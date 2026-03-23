Actualités
Afonso Moreira lors d'OL - Monaco
Afonso Moreira lors d’OL – Monaco (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ligue 1 : quel calendrier pour l’OL et ses concurrents à l'Europe ?

  • par Elohan Latta

    • Il ne reste plus que sept matchs de Ligue 1 pour décider des places qualificatives à l’Europe. Voici le programme de l'OL et des équipes en course pour le podium et les places européennes.

    Il faudra avoir les nerfs solides. Après sa défaite face à l’AS Monaco dimanche après-midi (1-2), l’OL a enchainé sur sa mauvaise série. Désormais sans succès en Ligue 1 depuis cinq rencontres (3 défaites, 2 nuls), les Rhodaniens sont plus que jamais dans la tourmente. À sept matchs de la fin du championnat cinq unités séparent le troisième du septième de Ligue 1. L'OM est 3e avec 49 points. Les Phocéens sont suivis de l’OL (4e, 47), du LOSC (5e, 47), de l’ASM (6e, 46) et de Rennes (7e, 44). Mais vis-à-vis de ces concurrents directs, seuls les Monégasques possèdent un calendrier aussi relevé que celui de l'OL qui défiera le  PSGRennes et Lens lors du sprint final.

    Le calendrier des équipes concernées (en gras, les confrontations directes) :

    OL

    • Angers - OL (05/04)
    • OL - Lorient (12/04)
    • PSG - OL (19/04)
    • OL - Auxerre (à définir)
    • OL - Rennes (à définir)
    • Toulouse - OL (09/05)
    • OL - Lens (16/05)

    OM

    • Monaco - OM (05/04)
    • OM - Metz (10/04)
    • Lorient - OM (à définir)
    • OM - Nice (à définir)
    • Nantes - OM (à définir)
    • Le Havre - OM (09/05)
    • OM - Rennes (16/05)

    Lille

    • Lille - Lens (04/04)
    • Toulouse - Lille (12/04)
    • Lille - Nice (à définir)
    • Paris FC - Lille (à définir)
    • Lille - Le Havre (à définir)
    • Monaco - Lille (09/05)
    • Lille - Auxerre (16/05)

    Monaco

    • Monaco - OM (05/04)
    • Paris FC - Monaco (10/04)
    • Monaco - Auxerre (à définir)
    • Toulouse - Monaco (à définir)
    • Metz - Monaco (définir)
    • Monaco - Lille (09/05)
    • Strasbourg - Monaco (16/05)

    Rennes

    • Brest - Rennes (04/04)
    • Rennes - Angers (11/04)
    • Strasbourg - Rennes (à définir)
    • Rennes - Nantes (à définir)
    • OL - Rennes (à définir)
    • Rennes - Paris FC (09/05)
    • OM - Rennes (16/05)
    à lire également
    Alice Sombath, défenseure d'OL Lyonnes
    Contre Fleury, Sombath a disputé son 100e match avec OL Lyonnes

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Wolfsburg le 2 avril à Décines
    OL Lyonnes - Wolfsburg : profitez de deux offres spéciales 16/03/26
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    OL - Monaco (1-2) : pourquoi Maciel a pris un rouge ? 14:10
    Afonso Moreira lors d'OL - Monaco
    Ligue 1 : quel calendrier pour l’OL et ses concurrents à l'Europe ? 13:20
    François Letexier, l'un des Arbitres de Ligue 1
    OL - Monaco (1-2) : faute non sifflée sur Endrick, que dit le règlement ?  12:30
    Alice Sombath, défenseure d'OL Lyonnes
    Contre Fleury, Sombath a disputé son 100e match avec OL Lyonnes 11:45
    Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg - OL
    Le physique a aussi joué contre l’OL face à Monaco 11:00
    Khalis Merah avec Corentin Tolisso après OL - Go Ahead Eagle
    Après OL - Monaco (1-2), Tolisso a échangé avec les supporters 10:15
    La déception des joueurs de l'OL contre Monaco
    OL : la course à la Ligue des champions plus serrée que jamais 09:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Pavel Sulc célébrant son but lors d'OL - Monaco
    OL - Monaco (1-2) : et pourtant, il y avait du mieux dans le jeu 08:45
    Sébastien Pocognoli, entraîneur de Monaco
    OL - Monaco (1-2) : Pocognoli en avait après Tagliafico 08:00
    Paulo Fonseca lors d'OL - Celta
    Fonseca après OL - Monaco (1-2) : "Ce n'est pas la 1re fois avec cet arbitre" 07:30
    Roman Yaremchuk contre le Celta de Vigo
    OL : Yaremchuk touché au tendon, des douleurs pour Fofana 22/03/26
    Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL
    Louis-Jean après OL - Monaco (1-2) : "Ça commence à faire beaucoup d'erreurs" 22/03/26
    Endrick lors d'OL - Monaco
    Tolisso après OL - Monaco (1-2) : "Tous les jours, il y a faute sur Endrick" 22/03/26
    Afonso Moreira lors d'OL - Monaco
    OL - Monaco (1-2) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir 22/03/26
    Pavel Sulc lors d'OL - Monaco
    L'OL continue de couler face à Monaco (1-2) 22/03/26
    Yvann Konan, gardien l'OL
    Yvann Konan (OL) avec les espoirs de la Côte d'Ivoire 22/03/26
    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors d'OL - Le Havre
    OL - Monaco : Moreira, Sulc et Merah titulaires 22/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut