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Olivier Pantaloni, entraîneur de Lorient
Olivier Pantaloni, entraîneur de Lorient (Photo by PASCAL POCHARD CASABIANCA / AFP)

Lorient acte deux forfaits supplémentaires contre l’OL

  • par David Hernandez

    • En plus de Laurent Abergel et Mohamed Bamba, Olivier Pantaloni a acté deux forfaits supplémentaires contre l’OL. Le FC Lorient se déplacera sans Montassar Talbi ni Dermane Karim.

    Il n’y a pas qu’à l’OL que les soucis de blessures sont nombreux. Dimanche (20h45), le FC Lorient comptera aussi ses blessés pour ce match de la 29e journée à Décines. Depuis le début de la semaine, Olivier Pantaloni sait déjà qu’il ne pourra pas compter sur Laurent Abergel et Mohamed Bamba. Deux forfaits confirmés par l’entraîneur des Merlus ce vendredi en conférence de presse. "Tout se déroule bien, ce (vendredi) matin, il a validé les sprints, le jeu long, les tirs au but, mais il ne sera pas disponible dimanche. On espère l’avoir contre Marseille la semaine prochaine." Sans le capitaine attitré, le brassard aurait dû revenir à Montassar Talbi.

    Meïté finalement présent

    Le défenseur le porte depuis plusieurs matchs, mais ce ne sera pas le cas au Parc OL. Le Tunisien ne va pas faire le déplacement à Décines dimanche, la faute à une douleur au mollet. "Il était resté en soins mercredi, par prudence. Ce (vendredi) matin, il a ressenti à nouveau une douleur au mollet", a expliqué Olivier Pantaloni aux médias présents à la conférence de presse. Ce coup dur s’ajoute à l’absence de Dermane Karim, autre forfait de fin de semaine. "C’est un coup. Tous les examens ont été faits, il n’y a rien du tout. Sauf qu’il ressent une douleur assez persistante, qui a du mal à disparaître, même à chaud. Donc il voudrait arriver à la guérir. On le récupère en début de semaine prochaine." Incertains en milieu de semaine, Bamo Meïté et Abdoulaye Faye sont finalement disponibles.

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