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Michele Kang, présidente de l'OL, lors de la conférence du 9 juillet 2025
Michele Kang, présidente de l’OL, lors de la conférence du 9 juillet 2025 (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ça bouge chez Eagle Football Group, l'OL est en vente

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Un comité indépendant se met en place au sein du Eagle Football Group. Un processus visant à éviter les conflits d'intérêts dans le cas d'une vente ou d'une prise de contrôle par ceux qui détiennent les dettes de la société.

    Plus les semaines passent, et plus on semble se diriger vers un changement de propriétaire à l'OL. Fin mars, John Textor était poussé hors d'Eagle Football Bidco Limited, la holding détenant 85% de l'Olympique lyonnais. Le cabinet Cork Gully a remplacé l'Américain. Le premier domino vers un bouleversement majeur au sein du Eagle Football Group (ex-OL Groupe).

    Le second pourrait arriver dans quelques mois. Ce mardi matin, EFG a publié un communiqué annonçant l'arrivée d'un comité indépendant ad hoc. Celui-ci est composé de trois administrateurs, à savoir Gilbert Saada (président), Nathalie Dechy et Victoria Wescott.

    Son rôle sera de suivre le processus d’administration, puis "le moment venu", de "nommer un expert indépendant, de suivre les travaux dudit expert et d’émettre une recommandation au Conseil d’administration sur l'intérêt d’une éventuelle offre publique pour" le Eagle Football Group.

    Ares et Michele Kang sur les rangs

    Autrement dit, les actifs d’Eagle Bidco, dont l'OL, sont sur le marché. "Un consortium constitué du fonds Ares Capital et d’un affilié de Michele Kang" est intéressé. Le comité ad hoc aura pour rôle d'éviter tout conflit d'intérêts, la femme d'affaires américaine, PDG de l'Olympique lyonnais, étant potentiellement amenée à prendre le contrôle d'Eagle Bidco avec Ares.

    Il est cependant stipulé que d'autres accords de confidentialité "pourraient être conclus avec d'autres tiers intéressés dans les prochaines semaines." Soit de possibles nouveaux candidats pour racheter les titres détenus par Eagle Bidco.

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    1 commentaire
    1. RBV
      RBV - mar 14 Avr 26 à 10 h 18

      En espérant que l'on reste sur la même ligne de conduite : remettre de l'ordre dans le sportif et le financier.
      Perso, l'équipe de cette année ne triche pas, les mecs donnent tout chaque match...on est limité sur plein de points, certes, mais ça change de l'époque des sénateurs qui choisissaient leur match.
      Alors oui, y'aura surement beaucoup de déception et d'amertume, entre les décisions arbitrales incompréhensibles, les blessures au pire moment...mais franchement, on s'attendait quand même à bien pire que d'être encore dans la course à ce stade de la saison non ?
      Allez l'OL ! TOUJOURS !

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