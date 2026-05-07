OL : Khalis Merah sème des promesses pour la suite

Titulaire lors des trois dernières rencontres de l'OL, Khalis Merah enchaîne en cette fin de saison. Le milieu de terrain marque des points pour l'exercice prochain, et les années à venir.

Il nous avait déjà montré de légères prémisses en tout début de saison, mais rien de comparable à maintenant. Khalis Merah (19 ans) vit un premier exercice chez les professionnels loin d'être linéaire, comme beaucoup d'autres avant lui. D'abord très utilisé, il a petit à petit disparu au cœur de l'automne, avant de revenir sur le devant de la scène par petites touches depuis la mi-décembre.

Souvent impliqué dans les rendez-vous au sommet, et même dans le 11 régulièrement, il a, voyez-y ou non un signe, regardé depuis la touche l'enchaînement de déconvenues de Strasbourg (3-1) au Celta de Vigo (1-1, 0-2), en passant par Marseille (3-2) et l'élimination contre Lens en Coupe de France (2-2, 4-5 tab). Et puis, comme il avait pu le faire, déjà face au PSG en novembre (2-3), Paulo Fonseca a ressorti du chapeau son milieu à Paris voilà trois semaines (2-1). Depuis, il n'a plus quitté l'équipe titulaire.

Logique, puisque ses performances ont largement été au rendez-vous. "Je l'ai trouvé très bon avec et sans le ballon. Il en a récupéré beaucoup (face à Rennes dimanche). Globalement, ce trio avec Corentin Tolisso et Tyler Morton est complémentaire. On l'avait critiqué par rapport à son apprentissage, sa jeunesse, sur des affiches lors desquelles on l'a moins vu. Là, il a été habile, omniprésent, et je trouve qu'il a gagné en maturité, soulignait Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones. Il mérite de jouer sur la fin de l'exercice."

Il a gagné en maturité au fil de la saison

Au-delà d'aider l'OL à retrouver le podium et la Ligue des champions, ce que réalise actuellement le Majolans est surtout en train de servir pour la suite. L'international français U20 compte déjà 31 apparitions cette année, dont 21 titularisations, et cet emmagasinement des matchs lui a servi dans sa progression. "Il prend en expérience avec et sans la balle. Il a cette capacité à gérer les temps de jeu, montrant qu'il pouvait débuter les grandes échéances. Je l'ai côtoyé durant six ans, donc je ne suis pas étonné de le voir là. C'est sa première saison chez les pros, c'est normal que tout ne soit pas parfait. Lorsqu'on évoluait ensemble, je voyais chez lui cette capacité à s'adapter à tout dès qu'il montait de catégorie, nous racontait Baptiste Monveneur, son ex-coéquipier à l'Académie (ils ont un an d'écart). Il avait une qualité technique au-dessus de la moyenne."

Révélation de l'été lyonnais, il s'est depuis épaissi, ne disparaît plus, ou moins, lors des rencontres. D'ailleurs, en Ligue 1, il est celui qui court le plus de sa formation (12,2 kilomètres par 90 minutes), devant Tyler Morton. Lors de ses dernières apparitions, il a aidé à fluidifier le jeu, tout en œuvrant dans des rôles bien distincts. Faux numéro 9 à Paris, il se chargeait de Vitinha. Face à Auxerre (3-2), il était davantage meneur (le premier but part de lui), et contre le Stade Rennais, il venait faire le surnombre dans certaines zones du terrain, un relais précieux. Défensivement, c'est lui qui compensait sur l'aile droite les absences d'Endrick.

Utilisé dans beaucoup de registres

Une large palette qu'il tend visiblement à maîtriser de mieux en mieux. "Khalis a du courage, c’est un joueur qui veut toujours le ballon. Contre les meilleures équipes, c’était important pour notre stratégie de l’avoir. Au début, il était plus instinctif, aujourd’hui, il a beaucoup progressé dans l’utilisation des espaces. Ce sera l’un des meilleurs footballeurs de votre pays", affirmait Paulo Fonseca, qui a choisi de ne pas l'utiliser dans des moments clés, avant la précédente rencontre.

Malin dans les duels, il en a remporté 61% (20 sur 33) au cours des trois matchs qu'il vient de jouer. Signe qu'il a mûri dans ce domaine-là également. "J'en attendais davantage mais à présent, il touche le cuir au bon moment, joue simple, gagne des ballons (5 face à Rennes, 3e meilleur total), se place bien. Il a sorti une prestation complète en étant très actif, surtout qu'on avait besoin d'un entrejeu capable de maîtriser le tempo et d'être juste", validait l'ancien milieu Enzo Reale.

"J’ai cette faculté à apprendre vite"

Un exercice pour se développer donc, pour Khalis Merah, qui malgré certains passages sur le banc, est le Rhodanien ayant le meilleur pourcentage de victoires parmi ceux affichant au moins 13 apparitions. "J’apprends de chaque moment, de chaque situation. Le coach prend ses décisions, moi je les accepte. Tactiquement, c’est vraiment un excellent entraîneur et je ne peux que lui en être reconnaissant. Je suis capable d'apprendre vite ce qu’on me dit, c’est pour ça qu’aujourd’hui j’en suis là, confiait-il la semaine passée. C’est important pour un joueur de comprendre ce qu’il fait et pourquoi il le fait."

Sans insulter l'avenir, on se dit qu'en 2026-2027, le Gone aura un costume encore plus grand. Pourquoi pas en y ajoutant quelques réalisations et passes décisives en plus, à l'image de son mentor, Corentin Tolisso.