec un déficit monstre), ou bien si c'est simplement pour commencer à remettre les comptes annuels dans le vert (ça me parait plus être ça).

        Et puis je me méfie quand même de ce genre de discours, même si le début du travail réalisé est très rassurant, mais les "dans 5 ans on aura les moyens de rivaliser avec le PSG..." (JMA) on connait !

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      3. Bidibulle
        Bidibulle - mar 12 Mai 26 à 11 h 13

        36 si le robot est casse manette...

        C est 50% a cause de toi.
        Le reste ton pote.

        Profil bas .merci

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    8. Avatar
      calone - mar 12 Mai 26 à 10 h 57

      janot 👍idem pour moi

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    9. chignol
      chignol - mar 12 Mai 26 à 11 h 18

      Kozé tous en SMS, kom sa + de limit !
      Dan le Q le bot ! 😁

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      1. cavegone
        cavegone - mar 12 Mai 26 à 11 h 26

        La limite c’est la tolérance de notre cerveau. Pour beaucoup d’entre nous les sms n’existaient pas quand on a appris à écrire 😅
        Donc no thanks 😁

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      2. Avatar
        BadGone91 - mar 12 Mai 26 à 11 h 27

        C'est même pas ça qu'il bloque, c'est les commentaires trop longs !

        Regarde tous les commentaires depuis ce matin ne dépassent pas 10 lignes.

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    10. Avatar
      pathetikOL - mar 12 Mai 26 à 11 h 33

      les départs de Lopes et LCZ (gestion Aulas) ou d'autres de la gestion Textor n'y sont pas pour rien et confirment les responsabilités de chacun ! Merci à mme Kang d'avoir remis un peu de bon sens et de sérieux dans tout ça !

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      1. Avatar
        BadGone91 - mar 12 Mai 26 à 11 h 37

        Personnellement j'avoue avoir pensé que sans eux on ne pourrait pas faire mieux... Et bien si !

        Pourtant ils avaient de très gros salaires au club.

        Mais est-ce qu'on y arriverait sans Tolisso ?

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