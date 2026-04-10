Actualités
Paulo Fonseca reçoit un carton jaune lors du match entre Le Havre et l'OL
Paulo Fonseca reçoit un carton jaune lors du match entre Le Havre et l’OL (Photo by LOU BENOIST / AFP)

OL - Lorient : Fonseca s'exprime sur la sonorisation de l'arbitre

  • par David Hernandez

    • Ce dimanche pour OL - Lorient (20h45), Benoit Bastien verra sa discussion avec la VAR être diffusée aux téléspectateurs en cas d'action litigieuse. Une bonne chose pour Paulo Fonseca.

    Depuis le match contre Monaco (1-2), l'OL n'a pas refoulé la pelouse de Décines. On avait alors laissé les joueurs, le staff et les dirigeants lyonnais particulièrement remontés contre l'arbitrage de François Letexier. En cause, la faute non sifflée sur Endrick au départ de l'action entraînant un penalty pour les Monégasques. Trois semaines plus tard, le club rhodanien est passé à autre chose. Mais logiquement, le sujet est revenu sur la table au moment de parler de la sonorisation des échanges entre l'arbitre central et la VAR. "Cela va aider à améliorer l'appréciation des arbitres et c'est donc positif, car les interventions de la vidéo-assistance ont été incroyables cette année (vis-à-vis de Lyon)", a réagi l’entraîneur de l’OL Paulo Fonseca ce vendredi en conférence de presse.

    Fonseca : "Personne ne comprend sans audio"

    Dimanche soir, le match entre l'OL et le FC Lorient donnera lieu à un deuxième test de cette sonorisation. En cas d'actions litigieuses, les échanges entre Benoit Bastien et l'assistance vidéo seront donc audibles pour les téléspectateurs de Ligue 1+. Une avancée qui pourrait permettre plus de transparence et peut-être moins de polémiques. C'est en tout cas ce qu'espère Fonseca. "S'il y a une intervention de la VAR, tout le monde pourra ainsi comprendre. Car nous n'avons pas d'explication de la part de la commission des arbitres (direction technique de l'arbitrage, NDLR) s'il n'y a pas d'intervention de la vidéo-assistance, comme cela s'est passé contre nous face à Monaco, et ainsi personne ne comprend."

    Reste à savoir si la rencontre dominicale donnera lieu à ce cas de figure. Vendredi dernier, le PSG - Toulouse avait été le premier test, mais aucune action n'avait entraîné un tel échange. 

    à lire également
    Endrick lors de sa présentation comme nouveau joueur de l'OL
    Endrick (OL) et sa compagne attendent un heureux évènement

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    Paulo Fonseca reçoit un carton jaune lors du match entre Le Havre et l'OL
    OL - Lorient : Fonseca s'exprime sur la sonorisation de l'arbitre 18:00
    Endrick lors de sa présentation comme nouveau joueur de l'OL
    Endrick (OL) et sa compagne attendent un heureux évènement 17:10
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    Les Bleuettes d’OL Lyonnes lancent bien leur qualification pour l’Euro U19 16:19
    Paulo Fonseca en discussions avec Endrick lors d'OL - Lens
    Fonseca (OL) : "J'en attends plus d'Endrick" 14:50
    Ernest Nuamah lors d'OL - Ludogorets
    OL - Lorient : un "doute" pour Tolisso et Nuamah 14:24
    Afonso Moreira lors d'OL - Monaco
    Moreira (OL) : "Nous ne manquons pas de confiance" 14:04
    OL académie
    OL Académie : le programme du week-end 13:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Pavel Sulc lors de Lorient - OL.
    OL - Lorient : Sulc forfait, Tolisso en individuel 12:14
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Niakhaté (OL) nommé pour le titre de meilleur joueur africain de Ligue 1 11:45
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    OL Lyonnes : Fathallah et Endler lancent la trêve internationale 11:00
    Jonathan David, attaquant de la Juventus Turin
    Mercato : Jonathan David vraiment accessible pour l'OL ? 10:15
    Christian Bassila, ancien joueur et formateur de l'OL
    Avec Bassila, l'OL Académie retrouve un seul capitaine 09:30
    Khalis Merah lors de Rennes - OL
    Ligue 1 : l'OL recevra Rennes le dimanche 3 mai (20h45) 08:45
    Benoit Bastien lors de Monaco - OL en 2024-2025
    OL - Lorient comme deuxième test de sonorisation des arbitres ? 08:00
    Selma Bacha à l'entraînement de l'équipe de France
    France : touchée au mollet, Selma Bacha (OL Lyonnes) déclare forfait 07:30
    Le partenariat entre le Mâcon 71 et l'OL définitivement lancé 09/04/26
    Tanbitha Chawinga (OL Lyonnes)
    Ligue des champions : rendez-vous le 26 avril pour Arsenal - OL Lyonnes 09/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut