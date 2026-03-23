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Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l’OL (AFP)

OL - Monaco (1-2) : pourquoi Maciel a pris un rouge ?

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Présent aux côtés de Paulo Fonseca sur le banc, Jorge Maciel a reçu un rouge de François Letexier au moment du penalty litigieux donné à Monaco. L'entraîneur adjoint de l'OL a été coupable d'avoir montré les images de l'action au quatrième arbitre.

    Avec la trêve qui débute ce lundi, le sujet risque d'être sur la table pour encore un moment à Décines. Il y aura beau avoir le communiqué de la DTA dans les prochaines heures revenant sur l'action, le penalty sifflé pour Monaco par François Letexier va faire encore couler beaucoup d'encre. Si la faute de Corentin Tolisso sur Maghnes Akliouche ne souffre d'aucune contestation, c'est bien le début de l'action qui a mis tout un club hors de lui.

    En choisissant de ne pas sanctionner le "triple tirage de maillot", selon Matthieu Louis-Jean, de Zakaria sur Endrick, l'arbitre a ainsi laissé l'action se continuer, entraînant ce penalty. Le staff de l'OL a alors pensé que la VAR allait permettre de revenir à ce point de discorde. Ce qui n'a pas été le cas. De quoi faire sortir de leurs gonds les adjoints de Paulo Fonseca que sont Jorge Maciel ou encore Nelson Duarte.

    Fonseca : "J'ai pris un jaune et je ne sais pas pourquoi"

    S'estimant lésé, le staff lyonnais a fait part de son mécontentement à Marc Bollengier. Tablette à la main, Maciel a remontré les images au quatrième arbitre de la rencontre. Une posture interdite et qui a entraîné une exclusion de l'adjoint portugais. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Paulo Fonseca après la rencontre. "J'ai essayé d'être calme dans ma zone technique, j'ai parlé avec le quatrième arbitre d'une autre situation. À ce moment, mon adjoint (Jorge Maciel) a fait une chose qu'il ne pouvait pas faire, qui est de montrer les images à l'arbitre. Cela a donné le carton rouge, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai pris un jaune de mon côté."

    Après la trêve, Paulo Fonseca ne pourra donc pas compter sur Jorge Maciel. Ce dernier avait déjà été suspendu en novembre dernier suite à ses propos sur l'arbitrage après OL - PSG.

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    4 commentaires
    1. cavegone
      cavegone - lun 23 Mar 26 à 14 h 15

      Ça tourne au ridicule qu’ils aillent bien se faire voir avec leur arbitrage de vendus.

      Signaler
    2. Bioman
      Bioman - lun 23 Mar 26 à 14 h 24

      Après si il vient voir l'arbitre en lui disant : " Regarde ça gros con de vendu ! " ça pourrait justifier d'un rouge...

      Signaler
    3. Juni38
      Juni38 - lun 23 Mar 26 à 14 h 37

      Vivement que l'on remplace ces incompétents ou vendus , par une IA....

      Signaler
    4. Mimoun
      Mimoun - lun 23 Mar 26 à 14 h 39

      Pourquoi ? parce qu'il sait que Fonseca apprécie les entraineurs qui en rajoute sur le banc de touche, et comme Maciel est un gros fayot... Mais bon, l'élève est encore loin du maître...

      Signaler

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