Le constat de Samuel Umtiti sur la situation de l'OL

Ancien joueur de l'OL, Samuel Umtiti connaît bien le contexte lyonnais. L'ex-défenseur a livré son regard sur la situation du club, qui reste sur 9 matchs sans victoire.

Si près, mais en même temps si loin. L'OL n'est qu'à deux longueurs du podium, mais depuis la 6e place où il se situe désormais, cette position qu'il a un temps occupée paraît inaccessible. Évidemment, avec encore six rencontres à disputer, le chemin est long. Mais, sa dynamique ne plaide absolument pas en sa faveur. À vrai dire, avec neuf sorties sans succès, toutes compétitions confondues, dont six en Ligue 1, c'est plutôt derrière qu'il convient de regarder.

Désormais intervenant sur RMC, Samuel Umtiti garde un œil attentif sur son club formateur. Après le nul à Angers dimanche (0-0), il a évoqué la situation des Rhodaniens. "Mentalement, c'est devenu différent après cette dynamique-là (les 13 victoires). Ils se sont positionnés sur la 3e place, tandis qu'avant, il n'y avait pas cette pression. Ça bouleverse beaucoup de choses, car tout ce qui se passait était du bonus", estime-t-il.

"Ils surfaient sur une confiance et de l'efficacité"

L'ex-défenseur, qui a disputé 170 affiches avec l'Olympique lyonnais, décline ce qui, d'après lui, explique la baisse de régime de Corentin Tolisso et de ses coéquipiers. "Tout le monde a vu Lyon très beau, avec des objectifs énormes. Certes, c'est bien de rêver, mais il faut rester lucide, insiste-t-il. Avec un effectif pas très étoffé, c'était une performance que personne n'attendait, même eux. Sauf que physiquement et mentalement, cette saison est délicate. Ils surfaient sur une confiance et de l'efficacité, mais dès que tu perds ça, on savait que ce serait plus compliqué d'obtenir des résultats."