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Tolisso, Mata et Niakhté (OL) se congratulent
Tolisso, Mata et Niakhté (OL) se congratulent (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

OL : les joueurs les plus utilisés par Paulo Fonseca cette saison

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Cinq joueurs de l'OL ont dépassé les 40 matchs cette saison. On retrouve notamment la charnière centrale Clinton Mata - Moussa Niakhaté.

    En 2025-2026, l'OL a disputé 48 rencontres toutes compétitions confondues. Une année assez longue, même si le parcours en Ligue Europa s'est finalement rapidement arrêté. La saison 2026-2027 devrait pareillement s'allonger pour les Rhodaniens. Le parcours démarrera dès le 4 ou 5 août avec le 3e tour des qualifications à la Ligue des champions. Et même s'ils ne franchissent pas cet écueil, ils disputeront au moins 8 matchs de Coupe d'Europe en plus. L'objectif du mercato sera donc, hormis la recherche d'argent frais, de constituer un groupe étoffé et en mesure de jongler encore les compétitions.

    Presque 3000 minutes pour Tolisso

    Car ces derniers mois, Paulo Fonseca a largement puisé dans les organismes de son effectif. À l'image des cinq éléments ayant dépassé la barre des 40 apparitions. En défense centrale, Clinton Mata (44, 3832 minutes) et Moussa Niakhaté (44, 3677') ont presque tout joué. Il faut en effet ajouter pour eux la CAN, qui s'est déroulée entre décembre 2025 et janvier 2026. Parmi les autres titulaires très réguliers, nous avons Tyler Morton (43, 3491') et Ainsley Maitland-Niles (42, 3291'). Lui aussi très utilisé par le Portugais, Tanner Tessmann est apparu à 41 reprises avec les Lyonnais (2546 minutes).

    Derrière ces cinq hommes, on retrouve les deux meilleurs buteurs : le capitaine Corentin Tolisso (39 affiches, 2995 minutes) et Pavel Šulc (38, 2263'). La révélation Afonso Moreira a également beaucoup donné (37, 2283'). Enfin, pour compléter le top 10, on retrouve Abner (36, 2813'), souvent amené à figurer dans le 11, ainsi que le gardien Dominik Greif (35, 3150').

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    1. RBV
      RBV - jeu 28 Mai 26 à 17 h 20

      AMN autant utilisé, c’est un mystère…et ça nous coûte aussi probablement la LDC…

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