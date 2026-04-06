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Rachid Ghezzal place une tête lors d'Angers - OL
Rachid Ghezzal place une tête lors d’Angers – OL (Photo by Sebastien Salom-Gomis / AFP)

Ligue 1 : l'OL a un rythme de relégable sur les six derniers matchs

  • par Alban Nivet

    • La dynamique reste inquiétante pour l’Olympique lyonnais. Sur les six dernières journées de Ligue 1, les Lyonnais affichent l’un des pires bilans du championnat.

    Un surplace qui n'est clairement pas le bienvenu. Avec seulement 3 points pris sur 18 possibles, l’OL se classe comme la troisième pire équipe de Ligue 1 sur cette période, devant uniquement Le Havre et Metz. Un chiffre qui illustre les difficultés actuelles du club, incapable de retrouver le chemin de la victoire depuis plusieurs semaines.

    Les Lyonnais n’ont remporté aucun match sur cette séquence, concédant trois matchs nuls et trois défaites. Avec 5 buts inscrits pour 9 encaissés, le constat est clair : l’OL peine à se montrer efficace dans les deux surfaces.

    Un décrochage face aux concurrents directs

    Dans le même temps, la concurrence a accéléré. Monaco fait la course en tête avec 18 points pris sur 18, suivi par Lille (16 points), Rennes (13 points) et Strasbourg (12 points). Même Marseille, pourtant irrégulier cette saison, affiche un bilan supérieur avec 9 points. Cette dynamique se reflète directement au classement.

    Désormais 6es avec 48 points, les coéquipiers de Corentin Tolisso se retrouvent sous la menace de Rennes (47 points) et perdent de précieux points sur les deux places pour la Ligue des champions occupées par Lille (50 points) et Marseille (49 points). Dans ce contexte, la rencontre face à Lorient dimanche (20h45) apparaît déjà comme un tournant. Une victoire est attendue pour aborder la choc face au PSG plus sereinement, une semaine plus tard.

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