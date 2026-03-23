Ligue 1 : quel calendrier pour l’OL et ses concurrents à l'Europe ?

Il ne reste plus que sept matchs de Ligue 1 pour décider des places qualificatives à l’Europe. Voici le programme de l'OL et des équipes en course pour le podium et les places européennes.

Il faudra avoir les nerfs solides. Après sa défaite face à l’AS Monaco dimanche après-midi (1-2), l’OL a enchainé sur sa mauvaise série. Désormais sans succès en Ligue 1 depuis cinq rencontres (3 défaites, 2 nuls), les Rhodaniens sont plus que jamais dans la tourmente. À sept matchs de la fin du championnat cinq unités séparent le troisième du septième de Ligue 1. L'OM est 3e avec 49 points. Les Phocéens sont suivis de l’OL (4e, 47), du LOSC (5e, 47), de l’ASM (6e, 46) et de Rennes (7e, 44). Mais vis-à-vis de ces concurrents directs, seuls les Monégasques possèdent un calendrier aussi relevé que celui de l'OL qui défiera le PSG, Rennes et Lens lors du sprint final.

Le calendrier des équipes concernées (en gras, les confrontations directes) :

OL

Angers - OL (05/04)

OL - Lorient (12/04)

PSG - OL (19/04)

OL - Auxerre (à définir)

OL - Rennes (à définir)

Toulouse - OL (09/05)

OL - Lens (16/05)

OM

Monaco - OM (05/04)

OM - Metz (10/04)

Lorient - OM (à définir)

OM - Nice (à définir)

Nantes - OM (à définir)

Le Havre - OM (09/05)

OM - Rennes (16/05)

Lille

Lille - Lens (04/04)

Toulouse - Lille (12/04)

Lille - Nice (à définir)

Paris FC - Lille (à définir)

Lille - Le Havre (à définir)

Monaco - Lille (09/05)

Lille - Auxerre (16/05)

Monaco

Monaco - OM (05/04)

Paris FC - Monaco (10/04)

Monaco - Auxerre (à définir)

Toulouse - Monaco (à définir)

Metz - Monaco (définir)

Monaco - Lille (09/05)

Strasbourg - Monaco (16/05)

Rennes