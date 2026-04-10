OL - Lorient : Fonseca s'exprime sur la sonorisation de l'arbitre

Ce dimanche pour OL - Lorient (20h45), Benoit Bastien verra sa discussion avec la VAR être diffusée aux téléspectateurs en cas d'action litigieuse. Une bonne chose pour Paulo Fonseca.

Depuis le match contre Monaco (1-2), l'OL n'a pas refoulé la pelouse de Décines. On avait alors laissé les joueurs, le staff et les dirigeants lyonnais particulièrement remontés contre l'arbitrage de François Letexier. En cause, la faute non sifflée sur Endrick au départ de l'action entraînant un penalty pour les Monégasques. Trois semaines plus tard, le club rhodanien est passé à autre chose. Mais logiquement, le sujet est revenu sur la table au moment de parler de la sonorisation des échanges entre l'arbitre central et la VAR. "Cela va aider à améliorer l'appréciation des arbitres et c'est donc positif, car les interventions de la vidéo-assistance ont été incroyables cette année (vis-à-vis de Lyon)", a réagi l’entraîneur de l’OL Paulo Fonseca ce vendredi en conférence de presse.

Fonseca : "Personne ne comprend sans audio"

Dimanche soir, le match entre l'OL et le FC Lorient donnera lieu à un deuxième test de cette sonorisation. En cas d'actions litigieuses, les échanges entre Benoit Bastien et l'assistance vidéo seront donc audibles pour les téléspectateurs de Ligue 1+. Une avancée qui pourrait permettre plus de transparence et peut-être moins de polémiques. C'est en tout cas ce qu'espère Fonseca. "S'il y a une intervention de la VAR, tout le monde pourra ainsi comprendre. Car nous n'avons pas d'explication de la part de la commission des arbitres (direction technique de l'arbitrage, NDLR) s'il n'y a pas d'intervention de la vidéo-assistance, comme cela s'est passé contre nous face à Monaco, et ainsi personne ne comprend."

Reste à savoir si la rencontre dominicale donnera lieu à ce cas de figure. Vendredi dernier, le PSG - Toulouse avait été le premier test, mais aucune action n'avait entraîné un tel échange.