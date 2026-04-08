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Corentin Tolisso (OL) à la lutte sur corner face à Laurent Abergel (Lorient)
Corentin Tolisso (OL) à la lutte sur corner face à Laurent Abergel (Lorient) (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Lorient devra encore faire sans Abergel et Meïté contre l’OL

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Blessé à la cheville il y a un mois, Fabrice Abergel ne retrouvera pas le groupe de Lorient contre l'OL. Le capitaine des Merlus est en séance de réathlétisation, au même titre que Mohamed Bamba.

    Sept points sur les six derniers matchs de Ligue 1. L'OL ne dirait pas non à ce bilan, lui qui n'affiche que trois points sur la même période. Cela placerait la formation lyonnaise plus haut dans le classement. Néanmoins, ce rythme légèrement meilleur est celui du FC Lorient, prochain adversaire à Décines dimanche soir (20h45). Pas forcément une cadence infernale, mais cela suffit à valider un maintien tranquille. D'autant plus que sur cette période, Olivier Pantaloni a dû faire sans son capitaine Fabrice Abergel.

    Meïté a écourté sa séance

    Touché à la cheville en Coupe de France, le milieu a manqué les quatre dernières rencontres. Il en manquera a minima une cinquième avec le déplacement au Parc OL pour cette 28e journée. En phase de réathlétisation, Abergel partage avant tout son temps avec Mohamed Bamba qui est lui aussi indisponible depuis trois matchs. Les deux se sont entraînés à part en ce mercredi, comme rapporté par Ouest-France, et n'affronteront pas l'OL. Les Merlus devront-ils faire avec un troisième forfait ? D'après nos confrères bretons, le défenseur central Bamo Meïté a écourté sa séance du jour.

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    1 commentaire
    1. Juni38
      Juni38 - mer 8 Avr 26 à 17 h 34

      Nous il nous manquera encore plein de joueurs , dont tagliatelle suspendu.

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