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Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
Les U19 féminines de l’OL Lyonnes (Facebook : OLAngElles)

OL Académie : le programme du week-end

  • par Tristan Le Pezennec

    • Dernier week-end de football pour l'Académie cette saison. Si les garçons sont déjà en vacances, il ne reste plus qu'un match à disputer pour la réserve et les U19 d'OL Lyonnes. Les deux équipes ont un titre à aller chercher.

    Il est bientôt l'heure de vider les casiers et les vestiaires. L'Académie se rapproche un peu plus des vacances, alors qu'il ne reste plus qu'un seul week-end de compétition. Si les équipes de l'OL ont déjà bouclé 2025-2026, ce n'est pas encore le cas de celles d'OL Lyonnes, qui ont un dernier match à disputer, et un titre à aller chercher.

    La réserve n'a plus toutes les cartes en main

    La réserve, d'abord, finira sa saison dimanche (15h) à Montauban, quatrième de la poule, à trois points des Lyonnaises. Les joueuses de Julien Perney et Anthony Scaramozzino ont perdu leur place de leader dans le sprint final, après avoir fait la course en tête tout au long de la saison. Désormais, elles comptent un point de retard sur Cannes qui recevra dans le même temps Rousset Sainte-Victoire, sixième. Les Fenottes auront besoin d'une victoire couplée à un faux pas des Azuréennes pour pouvoir finir en tête de la poule B de D3 féminine. Elles ont fini leur saison à domicile sur un très bonne note, la semaine dernière, en écrasant l'AS Chatenoy-le-Royal (8-0). Lors du match aller contre Montauban, en ouverture de la saison, la réserve lyonnaise s'était imposée (3-1) grâce à trois buts en six minutes signés Romane Rafalski, Camille Marmillot et Sofia Bekhaled.

    Une finale pour le titre face au PSG pour les U19

    Les U19, elles, ont encore leur destin entre les mains, mais il faudra réaliser une immense prestation face au Paris Saint-Germain dimanche (15h) à Meyzieu pour décrocher un titre de champion de France. Encore à égalité avec les joueuses de la capitale la semaine dernière, les filles de Rachel Saïdi viennent de chuter à Nantes (1-2) et se retrouvent maintenant à trois points du PSG qui, dans le même temps, a écrabouillé Montpellier (7-0). Défaites à l'aller (3-4), les Lyonnaises sont dorénavant obligées de gagner par deux buts d'écart pour être championnes. Car dans le championnat National U19, c'est la différence de buts particulière qui compte, ce qui laisse une chance aux jeunes rhodaniennes. Les deux équipes s'étaient également affrontées en Coupe Nike U18, l'équivalent de la Gambardella, au mois d'avril. Encore une fois, les Parisiennes s'étaient imposées (2-0). Les Lyonnaises sont condamnées à l'exploit.

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