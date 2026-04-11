Avant Lorient, l’OL use de la positive attitude pour rebondir

Avec neuf matchs sans la moindre victoire, l’OL est dans le creux de la vague. La situation pourrait amener à un climat tendu, mais Paulo Fonseca et ses joueurs ont choisi d’opter pour une stratégie plus positive.

Voir Monaco en prendre quatre sur la pelouse du Paris FC (4-1) n’était sûrement pas dans les plans de Paulo Fonseca vendredi. Pourtant, le club de la Principauté, équipe la plus en forme de Ligue 1, a pris la foudre dans la capitale en ouverture de cette 29e journée de Ligue 1. L’entraîneur de l’OL aurait certainement aimé que le FC Metz accroche aussi l’OMo au Vélodrome, mais un deuxième miracle (3-1) en quelques heures n’a pas eu lieu. Cependant, ce début de nouveau week-end de Ligue 1 a confirmé au Portugais ce qu’il avait martelé quelques heures auparavant.

Malgré sa spirale négative, l’OL est toujours dans le coup et rien n’est encore joué. "Nous sommes à deux points (ndlr : quatre désormais) de la troisième place et de la Ligue des champions. (…) Nous savons que nous avons le calendrier le plus difficile parmi les clubs en course à l’Europe. Mais nous n’abandonnons pas, et ce, jusqu’au dernier moment. J'y crois et les joueurs doivent y croire jusqu’à ce que ce ne soit plus possible."

Une impuissance que tout le monde voit pourtant...

Ce discours, les supporters ont appris à ne pas le prendre pour argent comptant. Les déceptions des dernières saisons ont montré que les paroles n’avaient de puissance que si elles se traduisaient sur le terrain. Or, le visage montré à Angers dimanche dernier n’a pas été celui d’une formation qui se veut ambitieuse et qui veut retrouver la C1, six ans après sa dernière participation. Un constat que ne partage pas Paulo Fonseca même si "ma femme et mon père m’ont dit qu’ils ressentaient une forme d’impuissance. Mais, je ne ressens pas cela dans mon équipe." Néanmoins, certaines attitudes, à commencer par celle d’Endrick, ne laissent pas à penser que ce groupe a désormais les capacités mentales pour inverser la tendance.

Afonso Moreira l’a avoué, plus que les blessures, les "deux éliminations en Coupe de France et en Ligue Europa ont fait mal" aux Lyonnais. Mais, comme ils ne voulaient pas s’enflammer publiquement au moment des treize victoires consécutives, les coéquipiers de Corentin Tolisso ne veulent pas tirer la sonnette d’alarme dans cette spirale négative. Avec neuf matchs sans victoire, des blessures, des éliminations et une avance en Ligue 1 qui a fondu comme neige au soleil, tout pourrait faire le camp. Mais, "il n’y a pas un manque de confiance", assure Moreira "conscient de ce qui n'a pas été à Angers", suivi par son coach qui voit avant tout "un problème à trouver des solutions".

Ne pas se mettre une pression supplémentaire

Vantant les mérites d’un Rachid Ghezzal, plutôt intéressant lors de son entrée à Angers même si cela reste à nuancer vu la partition lyonnaise, Paulo Fonseca ne veut "pas casser" ses joueurs. Il a certes mis un coup de pression à Endrick, mais le mot d’ordre est de positiver à six journées de la fin. "Continuer à être positif. Continuer à faire croire aux joueurs que c'est possible. Nous savons que c'est plus difficile aujourd’hui." Contre Lorient, seule la victoire sera belle et permettrait de repasser devant Monaco.

Après des mois de tension sous le règne de John Textor, le calme autour du club a aussi ramené un peu de facilité pour travailler. Vendredi, il y avait encore des rires et du chambrage au début de l’entraînement. Certains y verront une déconnexion de la réalité sportive de l’OL, d’autres un point positif pour ne pas se mettre une pression supplémentaire. Mais on l’a dit, malgré les discours, les attitudes, seule la réalité du terrain fera foi et seuls les trois points apporteront un peu de réconfort dans ce sprint final.