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Elisa Daupeux, arbitre française (Photo by Marius Nordnes / Nordnes Foto / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL Lyonnes - Paris FC : "Ref Cam", arbitre sonorisée... Le dispositif pour la finale

  • par Gwendal Chabas

    • Elisa Daupeux arbitrera la finale de la D1 vendredi entre OL Lyonnes et le Paris FC. La sonorisation sera encore présente, ainsi que la "Ref Cam", pour une première.

    Après la finale de la Coupe de France le 10 mai, Elisa Daupeux a reçu une autre bonne nouvelle. Elle officiera lors de la finale de Première Ligue entre OL Lyonnes et le Paris FC. Rendez-vous vendredi 21 heures à Décines pour la jeune arbitre de 25 ans. Forcément, elle sera au centre des regards pour ce dernier match de la saison. Comme peuvent l'avoir les joueuses, une certaine pression pèsera sur ses épaules et sur celles de ses assistantes.

    Les décisions Var annoncées au micro

    Mais le corps arbitral aura le droit à un dispositif complet pour ce choc de D1. En effet, comme lors des demi-finales du championnat et de la finale de la Coupe de France, il bénéficiera de la sonorisation, ce qui permettra aux officielles d'expliquer et de justifier leurs décisions. Mais seulement pour les actions revues au bord de la pelouse avec la Var, ce qu'on a par exemple déjà pu voir en Ligue 1. Les annonces seront diffusées en direct dans le stade.

    La rencontre sera aussi le théâtre d'une nouveauté. Les téléspectateurs découvriront le dispositif inédit “Ref Cam”, une caméra embarquée portée par l’arbitre du centre pour plonger au cœur du jeu et vivre la partie au plus près de l'action. À voir comment Canal +, le diffuseur, jonglera avec les images à la télévision.

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