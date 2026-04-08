Actualités
Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - Nantes
Marie-Antoinette Katoto lors d’OL Lyonnes – Nantes (@OL)

Première Ligue : Nantes - OL Lyonnes se jouera le 29 avril

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Positionné le week-end de la demi-finale aller de Ligue des champions, le match entre Nantes et OL Lyonnes se retrouve décalé au 29 avril prochain. Soit entre les deux rencontres contre Arsenal.

    Décidément, le retour de trêve internationale donne du fil à retordre dans le calendrier d’OL Lyonnes. Dans le but de préparer au mieux la demi-finale aller de Ligue des champions à Arsenal, Jonatan Giraldez avait demandé à sa direction une avancée du match contre Dijon du 22 avril au 21 avril. Ce souhait émis à la FFF n’a pas trouvé d’issue favorable et la 20e journée se jouera bien à la date prévue initialement au GOLTC. L’autre point concernait le match entre Nantes et les Fenottes. La Ligue avait réussi à programmer une journée de Première Ligue le même week-end que la demi-finale à Londres.

    Un report avec des conséquences sur la course aux play-offs ?

    Un doublon rapidement pointé par le club lyonnais et qui allait logiquement entraîner un report. Les coéquipières de Wendie Renard se déplaceront donc en Loire-Atlantique le mercredi 29 avril, soit trois jours avant le retour contre Arsenal au Parc OL (2 mai à 15h). Une programmation presque obligatoire puisque la dernière journée de championnat se jouera le 6 mai contre Montpellier.

    Sans grand suspense, on peut parier que Jonatan Giraldez n’alignera pas son équipe-type pour ce déplacement. Et cela pourrait créer quelques remous au sein de la Première Ligue. Suivant le groupe envoyé à Nantes, les Canaries pourraient bien en profiter, elles qui jouent les trois places qualificatives pour les play-offs derrière OL Lyonnes. Le PSG et le Paris FC pourraient ainsi se sentir floués…

    à lire également
    Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
    OL : Morton salue l’apport de Fonseca dans son jeu
    1 commentaire
    1. Avatar
      brad - mer 8 Avr 26 à 15 h 31

      Remous ??
      c'est ce qui serait rendre la monnaie de sa pièce à la 3F.........

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - Nantes
    Première Ligue : Nantes - OL Lyonnes se jouera le 29 avril 15:00
    Michele Kang, présidente de l'OL, avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger
    OL - Lorient : fin de suspension également pour Matthieu Louis-Jean 14:10
    Castello Lukeba, ancien défenseur de l'OL avec les Bleus
    Mercato : Lukeba ouvert à un départ, une aubaine pour l'OL ? 13:20
    Armand Garrido, coordinateur de Bourgoin
    OL Académie : Christian Bassila veut s'appuyer sur Armand Garrido 12:30
    Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
    OL : Morton salue l’apport de Fonseca dans son jeu 11:45
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Première Ligue : OL Lyonnes relance l’opération "Match de Wouf" 11:00
    Rémi Himbert et Khalis Merah lors d'OL - PAOK
    La jeunesse continue encore et toujours d'avoir son importance à l'OL 10:15
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Sofia Bekhaled, attaquante d'OL Lyonnes
    Prêtée par OL Lyonnes, Bekhaled va représenter l’Algérie 09:30
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    Après son nul à Angers, l’OL a repris l’entraînement mardi 08:45
    Jonatan Giraldez en discussions avec Wendie Renard lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Entre programme allégé et demande de report, OL Lyonnes vit au rythme de la trêve 08:00
    Dominik Greif lors d'OL - Nantes
    Ligue 1 : l'OL rejoint le PSG pour les clean sheets, Greif se hisse tout en haut 07:30
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    OL - Lorient : Jorge Maciel de retour aux côtés de Paulo Fonseca 07/04/26
    Le plateau de TKYDG
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 6 avril en podcast 07/04/26
    La joie des joueurs de l'OL après le but de Noah Nartey contre Lille.
    Ligue 1 : l'OL, un avenir européen ? Les prédictions d'Opta 07/04/26
    Les joueurs de l'OL sur un corner d'Angers
    Le constat de Samuel Umtiti sur la situation de l'OL 07/04/26
    Alice Sombath avec la France contre l'Angleterre
    OL Lyonnes : le programme des internationales durant la trêve 07/04/26
    OL Académie : le coup de gueule de Nicolas Puydebois 07/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut