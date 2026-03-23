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Afonso Moreira lors d'OL - PSG
Afonso Moreira lors d’OL – PSG (Photo by Jean-Philippe KSIAZEK / AFP)

Ligue 1 : PSG - OL fixé au dimanche 19 avril à 20h45

  • par David Hernandez

    • Après la trêve internationale, l'OL va lancer son sprint finale pour aller chercher une place qualificative pour la Ligue des champions. Ce chemin fera passer le club lyonnais par la capitale avec un match contre le PSG. La rencontre a été fixée au dimanche 19 avril à 20h45.

    Tout se jouera sur les sept prochaines journées. Une victoire contre l'AS Monaco dimanche n'aurait pas changé ce constat, mais la marge de manœuvre de l'OL aurait été un peu moins étroite qu'elle ne l'est actuellement. En s'inclinant 2-1 contre le club de la Principauté à Décines, les joueurs de Paulo Fonseca ont étiré leur série de match sans victoire mais ont surtout permis aux Monégasques de revenir à un petit point. Avec cinq points séparant la troisième de la septième place, le suspense pour les places qualificatives pour la Ligue des champions reste entier.

    L'un des trois déplacements de la fin de saison

    Avec quatre matchs au Parc OL, la formation lyonnaise a plutôt son destin entre les mains, même si certains adversaires seront difficiles à manoeuvrer. Ce sera notamment le cas du PSG lors de la 30e journée de Ligue 1. Les coéquipiers de Corentin Tolisso se déplaceront dans la capitale et ce voyage aura lieu le dimanche 19 avril. Tout sauf une surprise puisque ce choc de la Ligue 1 se jouera en prime time à 20h45 et aura donc les honneurs d'une diffusion sur Ligue 1+.

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