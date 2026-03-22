L'OL continue de couler face à Monaco (1-2)

Trois jours après l’élimination en Ligue Europa, l’OL voulait retrouver le sourire contre Monaco. Mission ratée avec cette défaite 2-1.

Cette semaine était celle d’un tournant. Que ce soit positivement ou négativement. Mais l’OL allait savoir quelles seraient ses ambitions après la trêve. L’une avait volé en éclat jeudi avec l’élimination en Ligue Europa. Avec désormais que la Ligue 1 à jouer et un choc contre Monaco dès ce dimanche, il fallait donc répondre présent rapidement. Malheureusement, les semaines se suivent et se ressemblent pour l’OL. Après avoir mené 1-0, la formation lyonnaise a craqué en l’espace de dix minutes en deuxième mi-temps. Avec cette nouvelle défaite (1-2), l’OL voit plus que jamais le peloton revenir sur lui. Il sera toujours quatrième à l’issue de cette journée, mais il n’y a désormais plus aucune marge de manoeuvre.

L'OL n'a pas réussi à faire le break

Si jeudi, les joueurs de Paulo Fonseca pouvaient avoir la frustration de ne rien avoir montré, la faute notamment au rouge après 20 minutes, ce dimanche, il y aura des regrets de ne pas avoir tuer le match assez vite. Pourtant, il y avait de l’espoir au coup d’envoi. Après avoir mangé son pain noir pendant des semaines, le public rhodanien retrouvait Afonso Moreira et Pavel Sulc dans le onze de départ. Des retours qui ont clairement fait du bien au jeu lyonnais. Plus de profondeur, plus de coups bien sentis. Toutefois, ce choc a mis du temps à se mettre en route. Il a fallu attendre le quart d’heure de jeu pour voir de vraies occasions. Greif s’est d’abord imposé devant Akliouche (16e) avant qu’Endrick et Mangala ne poussent Hradecky à la parade. Finalement, l’OL a pris les devants juste avant la pause. Sur un centre d’Endrick, Sulc a parfaitement coupé la trajectoire pour mettre les Lyonnais devant (1-0, 42e).

Un naufrage en deuxième mi-temps

Dans la période actuelle, une avance d’un but est loin d’être définitive et le club rhodanien a eu les opportunités pour faire le break. Corentin Tolisso a trouvé le poteau (45e+2) avant qu’Endrick ne voit Teze repousser sur sa ligne (57e). Le momentum lyonnais était passé et Monaco a repris le dessus sur le match. Sur une erreur d’appréciation, Akliouche a mystifié Mata pour fusiller Greif (1-1, 62e). L’international français a fait mal puisqu’il va provoquer un penalty que Balogun a transformé (1-2, 71e). Les décisions arbitrales de M. Letexier ont fait parler mais le rouge de Tagliafico, encore lui, a réduit au néant les espoirs lyonnais. Greif a d’ailleurs évité un plus gros naufrage. La trêve internationale risque d'être longue à Décines...