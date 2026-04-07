Actualités
Les joueurs de l'OL sur un corner d'Angers
Les joueurs de l’OL sur un corner d’Angers (Photo by Sebastien Salom-Gomis / AFP)

Le constat de Samuel Umtiti sur la situation de l'OL

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Ancien joueur de l'OL, Samuel Umtiti connaît bien le contexte lyonnais. L'ex-défenseur a livré son regard sur la situation du club, qui reste sur 9 matchs sans victoire.

    Si près, mais en même temps si loin. L'OL n'est qu'à deux longueurs du podium, mais depuis la 6e place où il se situe désormais, cette position qu'il a un temps occupée paraît inaccessible. Évidemment, avec encore six rencontres à disputer, le chemin est long. Mais, sa dynamique ne plaide absolument pas en sa faveur. À vrai dire, avec neuf sorties sans succès, toutes compétitions confondues, dont six en Ligue 1, c'est plutôt derrière qu'il convient de regarder.

    Désormais intervenant sur RMC, Samuel Umtiti garde un œil attentif sur son club formateur. Après le nul à Angers dimanche (0-0), il a évoqué la situation des Rhodaniens. "Mentalement, c'est devenu différent après cette dynamique-là (les 13 victoires). Ils se sont positionnés sur la 3e place, tandis qu'avant, il n'y avait pas cette pression. Ça bouleverse beaucoup de choses, car tout ce qui se passait était du bonus", estime-t-il.

    "Ils surfaient sur une confiance et de l'efficacité"

    L'ex-défenseur, qui a disputé 170 affiches avec l'Olympique lyonnais, décline ce qui, d'après lui, explique la baisse de régime de Corentin Tolisso et de ses coéquipiers. "Tout le monde a vu Lyon très beau, avec des objectifs énormes. Certes, c'est bien de rêver, mais il faut rester lucide, insiste-t-il. Avec un effectif pas très étoffé, c'était une performance que personne n'attendait, même eux. Sauf que physiquement et mentalement, cette saison est délicate. Ils surfaient sur une confiance et de l'efficacité, mais dès que tu perds ça, on savait que ce serait plus compliqué d'obtenir des résultats."

    à lire également
    Afonso Moreira lors d'Angers - OL.
    Ligue 1 : l'OL hors du top 4, une première depuis janvier
    1 commentaire
    1. Juni38
      Juni38 - mar 7 Avr 26 à 16 h 10

      "Sauf que physiquement et mentalement, cette saison est délicate. Ils surfaient sur une confiance et de l'efficacité, mais dès que tu perds ça, on savait que ce serait plus compliqué d'obtenir des résultats.".

      Alors après la rouste à Strasbourg , ou ils furent balayés et battus dans tous les domaines , ça veut dire que leur mental a d'un coup volé en éclat et qu'ils n'étaient plus capables ensuite de gagner un match ?
      Alors il faut revoir la cellule psy et remercier congre et l'autre préparateur mental qu'ils ont embauché , car la c'est une équipe mentalement en sucre que l'on a.
      Il y a un problème et ce n' est pas que physique comme on le pensait , car après 15j de trêve ils sont au ralenti sur le terrain., a jouer a la papasse stérile.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    Les joueurs de l'OL sur un corner d'Angers
    Le constat de Samuel Umtiti sur la situation de l'OL 16:00
    Alice Sombath avec la France contre l'Angleterre
    OL Lyonnes : le programme des internationales durant la trêve 15:10
    OL Académie : le coup de gueule de Nicolas Puydebois 14:20
    Afonso Moreira lors d'Angers - OL.
    Ligue 1 : l'OL hors du top 4, une première depuis janvier 13:30
    OL - Lorient : avec Benoît Bastien au sifflet 12:40
    Logo de la Fédération Française de football
    Des tournois en demi-teinte pour les Lyonnais et Lyonnaises à Montaigu avec la France 11:50
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    Un nouveau OL Lyonnes - PSG le 10 mai à Valenciennes 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso félicité par les joueurs de l'OL contre le Paris FC
    Ligue 1 : où en est l'OL par rapport à 2024-2025 ? 10:10
    Pavel Sulc lors d'OL - Monaco
    Ligue 1 : le calendrier de l'OL et des concurrents à l'Europe 09:25
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire contre Lille
    Ligue des champions : l'OL a-t-il définitivement laissé passer sa chance ? 08:40
    OL Académie : les U14 de l’OL terminent 10es au TSF Sens 2026 08:00
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    Challenge Espoirs : la réserve de l’OL ne verra pas la phase finale 07:30
    Vignette TKYDG 06 04 2026
    Sans créativité, l'OL s'embourbe à Angers... 06/04/26
    La réserve de l'OL Lyonnes
    Démonstration offensive pour la réserve d’OL Lyonnes à Longvic 06/04/26
    Rachid Ghezzal place une tête lors d'Angers - OL
    Ligue 1 : l'OL a un rythme de relégable sur les six derniers matchs 06/04/26
    Samy Saci, nouvel entraîneur des U17 de l'OL
    OL Académie : les U17 terminent 5es de la Future Cup 06/04/26
    Damaris Egurrola à l'entraînement des Pays-Bas
    Damaris (OL Lyonnes) affrontera les Bleues avec les Pays-Bas 06/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut