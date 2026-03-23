L’OL s’est senti biaisé lors du penalty accordé à l’AS Monaco peu après la 70e minute. En cause, une faute non sifflée sur Endrick au départ de l’action.
C’est une situation qui a fait couler beaucoup d’encre. Alors qu’Endrick avait récupéré la balle et se lançait dans une contre-attaque, le Brésilien a été retenu illicitement par le capitaine monégasque Denis Zakaria. Le tirage de maillot, qui existe pourtant, a échappé à la vigilance de l’arbitre de la rencontre François Letexier. Bien que cette faute n'ait pas donné lieu à un coup de sifflet, l'enchaînement qui a suivi cette dernière a condamné les Lyonnais. En effet, Maghnes Akliouche est ensuite rentré dans la surface de réparation mais a buté sur Corentin Tolisso au moment de frapper. Après un temps d’hésitation, l’arbitre a désigné le point de penalty. Une décision qui a fait bondir les joueurs et le staff lyonnais.
Les audios entre arbitres en diront beaucoup sur la situation
Toutefois, au regard des règles des lois du jeu définies par l’IFAB, cette situation aurait pu mériter l’intervention de la VAR. En effet, le penalty fait partie des quatre situations dans lesquelles l’arbitre peut bénéficier du soutien de l’assistance vidéo à l’arbitrage. Et dans cette sous-partie, on peut lire qu’une "faute de l’équipe en attaque dans l’action amenant le penalty (main, faute, hors-jeu, etc.)" peut justifier un appel du VAR.
Dans cette optique, nul doute que François Letexier aurait pu se rendre devant l’écran de la VAR disposé en bord terrain pour, au moins, analyser le contexte amenant à ce penalty. Encore aurait-il fallu que les arbitres en charge de l'assistance vidéo indiquent à l'arbitre central une action litigieuse. Ce qui ne semble pas être le cas puisque M. Letexier a, lors de cet OL - ASM (1-2), affirmé auprès de Paulo Fonseca qu'il n'y avait pas de faute sur Endrick au départ de l'action. Il faudra donc attendre le traditionnel "débrief" arbitral hebdomadaire pour avoir vent de la discussion entre le corps arbitral, poussant ainsi à ce choix de maintenir le penalty.
Pas de faute sur Endrick ?
Je croyais qu'il avait dit qu'il était masqué et n'avait pas vu l'action .
Comme il n'a pas pris peine de regarder la VAR , comment peut il affirmer ça ?
Bref , j'aimerai ne plus jamais avoir affaire avec cet arbitre mais nous l'aurons encore .
Juni
Attention à ce qu'il se dit, c'est à dire beaucoup de conneries. Pour l'instant la seule fois où j'ai lu que letexier n'avait pas vu la faute c'est par O&l qui écrit que Fonseca a entendu ça de l'arbitre.
Après moi je lis plus depuis longtemps la plupart de tous ces médias à la con, il y en a aucun qui dit Là-même chose.
Attendons un communiqué de l'arbitre on verra bien.
Il affirme peut-être qu'il n'y a pas faute puisque la VAR ne l'a pas appelé, tout simplement.
La problématique sur cette action, ce n'est pas Letexier. C'est le non-appel de la VAR.
Encore faut-il que cette action fasse partie du prochain communiqué de la FFF... Si je me souviens bien, certaines actions litigieuses l'an derniers n'avaient même pas été étudié par ces rapports hebdo...
A la décharge de Letexier, le tirage de maillot n'est pas visible de sa position, où il voit les joueurs de dos. Mais la VAR n'a elle aucune excuse, et c'est tout bonnement un scandale.
Des fois, le tirage de maillot est mineure, mais là, heureusement que notre équipementier fait de la qualité dans le textile, car sinon le maillot se serait déchiré direct.
Quoique, s'il s’était déchiré, Letexier n'aurait eu aucune excuse...
Oui voilà c'est surtout la VAR qui devrait être mise en cause, elle a pas fait son boulot.
Bon, comme le vainqueur de la CAN a été inversé après le match, suite à cette erreur, on récupère la victoire et les 3 points ??