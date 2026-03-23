L’OL s’est senti biaisé lors du penalty accordé à l’AS Monaco peu après la 70e minute. En cause, une faute non sifflée sur Endrick au départ de l’action.

C’est une situation qui a fait couler beaucoup d’encre. Alors qu’Endrick avait récupéré la balle et se lançait dans une contre-attaque, le Brésilien a été retenu illicitement par le capitaine monégasque Denis Zakaria. Le tirage de maillot, qui existe pourtant, a échappé à la vigilance de l’arbitre de la rencontre François Letexier. Bien que cette faute n'ait pas donné lieu à un coup de sifflet, l'enchaînement qui a suivi cette dernière a condamné les Lyonnais. En effet, Maghnes Akliouche est ensuite rentré dans la surface de réparation mais a buté sur Corentin Tolisso au moment de frapper. Après un temps d’hésitation, l’arbitre a désigné le point de penalty. Une décision qui a fait bondir les joueurs et le staff lyonnais.

Les audios entre arbitres en diront beaucoup sur la situation

Toutefois, au regard des règles des lois du jeu définies par l’IFAB, cette situation aurait pu mériter l’intervention de la VAR. En effet, le penalty fait partie des quatre situations dans lesquelles l’arbitre peut bénéficier du soutien de l’assistance vidéo à l’arbitrage. Et dans cette sous-partie, on peut lire qu’une "faute de l’équipe en attaque dans l’action amenant le penalty (main, faute, hors-jeu, etc.)" peut justifier un appel du VAR.

Dans cette optique, nul doute que François Letexier aurait pu se rendre devant l’écran de la VAR disposé en bord terrain pour, au moins, analyser le contexte amenant à ce penalty. Encore aurait-il fallu que les arbitres en charge de l'assistance vidéo indiquent à l'arbitre central une action litigieuse. Ce qui ne semble pas être le cas puisque M. Letexier a, lors de cet OL - ASM (1-2), affirmé auprès de Paulo Fonseca qu'il n'y avait pas de faute sur Endrick au départ de l'action. Il faudra donc attendre le traditionnel "débrief" arbitral hebdomadaire pour avoir vent de la discussion entre le corps arbitral, poussant ainsi à ce choix de maintenir le penalty.