OL - Monaco (1-2) : et pourtant, il y avait du mieux dans le jeu

Battu par l'AS Monaco (1-2), l'OL s'est effondré physiquement après l'heure de jeu. Toutefois, les retours de Pavel Sulc et Afonso Moreira ont permis de retrouver un visage plus conquérant.

Le retour de l'union sacrée. Depuis quelques jours, l'environnement lyonnais se met à repasser ce message pour gérer au moins la crise actuelle. Plus que celle institutionnelle qui ne veut s'en aller avec le spectre de John Textor, c'est bien celle sportive qui inquiète. Après avoir enchaîné treize victoires de suite, l'OL est en train de réaliser l'exploit inverse avec désormais huit matchs sans succès. Contre Monaco (1-2), ce fut un deuxième revers de suite après celui contre le Celta de Vigo (0-2).

Deux matchs qui devaient conditionner le printemps lyonnais et qui l'ont malheureusement été négativement. Ce lundi, au moment de parler de la déroute en Ligue 1, il sera bien évidemment question de l'arbitrage de François Letexier. Mais à côté de cette décision, il y a bien eu un match entre l'OL et son concurrent pour l'Europe. Et malgré la déception d'une huitième défaite en 27 matchs, il peut y avoir certains motifs d'espoir sur le retour de trêve.

Fonseca : "Les retours de Sulc et Moreira ont fait du bien"

Pendant une heure de jeu, les Lyonnais ont réussi à presque faire jeu égal avec "la meilleure équipe actuellement en Ligue 1". De retour dans un 4-3-3, Paulo Fonseca a surpris en alignant d'entrée Afonso Moreira et Pavel Sulc. L'entraîneur rhodanien avait laissé entendre qu'un seul ne débuterait, mais le pépin physique de Roman Yaremchuk l'a certainement obligé à revoir ses plans. Et s'il y a bien une chose qui a redonné le sourire aux supporters lyonnais dimanche, ce sont bien ces deux retours.

Deux manques pendant des semaines qui ont rapidement repris leurs marques et changé le visage de l'attaque de l'OL. Même Endrick, pourtant encore dans le dur, a semblé plus épanoui aux côtés de Moreira et Sulc, qui l'avaient délaissé depuis plus d'un mois. "J'ai senti l'équipe différente. Elle a beaucoup gagné avec Pavel et Afonso qui ont amené de la profondeur. On espère maintenant récupérer d'autres joueurs après la trêve."

Tolisso : "On a des occasions de 2-0"

Deux joueurs ne peuvent tout changer à eux tous seuls et pourtant, dimanche, on a pu sentir un OL plus conquérant, retrouvant des bribes de ce qui avait fait sa force depuis le début de la saison. Seulement, par la dynamique actuelle, la formation lyonnaise reste une équipe en crise de confiance et un simple petit but ne suffit plus aujourd'hui. L'arrière-garde est frileuse et sans Dominik Greif, la messe aurait pu être dite bien avant.

Toutefois, Corentin Tolisso soulignait le visage affiché pendant une heure, avant de plonger physiquement et sur les transitions rapides monégasques. "On voulait rebondir après la Ligue Europa. On aurait pu douter, mais on ne l’a pas fait. C’était plutôt une bonne entame de match. On a été solides dans les moments plus compliqués et on a réussi à marquer. On aurait même pu marquer un deuxième but sur deux situations. Pendant une heure, on a joué à armes égales." Au moment de trouver des points positifs, Paulo Fonseca s'appuiera sûrement là-dessus. Car aujourd'hui plus que jamais, l'OL veut trouver des motifs de satisfaction pour repartir de l'avant-match au moment d'attaquer le sprint final.