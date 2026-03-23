OL - Monaco (1-2) : et pourtant, il y avait du mieux dans le jeu

Battu par l'AS Monaco (1-2), l'OL s'est effondré physiquement après l'heure de jeu. Toutefois, les retours de Pavel Sulc et Afonso Moreira ont permis de retrouver un visage plus conquérant.
Le retour de l'union sacrée. Depuis quelques jours, l'environnement lyonnais se met à repasser ce message pour gérer au moins la crise actuelle. Plus que celle institutionnelle qui ne veut s'en aller avec le spectre de John Textor, c'est bien celle sportive qui inquiète. Après avoir enchaîné treize victoires de suite, l'OL est en train de réaliser l'exploit inverse avec désormais huit matchs sans succès. Contre Monaco (1-2), ce fut un deuxième revers de suite après celui contre le Celta de Vigo (0-2).
Deux matchs qui devaient conditionner le printemps lyonnais et qui l'ont malheureusement été négativement. Ce lundi, au moment de parler de la déroute en Ligue 1, il sera bien évidemment question de l'arbitrage de François Letexier. Mais à côté de cette décision, il y a bien eu un match entre l'OL et son concurrent pour l'Europe. Et malgré la déception d'une huitième défaite en 27 matchs, il peut y avoir certains motifs d'espoir sur le retour de trêve.
Fonseca : "Les retours de Sulc et Moreira ont fait du bien"
Pendant une heure de jeu, les Lyonnais ont réussi à presque faire jeu égal avec "la meilleure équipe actuellement en Ligue 1". De retour dans un 4-3-3, Paulo Fonseca a surpris en alignant d'entrée Afonso Moreira et Pavel Sulc. L'entraîneur rhodanien avait laissé entendre qu'un seul ne débuterait, mais le pépin physique de Roman Yaremchuk l'a certainement obligé à revoir ses plans. Et s'il y a bien une chose qui a redonné le sourire aux supporters lyonnais dimanche, ce sont bien ces deux retours.
Deux manques pendant des semaines qui ont rapidement repris leurs marques et changé le visage de l'attaque de l'OL. Même Endrick, pourtant encore dans le dur, a semblé plus épanoui aux côtés de Moreira et Sulc, qui l'avaient délaissé depuis plus d'un mois. "J'ai senti l'équipe différente. Elle a beaucoup gagné avec Pavel et Afonso qui ont amené de la profondeur. On espère maintenant récupérer d'autres joueurs après la trêve."
Tolisso : "On a des occasions de 2-0"
Deux joueurs ne peuvent tout changer à eux tous seuls et pourtant, dimanche, on a pu sentir un OL plus conquérant, retrouvant des bribes de ce qui avait fait sa force depuis le début de la saison. Seulement, par la dynamique actuelle, la formation lyonnaise reste une équipe en crise de confiance et un simple petit but ne suffit plus aujourd'hui. L'arrière-garde est frileuse et sans Dominik Greif, la messe aurait pu être dite bien avant.
Toutefois, Corentin Tolisso soulignait le visage affiché pendant une heure, avant de plonger physiquement et sur les transitions rapides monégasques. "On voulait rebondir après la Ligue Europa. On aurait pu douter, mais on ne l’a pas fait. C’était plutôt une bonne entame de match. On a été solides dans les moments plus compliqués et on a réussi à marquer. On aurait même pu marquer un deuxième but sur deux situations. Pendant une heure, on a joué à armes égales." Au moment de trouver des points positifs, Paulo Fonseca s'appuiera sûrement là-dessus. Car aujourd'hui plus que jamais, l'OL veut trouver des motifs de satisfaction pour repartir de l'avant-match au moment d'attaquer le sprint final.
Ce n'était pas du mieux , c'était le jour et la nuit .
Et avec seulement deux joueurs , Pavel Sulc et Afonso Moreira , qui transforment l'équipe .
On le savait et hélas , la période noire de l'équipe a coincidé avec leurs absences .
Les haters de Fonseca ne peuvent pas comprendre ...
( Mangala a fait beaucoup de bien aussi , c'est bien autre chose que Tessmann ... )
Oui c'est vrai. On a enfin retrouvé notre jeu et notre équipe. Seulement pendant une mi-temps malheureusement. Je pense qu'ensuite ils n'ont pas tenu physiquement.
Et puis encore une fois face à des grosses équipes, ils font des changements qui leur permette du sang-neuf, d'avoir d'autres qualités. Là où nous nos changements nous font perdre le contrôle avec des joueurs qui rentrent qui n'ont pas le niveau et/ou pas le profil.
Et oui hélas , ils n'avaient pas les jambes pour 90' .
A la mi temps ils auraient pu mener 2-0 et il n'y avait rien à dire .
En étant frais l'OL aurait battu Monaco , l'équipe était au dessus , et ça laisse beaucoup de regrets .
Pour moi l'équipe si elle est au complet , c'est podium devant tous les autres .
Seuls Lens et le Qsg sont au dessus ( et Strasbourg les jours ou ils sont surmotivés comme contre nous ............ )
Mangala est sans doute le joueur le plus sous-coté de notre effectif. La façon dont il a tenu le milieu de terrain en première mi-temps, c'était quelque chose. Et la différence entre la première période où on a été rayonnants et la deuxième où on s'est écroulé vient en partie du fait de la baisse de niveau physique -compréhensible- de ce dernier. En tous cas c'est de bon augure pour la suite car après la trève et la recharge des batteries, on aura un milieu Mangala Morton Tolisso au top.
Je suis dégoûté de l'élimination de l'Europa League car on avait l'effectif pour aller au bout.
Mais il faut avant tout garder le moral et voir le verre à moitié plein. Rien ne nous dit que nous ne serions pas éliminés en demi par exemple, an accumulant fatigues et blessures, pénalisant par ricochet notre classement en L1, et finalement tout perdre.
Là on va se concentrer uniquement sur le championnat.
On aura un déplacement difficile au PSG ( mais qui se sera déplacé à Liverpool en semaine), et Rennes et Lens on les reçoit.
Marseille n'est qu'à deux points et vient de perdre Greenwood.
Avec notre milieu notre attaque retrouvée, on va aller le chercher ce podium !
bonjour ,
pour Mangala je l'ai toujours dit et soutenu ici ou tout le monde le trouvait nul et quelconque .
Je savais qu'il allait montrer à tous combien il est bien supérieur à des Tessmann et autres Veretout .
Nos concurrents directs pour le podium avancent tranquilles , en pouvant se permettre des faux pas. Ils savent pouvoir compter sur nous… 🙄
Et puis, mais ça m’a échappé, on peut compter sur Mangala pour nous métamorphoser.🤣
hello , ils n'avancent pas tranquille , l'OM s'est vautré au vélodrome , Rennes a buté sur Metz ...
Ton protégé Tessmann , on ne va plus le voir beaucoup , heureusement pour nous et pour le sprint final ! LOL