Première Ligue : Nantes - OL Lyonnes se jouera le 29 avril

Positionné le week-end de la demi-finale aller de Ligue des champions, le match entre Nantes et OL Lyonnes se retrouve décalé au 29 avril prochain. Soit entre les deux rencontres contre Arsenal.

Décidément, le retour de trêve internationale donne du fil à retordre dans le calendrier d’OL Lyonnes. Dans le but de préparer au mieux la demi-finale aller de Ligue des champions à Arsenal, Jonatan Giraldez avait demandé à sa direction une avancée du match contre Dijon du 22 avril au 21 avril. Ce souhait émis à la FFF n’a pas trouvé d’issue favorable et la 20e journée se jouera bien à la date prévue initialement au GOLTC. L’autre point concernait le match entre Nantes et les Fenottes. La Ligue avait réussi à programmer une journée de Première Ligue le même week-end que la demi-finale à Londres.

Un report avec des conséquences sur la course aux play-offs ?

Un doublon rapidement pointé par le club lyonnais et qui allait logiquement entraîner un report. Les coéquipières de Wendie Renard se déplaceront donc en Loire-Atlantique le mercredi 29 avril, soit trois jours avant le retour contre Arsenal au Parc OL (2 mai à 15h). Une programmation presque obligatoire puisque la dernière journée de championnat se jouera le 6 mai contre Montpellier.

Sans grand suspense, on peut parier que Jonatan Giraldez n’alignera pas son équipe-type pour ce déplacement. Et cela pourrait créer quelques remous au sein de la Première Ligue. Suivant le groupe envoyé à Nantes, les Canaries pourraient bien en profiter, elles qui jouent les trois places qualificatives pour les play-offs derrière OL Lyonnes. Le PSG et le Paris FC pourraient ainsi se sentir floués…