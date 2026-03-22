L'OL continue de couler face à Monaco (1-2)

Trois jours après l’élimination en Ligue Europa, l’OL voulait retrouver le sourire contre Monaco. Mission ratée avec cette défaite 2-1.
Cette semaine était celle d’un tournant. Que ce soit positivement ou négativement. Mais l’OL allait savoir quelles seraient ses ambitions après la trêve. L’une avait volé en éclat jeudi avec l’élimination en Ligue Europa. Avec désormais que la Ligue 1 à jouer et un choc contre Monaco dès ce dimanche, il fallait donc répondre présent rapidement. Malheureusement, les semaines se suivent et se ressemblent pour l’OL. Après avoir mené 1-0, la formation lyonnaise a craqué en l’espace de dix minutes en deuxième mi-temps. Avec cette nouvelle défaite (1-2), l’OL voit plus que jamais le peloton revenir sur lui. Il sera toujours quatrième à l’issue de cette journée, mais il n’y a désormais plus aucune marge de manoeuvre.
L'OL n'a pas réussi à faire le break
Si jeudi, les joueurs de Paulo Fonseca pouvaient avoir la frustration de ne rien avoir montré, la faute notamment au rouge après 20 minutes, ce dimanche, il y aura des regrets de ne pas avoir tuer le match assez vite. Pourtant, il y avait de l’espoir au coup d’envoi. Après avoir mangé son pain noir pendant des semaines, le public rhodanien retrouvait Afonso Moreira et Pavel Sulc dans le onze de départ. Des retours qui ont clairement fait du bien au jeu lyonnais. Plus de profondeur, plus de coups bien sentis. Toutefois, ce choc a mis du temps à se mettre en route. Il a fallu attendre le quart d’heure de jeu pour voir de vraies occasions. Greif s’est d’abord imposé devant Akliouche (16e) avant qu’Endrick et Mangala ne poussent Hradecky à la parade. Finalement, l’OL a pris les devants juste avant la pause. Sur un centre d’Endrick, Sulc a parfaitement coupé la trajectoire pour mettre les Lyonnais devant (1-0, 42e).
Un naufrage en deuxième mi-temps
Dans la période actuelle, une avance d’un but est loin d’être définitive et le club rhodanien a eu les opportunités pour faire le break. Corentin Tolisso a trouvé le poteau (45e+2) avant qu’Endrick ne voit Teze repousser sur sa ligne (57e). Le momentum lyonnais était passé et Monaco a repris le dessus sur le match. Sur une erreur d’appréciation, Akliouche a mystifié Mata pour fusiller Greif (1-1, 62e). L’international français a fait mal puisqu’il va provoquer un penalty que Balogun a transformé (1-2, 71e). Les décisions arbitrales de M. Letexier ont fait parler mais le rouge de Tagliafico, encore lui, a réduit au néant les espoirs lyonnais. Greif a d’ailleurs évité un plus gros naufrage. La trêve internationale risque d'être longue à Décines...
Désolé mais quand tu vois que Sulc peut disputer l'intégralité d'un match aussi physique contre Monaco aujourd'hui et que Moreira peut jouer 85', ça confirme que Fonseca nous saborde contre Vigo en les faisant entrer si tard.
Y avait large moyen pour que l'un joue au moins une MT et que l'autre le remplace.
Sans parler du fait que faut être une immense baltringue pour mettre Tessman plutôt que Merah quand t'as déjà du mal à conserver la balle.
Je pardonnerai jamais MU à Fonseca.
Et jamais non plus Vigo.
Qu'il aille se faire foutre avec ses Tessman, Yaremchuk, Abner et cie.
Fonseca est une branque
Il a privilégié la L1 au détriment de l'EL, résultat des courses, on perd sur tous les tableaux
C'est catastrophique mais, comme on failli aller en L2, du coup, on se réjouit ? 🤣
Ce soir je vais me consoler avec le derby madrilène 😋
🤔
Oui on se réjouit de ne pas être en L2. Il faut avoir plus de 50 ans, peut-être, comme moi, pour savoir ce que c'est que de supporter une équipe qui galère. On a vu ce soit qu'on peut très bien finir cette saison... si les arbitres arrêtent de nous mettre des batons dans les roues. C'est dingue de lire ces commentaires d'enfants gâtés des années 2000 de l'OL. Cette négativité contre nos joueurs et notre coach me fatiguent. Je viens de moins en moins, ici, à cause de cet état d'esprit. La saison n'est pas finie. L'OL peut encore décrocher la C1. Si vous voulez une équipe qui gagne tous ses matchs avec de gros moyens, il y a le PSG à supporter. Ciao !
Il y a deux poids deux mesures, on a le droit de trouver que les choix de Fonseca en cours de match sont toujours assez étranges et ses compos trop défensive dans les moments clés de notre saison. Tagliafico qui pète 2 fois les plombs, Niakhaté qui fait des fautes hors-normes montre une forme de tension dans le vestiaire.
Moi ce que je ne comprends pas c'est que la phase de poule il fait jouer des jeunes il sort des 11 différents avec des tactiques différentes des joueurs surprises etc. avec succès. Et dès que ça se corse il nous sort des 11 défensifs de la peur, il nous sort Merah qui était une des grande surprise de la phase de poule, ça n'a aucun sens.
On ne sait pas ce qui se dit en interne mais probablement que la priorité a été donné aux 60M€ de la LDC vu le contexte du club. Et je pense qu'au vu du contexte Fonseca c'est le moins pire des coachs il nous garantis un fond de jeu et le haut de tableau avec un budget de poussin ce qui est déjà pas si mal
fonseca, c'est quoi ces discours à la mi temps ??
Ils transcendent les joueurs d'après vous ?
Si vous êtes satisfait, tant mieux, pas moi
Je pense que Fonseca doit être mortifié d'apprendre que Tongaridiot ne lui pardonnera jamais MU ni Vigo, ni ASSE ni Monaco ni tout le reste d'ailleurs ....😂
Comme très justement dit par Mopi, si on n'accepte pas la défaite, faut supporter le PSG, c'est plus sûr....
L'OL fait une saison totalement inespérée au regard de la situation financière du club, sans oublier qu'on était destiné à jouer en L2.
Ne pas comprendre qu'on n'a pas l'effectif qualitativement pour jouer sur les 3 tableaux , avec de surcroît de nombreux blessés c'est faire preuve, au mieux (et pour rester poli) d'un manque incroyable de discernement....
Alors, que les coachs de comptoir qui se tapent Fonseca ou tel ou tel autre joueur dès qu'il y a défaite après avoir pronostiqué la victoire en CDF, en EL et le haut du podium il y a quelques semaines à peine, aillent donc regarder le biathlon ou jouer au Monopoly au lieu de poster des commentaires aussi pitoyables.
Tout le monde savait que le mois de mars serait le mois de tous les dangers.... certains ne l'avaient pas compris.
Désolé, mais ce n'est pas parce que Sulc et Moreira font un bon match aujourd'hui qu'ils auraient pu en faire plus jeudi. C'est absurde comme raisonnement.
tu as vu le match jeudi ?
on dirait pas
Suis allé les 2 fois au stade, jeudi, inoffensif comme jamais face à un adversaire plus que médiocre
aujourd’hui, superbe 1ere mi temps et correct jusqu’à ce pénalty après une faute non sifflée contre un gros monaco depuis quelques matchs
Leur simple présence dans le 11 fait reculer les défenses donc oui ça aurait permis au Celta de moins faire de pressing haut.
Ce soir on voit par contre qu'ils n'ont pas les jambes pour tenir sur la longueur.
"s ce n'est pas parce que Sulc et Moreira font un bon match aujourd'hui qu'ils auraient pu en faire plus jeud"
C'est pas la question.
La question c'est que s'ils peuvent jouer tout le match (Sulc) et 85' (Moreira) ce dimanche ils auraient pu jouer au moins une MT chacun jeudi.
Merci la VAR, le tirage de maillot avant le péno aurait dû être sifflé...
N'oublions quand même pas la valeur de cette équipe monégasque qui a brillé récemment face au PSG et à Lens, les cadors du championnat. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas les jambes pour tenir plus d'une mi-temps sans perdre la lucidité, les moyens physiques, et les "nerfs".
Ah putain, j'ai rien vu du match parce que je suis à un baptême du gamin d'un pote qui m'a complètement fait oublier qu'on jouait à cette heure, mais rien qu'à voir le résultat - qui ne m'étonne pas plus que ça - et à voir que Tagliafico s'est en encore pris un carton, rouge direct cette fois, ça me saoule.
Dégage Nicolas, merci pour tout sauf pour tes simulations de merde et tes cartons un match sur deux.
Le titre est correct, l'OL coule et on a l'impression que c'est sans fond.
Bonne fin de saison a tous
Heureusement que j'ai regardé le biathlon en même temps, que c'est beau le gros globe de cristal pour Perrot, et la fraternité entre toutes les nationalités.
C'était tellement évident pour Taglia...
Malgré la frustration de Vigo je me suis contredit et j'ai quand même regarder le match. Beau match, énorme intensité, on paye les efforts de ces dernières semaines la trêve va faire du bien.
Bon maintenant, Nico j'en peux plus, il est vraiment trop malveillant pour moi. Trop méchant et j'en veux plus dans mon équipe. J'espère qu'il sera suspendu pendant longtemps et que kluivert le sorte du 11 à son retour.
L'arbitrage sur l'égalisation ce n'est pas une question d'incompétence mais d'honnêteté. Il sait qu'il y a faute c'est impossible autrement. Franchement quitter le terrain à ce moment la m'aurait paru légitime. Quite à perdre le match sur tapis vert on peut plus laisser passer ça.
Bon niveau positif sulc est vraiment un top joueur, super moreira aussi. Première mi-temps plutôt bonne et physiquement ça a pas tenu. La trêve va faire du bien.
Salut Ahtmos je suis d’accord avec toi. Pour Nicolas aussi, je crois que cette saison il est dans le dur et a du mal à l’accepter. Il est méconnaissable, et ce depuis son retour en Août. Il est limite sur chaque duel.
Oui bon l’arbitrage Français à cette culture actuelle de privilégier le riche. C’est assez pathétique mais c’est ainsi et on y changera rien.
Bonne fin de saison à toi, on y croit jusqu’au bout 🤞🏼🤞🏼🤞🏼
Merci cavegone, effectivement c'est ptetre quelque chose de cet ordre qui se passe avec Nico. Bonne saison à toi et a nous. On va bien finir par se remotiver.
C’est ce que je redoutais en seconde periode Monaco est plus frais que nous. Et puis quand ça veut pas….on avait la réussite insolente il y a 3 semaines et ça a basculé sur le « tout fout le camp ».
On a plus qu’à être à fond derrière le LOSC mais là aussi l’OM a un énorme avantage de ne pas avoir joué jeudi.
Bon par contre le bashing de Fonseca les gars ça devient ridicule je vous le dis en toute franchise.
Hâte de lire la commission d'arbitrage signifier que l'arbitrage a été excellent puisque la faute sur Enrick se trouve en "zone grise" et qu'à ce titre la var n'a pas à déjuger l'arbitre de champs
La défaite de Trop
Je suis quand même rassuré un peu sur le niveau, et quand on regarde le match de cet après-midi, je ne comprends ce qu'il s'est passé contre Vigo...
Tagliafico il a signé son licenciement ce joueur, on en veut plus sous notre maillot, c'est une brute digne héritier de simeone, passarella et autre heinze...
Letexier égal à lui-même, toujours présent pour nous faire perdre un match.
Mais, oui, c'était évident que l'on n'avait pas perdu, juste des joueurs qui participaient à l'équilibre de l'équipe et à la créativité offensive !
On va jouer le podium... si les arbitres ne nous volent pas à chaque match !
Pour annuler des buts hors jeux de 0,0002 micron y a du monde à la Var mais pour les fautes évidentes c’est open bar.
D’autant qu’Akliouche est déséquilibré et tir dans la pelouse tout seul.
Par contre le 1 1… c’est un but du dimanche matin. Degagement depuis le poteau de corner et le mec se retrouve en 1vs1 pour finir, c’est pas tolérable.
J'ai les boules, pas contre l'équipe, on savait que se serait dur physiquement, on a quand même fait 1 gros match
Mais quelle enculad... arbitrage, sa ca passe pas
Taglia bon pour l'asile arkam
Un braquage de Monaco, à cause d'un mauvais arbitrage, contre contre l'OM ! Les commentateurs de la chaine brésilienne CazeTV ont dit que l'arbitre avait détruit ce qui aurait dû être un bon match, à cause des ses erreurs.
La L1 va encore dire que c'était une erreur.Il y avait plus de 350,000 spectateurs brésiliens qui ont assisté à ce vol; Les réseaux sociaux sont déjà en train de faire une compilation des erreurs de Letexier. Faudrait savoir si on veut être un championnat respecté, avec des droits tv, ou un championnat de niveau moyen, sans argent, vec plein de controverses sur le niveau de notre arbitrage.
Et dire qu'on recommence à prendre les mauvaises habitudes de marquer et de ne plus savoir tenir le score...
Bon, d'accord, quelle que soit la fin de cette saison, 3e, 4e, 5e, 6e ou pire, je ne veux plus de Fonseca la prochaine saison. Il faut du renouveau.
On se fait voler un match contre la meilleure équipe du moment, et c'est ta conclusion ???
Heureusement qu'il y a des gens qui vont au stade, et qui soutiennent leur équipe, même dans la douleur. C'est facile de le faire quand tout va bien. C'est dans les difficultés que l'on voit le caractère de chacun, des joueurs, de l'entraineur, mais aussi des supporters !
L'OL est fini. Terminée la saison. Rideau. Plus la peine de regarder les prochains matchs.
Et bien, va supporter le PSG !
Ça ne m'intéresse pas Mopi et je t'emmerde.
Mais Toitoi n’importe quoi 🙄 t’as même pas vu le match…
Je le critique aussi Fonseca quand il y a matière mais là vous êtes pour certains juste dans le degagisme qui n’a aucun sens. Qui à sa place ? Genesio ?
Ce sera mieux peut-être ? 🙄
Tout est perdu, la saison est terminée cavegone, notre seul espoir est de changer d'entraîneur.
Fonseca est une supercherie. Il m'a juste fallu du temps pour m'en rendre compte définitivement, même si j'avais des doutes.
Carton rouge pour Toitoi , tu as pété un cable toi aussi .
Insupportable. J'ai l'impression d'être sur un forum envahi de trolls marseillais. On perd contre la meilleure équipe du moment, uniquement parce qu'on se fait enfler par l'arbitre, et certains de nos propres supporters démolissent nos joueurs et notre coach. Ça me dépasse cette mentalité ! J'ai vraiment du mal avec ça. La seule chose qui me rassure, c'est que dans le stade, il y avait de vrais supporters, pas des girouettes qui flanchent dès qu'il y a du vent contraire. Bon courage avec ce forum. Je me casse pour un moment. Pas besoin de ce défaitisme et de cette négativité dans ma vie. Vive l'OL ! On va se qualifier en C1, envers et contre tout !
Chacun son tour Juni38.
Mais ya un paquet de gens qui sont supporter de rien du tout ici Mopi..
Clairement Toitoi supporter plus le psg que l'OL il hésitait qu'elle club supporter lors de la derniere finale de coupe de France jouer contre eux ..
C'est d'ailleurs grace à lui que j'ai décider de commenter sur ce forum car je n'en pouvais plus de ces commentaires pro psg ..
Mon premier com ici ressemblai un peu à ca:
"Bonjour je vous lis depuis plusieurs années et si j'ai décider de réagir c'est pour vous rappeler que nous sommes sur un forum consacrer à l'OL et si je vient ici ce n'est pas pour lire que certain (donc Toitoi) admire le psg sinon je regarde l'Equipe 21, Canal+, Bein, RMC, etc qui eux nous parle du qatar H24.."
Derriere ce message Toitoi a fait la vierge effarouchée jurant qu'il n'y avais qu'un seul club dans son coeur au lieu d'assumer ses préférences, moi la seule chose qui m'importait c'était qu'il arrete d'afficher son amour pour ce club de merde je trouvais ca très gênant..
Et je dois dire que mon intervention a permis cela donc j'en suis satisfait.
Bon depuis il se contente de dénigré le club,( tout en m'insultant quand je le contredit gentiment) sans jamais trop montrer sa satisfaction quand on performe, c'est dommage car je pense quand meme que l'OL est sa 2eme equipe préférée..
Bon sinon d'autre ici défonçait deja l'OL en debut de saison apres 3 matchs alors qu'on avait fait 3 victoires, donc tu pense bien que si on ne gagne pas nos matchs 5-0 à chaque fois ils vont pas se gêner pour se défouler..
C'est comme ca c'est dommage heureusement la majorité font preuve de nuance également, ils sont critique certe, mais avec des arguments donc on peut debattre sans s'insulter et c'est agréable..
La faute sur endrick, glisse en zone grise mais la c'est carrément du brouillard, je reste poli...
Oui, c'est honteux ! Par contre, il faut que l'on joue toutes les actions à fond. On ne doit jamais s'arrêter comme on l'a fait. On ne peut pas compter sur un arbitrage juste, malheureusement.
Oui mais on est cramé c’est surtout pour ça qu’on met du temps à se replacer. Et c’est normal on arrête pas d’enchaîner des matchs éreintants…
C’est exactement le même scénario que contre le QSG ils passent devant sur une faute évidente non sifflée et refus catégorique de checker la var.
Bon on reste devant Monaco ce soir et on y restera jusqu’au bout 🤞🏼🍀
et contre l'OM !
Et contre l’OM oui 👍🏼
Hello,
Ça reste une décision à l’appréciation de l’arbitre, oui il y a clairement faute sur notre jeune attaquant brésilien, mais il ne la voit (angle de vue caché) ensuite le jeu se poursuit et Akliouche provoque dans la surface et se fait crocheter, même si c’est involontaire, par Corentin Tolisso.
Personnellement sur les deux buts, on leur donne la possibilité d’être dangereux, alors qu’ils ne l’étaient pas vraiment avant ça. On a très mal défendu, en retard sur chaque action avec en plus le zinzin Nicolas Tagliafico, ça faisait trop de danger.
Au final, le penalty aurait pu être annulé, c’est un fait, mais en ce moment c’est contre l’OL c’est tout.
On voit donc que l’OL est passé au niveau d’un Strasbourg, Lens et Lilles sur l’arbitrage, loin derrière les PSG, Monaco, Marseille qui auront toujours des décisions positives dans les moments charnières.
Je le crois pas , Letexier n'a même pas regardé la var sur l'action qui mène au pénalty , il nous assassine.
On se sera fait avoir du début à la fin cette saison , là ça fait beaucoup .
Ras le bol de se faire arnaquer ainsi .
Quant à Tagliafico , je préfère ne rien dire , j'espère juste qu'il va s'en aller cet été , sinon licenciement pour faute grave .
On ne veut pas de bouchers dans notre équipe .
J'avais dit avant le match qu'il ne fallait pas le faire jouer , qu'il ne finirait pas le match .
Letexier nous coute 6 pts depuis l'année dernière... Ça commence à se voir, et MLJ malgré sa suspension va encore monter au créneau... 3 pts ça va être décisif pour les millions de la LDC et notre dette...
Tu vois Juni38, on se rejoint là-dessus : Letexier est un arbitre à chier et Tagliafico est un boucher. Grinta sud-américaine mon cul !
Hello,
Match difficile à lire, la première mi-temps on a fait jeu égal voir beaucoup mieux.
La seconde période, on a l’impression qu’il n’y avait plus de gaz du tout chez nos lyonnais et un exemple flagrant sur le premier but ils se font prendre sur un contre où Afonso se fait passer sur son côté, chose qui n’arrivait pas avant.
Idem au milieu Mangala avait disparu de la circulation, tout comme Hateboer et Mata…
Honnêtement c’est clairement un manque de fraicheur et de réussite, quand ça tourne pas bien tout va contre toi.
Monsieur Tagliafico par exemple est plus que sur les nerfs et les contre performances ajoutées aux faits de jeu contraires, au lieu de montrer l’exemple, il dégoupille complètement.
Quand un de tes leaders te lâche comme ça, c’est compliqué pour le reste de l’équipe.
On sent aussi Tolisso et Niakhate marqués mentalement par les événements hors OL (CAN et équipe de France), ils n’ont plus l’influx personnel pour influer sur le mental des autres.
Aux satisfactions, le but de Sulc et la passe décisive de Endrick.
La première mi-temps de notre milieu de terrain, surtout Khalis Merah, le retour en forme de Moreira.
Que c’est frustrant de ne pas tenir plus d’une mi-temps…
Pas d'accord sur le titre. J'ai vu une équipe qui jouait et si le tir de Tolisso entre en fin de 1ère, c'est pas la même. Quand je vois le match de Sulc et Moreira, je me demande encore pourquoi l'équipe n'a pas joué de cette façon jeudi, sachant qu'il y a la trève après le match d'aujourdhui.
Par contre, toujours ces changements tardifs, pas de remise en question tactique ou de joueur avant le 70e voire la 80e. Comment veux tu arriver à un résultat et ne pas tuer tes joueurs physiquement ?
Et comment ne pas parler de la VAR ? tout le monde a vu la faute sur Endrick, tout le monde. Sauf les mecs dans le camion. Sérieux ?
Quant aux commentateurs qui doivent éjaculer à chaque but contre Lyon, c'est du domaine du licenciement pour faute lourde. Comment peux tu laisser un tel parti-pris ?
Ce soir, une victoire de Lille et on n'est pas morts.
Victoire de Lille et les nordistes sont à égalité avec nous donc....
Je pense qu'il faut reconnaître que Monaco est fort.
On a été au niveau en 1ere mi temps et on a beaucoup dépensé d'énergie en 1ere mi temps.
Mais c'était sur qu'on aurait un coup de moins bien à la 2eme mi temps et Monaco a logiquement poussé.
Alors oui, le penalty est plus que litigieux mais quand j'entends sur olplay qu'il râle sur l'arbitre mais tagliafico doit prendre un rouge avant en mettant un coup de tête à akliouche.
Mais j'ai pas grand chose à reprocher aux joueurs.
Mais on voit que sulc et moreira n'avaient pas 90 minutes.
Fonseca les a laissé car il fallait être dangereux.
Je pense qu'il faut prendre juste un peu de recul et être factuel.
La trêve arrive à point nommé et je suis malgré tout confiant pour la dernière ligne droite.
J'y crois.
Ils ont montré de belles choses.
Le match se joue sur le poteau de tolisso aussi et sur le ballon sauvé sur sa ligne par un Monaco.
Il y'a des motifs de satisfaction à retenir.
Allez, courage les gones, 7 matchs à venir 7 matchs à tout donner, tous ensemble.
7 finales. Enfin 6, contre le QSG c’est une mascarade, mais 6 victoire et on est en barrages de champions league aller !
❤️💙
on aura match perdu à paris , c'est déjà acté par l'arbitre de ce futur match .
Il faut y croire, car le 28éme journée, nous reprenons chez Angers, équipe difficile à domicile, mais c'est le money time il faut prendre les 3 pts. De plus Lille reçoit Lens et Monaco reçoit Marseille, ça va certainement se jouer là...
Faut reconnaître que Monaco a.bien terminé, mais.rien de.surprenant, mais comment tu peux être humain et arbitré ainsi, avec l'appui de la var évidemment tu penses
En plus de tout ça on a de vrais gros problèmes en coulisses. La relégation prend corps…😭
C’est vraiment une période noire.
oui si ça se trouve une victoire n'aurait servi à rien , y a de gros ennuis en coulisse .
Textor faut le retrouver et le pendre place bellecour
Vendre le club à un amerloque , quelle énorme connerie .
Oui ça sert à rien de ressasser.
J'en veux quand même à JMA de nous avoir mis dans une telle merde , tandis qu'il est parti avec le magot.
On est en train de se faire rouster tout les weekend !
La honte.😓
On va attendre la fin de saison mais Fonseca est un loser pour l'instant.
Fonseca les 25 joueurs, et tout le staff oui.
Je vois pas pourquoi c’est lui qui serait responsable de nos résultats alors que le contenu n’est pas mauvais.
Bon aller je me barre de ce tribunal populaire bonne fin de dimanche à tous.
Le player de Canal faisait que buggué chez moi. Sans parler de la faute sur Endrick, y a - y-il vraiment penalty ? L'image faisait que freeze et je n'ai pas pu voir.
Oui peno mais c’est sur l’action d’avant il y a faute sur Endrick et sur le contre Coco va maladroitement taper la jambe de frappe d’Akliouche.
Akliouche qui n’a pas mis un pied devant l’autre de toute la saison et qui nous sort son meilleur match.
Je ne sais pas ce qu’on a fait pour mériter ça mais c’est forcément un truc très grave 🙄
okay merci, oui j'avais vu la faute avant sur Endrick
"Paulo Fonseca (4 nuls, 4 défaites) est le 1er entraineur à enchainer 8 matchs consécutifs sans la moindre victoire avec l'OL en compétition officielle depuis Guy Stéphan de mars à mai 1996 (8)."
Oui mais c’est aussi le premier à avoir enchaîné 13 victoires depuis Houllier.
On avait de la chance et là on a de la malchance (voire malveillance sur OM, QSG et ASM).
Donc tu sais ce que je pense de ces stats dénuées de contexte…. 🙄 c’est de la 💩
D'ailleurs on a perdu avec Merah titulaire, je croyais que c'était forcément gagné quand il jouait ? Tonga nous a pas ressorti sa stat aujourd'hui bizarrement.
On s'est clairement fait voler, dégoûté, 1 fois de plus, 1 honte
Sur bein fallait faire plaisir à son président…
Il ne faut pas tomber dans le complotisme par contre ce match sur Bein me fait dire que Ligue 1+ c'est vraiment plus qualitatif
Ah tient on a pas tenu physiquement comme c'est étrange...
Ah tient on a fait une superbe premiere mi-temps avec Moreira et Sulc comme c'est etrange..
Ah tient ya eu une erreur d'arbitrage comme c'est etrange..
En fait ya aucune surprise dans ce championnat depuis que les qataris sont la toute les saisons se ressemblent..
Bon apres avoir malheureusement eu tout juste sur ce que je pressentais durant cette semaine jespere que la suite me donnera raison..
Si il n'y a pas de blessure pendant la treve international et si il n'y a pas trop de scandale arbitral (sachant qu'on en aura au moins un contre Paris) on ira chercher la 3eme ou la 4eme place et ca sera serré jusqu'à la derniere seconde du championnat.
Mais bon comme je me trompe tout le temp nous ne sommes pas à l'abri non plus d'une désillusion..
Je suis persuadé qu'ils ne lâcheront rien..
Pour moi la mauvaise série s'est achevé aujourd'hui on va pouvoir se préparer à un match par semaine comme les autres et nous verrons bien si nous sommes tant à la rue que certains le prétendent.
En phase 😉
Pavel quel joueur , le jour et la nuit par rapport à la girage ukrainienne .
Avec Endrick , super connexion .
Et Moreira , il change tout lui aussi .
Quelle merde qu'ils se soient blessés .
Sulc change absolument tout..
Pourvu qu'il ne se blesse pas avec son équipe national et j'espère qu'il se qualifieront pour le mondial pour son morale.
Construisons une equipe pour lui pour les 3ans à venir..
Mais c'est pas possible 1 tel arbitrage, la clairement on veut nous faire couler
La var, non rien, c'est laprem on fait la sieste
Si on prolonge Fonseca, je lâche l'OL et le foot.
Ce que tu ne comprends pas c’est que c’est lui qui ne nous renouvellera pas.
Ça me va aussi. Bon débarras.
On le note Toitoi..
Ca sera au moins ca de gagner.. 😀
Fonseca doit dégager. Son coaching est indéfendable. Encore aujourd'hui, quel est l'intérêt d'attendre la 84ème pour faire entrer Fofana? Il est en état de jouer ou pas?
Quel est l'intérêt de garder Sulc sur la pelouse jusqu'au bout alors qu'il était fin rincé dès la 60ème et qu'il revient juste de blessure?
Quel est l'intérêt de titulariser Tagliafico qui est tellement ingérable en ce moment qu'il doit prendre minimum deux cartons rouges par match?
Quel est l'intérêt de faire entrer Tessmann?
Si la moitié de l'effectif est dans le plâtre, c'est aussi parce qu'on a un coach qui ne sait pas faire tourner et qui n'utilise pas ses cinq changements. Ca me rend fou!
Et en attendant, monsieur "13 victoires d'affilée" en est à 8 matchs consécutifs sans gagner. Du jamais vu depuis Guy Stéphan...
13 victoires de merde contre des équipes de merde.
Gaston Statler et Victor Waldorf , vous faites la paire . lol
gOLdorak ne fait souvent pas dans la nuance mais concernant tagliafico, les coachings de Fonseca en cours de match, Tessmann, il n'est pas loin d'avoir raison ...
On va espérer un nul entre Lille et Marseille et une défaite de Rennes.
Avec Moreira et Sulc ont voit que c'est pas la même musique, j'ai encore de l'espoir
C'est bien le problème Ledromois, nous revoilà à compter sur les défaites des autres pour pouvoir exister.
Nous sommes repassés plusieurs années en arrière.
C'est l'histoire d'une saison, perso je ne me suis pas enflammé quand ils faisaient la série de victoire en pensant au titre ou revenir sur Lens et là je ne vais pas les enterrer.
Oui la série est mauvaise. J'ai regardé le match en faisant autre chose mais de ce que j'ai vu c'était pas si mal face à une équipe en forme. Il y a des motifs d'espoir avec les retours de Sulc et Moreira en espérant qu'ils retrouvent leur forme physique.
Actuellement l'Ol est 4ème à 3pts de l'OM bien que l'OL soit sur une série horrible.
Que l'arbitre du centre se loupe et voit pas tout ok, mais la var , c'est des emplois fictifs ??
La var est une escroquerie depuis le départ.
c'est pas ce qu'avait dit Platini ? comme la dématérialisation des gens incompétents dans le bus comme quand on a un sous fifre après avoir fait 1, 3, 2, # et les autres un sous fifre qui ne sert à rien au téléphone ! un avant gôut de l'IA ?
Arbitrage de m*rde, c est toujours pareil, la commitions de l arbitrage dira encore qu il y avait bien faute, donc pas penalty, mais après, alors qu il y a la var !!!!!! C est comme contre le QSG, c est bien des clubs tenu par des mafia !!! L une basée au qatar, l autre en russie !!! On a définitivement pas les meilleurs arbitres du monde ! C est la qu on devrait les changer par l IA !!!! 😉
L'arbitrage français est pourri depuis bien des années, et ça vaut aussi pour l'autre connard de Lexier que certains encendaient ici.
Je vous trouve très durs.
Sur le match en lui même, on a été bien, dans nos limites physique face à une équipe qui marche sur l'eau en ce moment.
J'ai été plutôt agréablement surpris et je suis plutôt optimiste.
Si c'était fait marcher dessus OK. Mais la les joueurs ont tout donné, et on va retrouver après la trêve des joueurs qui auront récupéré.
On va juste devoir jouer à fond, être tous derrière et on fera les compte à la fin.
Souvenez vous d'où on vient.
Et arrêtez de flinguer fonseca.
On sait qu'il n est pas bon dans la lecture de match, mais il fait du bon boulot avec les moyens, si on prend dans le global de la saison.
Et vouloir changer mais pour qui ?
On a pas des moyens illimités nous.
Face à Angers, on va retrouver Morton aussi
La Direction ne met elle pas trop de pression en raison des difficultés financières ? Si ARES n'est pas fiable qu'il vende le club, ils vont y perdre du pognon c'est pas notre problème et peut être gagnerons nous au change ? Les fonds d'investissement et le foot ça ne fait pas bon ménage ... venderont ils à la baisse ? ils feraient mieux de sécuriser l'avenir du club sauf à faire comme sur le plan sportif tout perdre cette saison ...
On aura eu la poisse jusqu'au bout en ce mois de mars .
Tolisso qui fait poteau juste avant la pause , et le ballon ne revient pas sur Endrick qui était prêt à la mettre au fond ; avec de la réussite on est à 2-0 à la mi temps .
Au retour des vestiaires , Endrick lancé par Sulc , voir son but de l'exter gauche sauvé sur la ligne par Teze.
Et que dire du sauvetage miraculeux de Kehrer dans le temps additionnel , privant Sulc du doublé .
L'OL méritait vraiment mieux , je ne pensais pas qu'ils seraient capables d'un tel match , surtout ceux revenant de blessure , Mangala y compris ( ils ont hélas tous les trois baissé de pied en seconde mi temps , inévitable ) .
Toute l'équipe a fait un gros match à haute intensité , on ne peut rien leur reprocher , excepté notre chien fou , Taglia .
Sur la première mi-temps on a retrouvé notre OL, clairement. Les présences de Moreira et Sulc ont tout changé par rapport à notre mauvaise série.
Aujourd'hui on se fait enfler, une fois de plus. J'espère que le club saura monter au créneau et se faire entendre de la bonne façon.
Que reprocher à Fonseca et aux joueurs sur l'ensemble du match ?
On a 4 énormes occasions qui ne rentrent pas et hormis la fin du match Monaco a été relativement peu dangereux.
Si on reprend après la trêve sur ces mêmes bases, on finira sur le podium, je vous l'annonce.
Notez fameux OL d'une mi-temps sur deux.
la fatigue de ceux ayant joué jeudi et les trois revenants de blessure n'ayant pas 90' dans les jambes , facile à comprendre pourtant ...
LA VAR ne juge pas l'intégralité de l'action mais bel et bien le moment qui pourrait être litigieux et dans ce cas le contact avec Tolisso. donc le vol il n'est pas du fait de Letexier ni de la VAR mais d'une règle qui arrange bien ceux qui bénéficient si la faute initiale ne se fait pas devant l'arbitre de touche qui peut à ce moment la le signifier à l'arbitre central et bien il n' y a pas de faute.
ca me fait ch...mais c'est ca qu'il faut regarder et cela est comme à Marseille ou on râlait mais la VAR ne va pas remonter jusqu'à la.
Quand à Tagliafico il a frolé le rouge en tout debut de match de Vigo, il a fait son petage de plomb en cette fin de match mais il aurait du prendre cher avant il est sans doute impuissant physiquement enervé par la répétition des mauvais resultats et son caractère pur argentin comme on aime pas reference à la dernière coupe du monde a pris le dessus à la simple grinta qui le caractérise.
Il est perfectible mais qd ca tourne et qu'il est bien il est precieux.
Comment tu peux pas être objectif et faire ton boulot, la s'est clairement de la malveillance et 1 vol honteux, pourquoi ??
On nous en veut tant que ça
Le Celta perd 3-4 chez lui contre une équipe qui lutte pour ne pas descendre ...
Après on savait, Monaco dans 1 bonne dynamique, frais, nous l'inverse, franchement limite surprit du gros match qu'on fait, félicitation à l'équipe, mais c 2 mi-temps...
La var , tu sais tout ce que je pense de toi
Un titre d'article bien exagéré.
L'OL continue de ne pas gagner aurait été plus approprié car le bateau lyonnais, toujours 4ème ce soir quoi qu'il arrive est loin de couler. Un titre à la foot01...
Perso, j'ai vu du bon cet après-midi et il s'en est fallu de bien peu pour qu'à la pause nos lyonnais ne mènent par deux buts d'écart, un poteau rentrant sur la frappe de Tolisso ou une reprise du ballon gagnante de Endrick sur cette même action.
Les retours conjugués de Sulc et de Moreira ont fait beaucoup de bien à cette équipe, ils figurent tous deux parmi les meilleurs de cette partie et on ne peut que regretter leur absence ces derniers matches, surtout jeudi, mais ils n'étaient sans doute pas encore tout à fait prêt de faire leur retour.
La seconde période a été plus difficile, la fatigue du match européen se faisant sentir face à une formation bien plus fraîche et conquérante lors de ses dernières sorties.
Là où j'enrage le plus, c'est qu'une fois de plus, une fois de trop, le résultat final dépend d'une absence de prise de décision de ce cher Letexier mal assisté par le VAR, de ne pas siffler la faute sur Endrick - tirage de maillot - à l'origine de l'action qui se conclue par ce pénalty. Pourquoi le VAR ne signale pas cette faute au départ de l'action ?
Une dernière chose.
S'acharner sur Fonseca en cette fin de saison en ressassant toujours les mêmes reproches ne servira à rien.
Et puis, je suis persuadé qu'après la trêve internationale et le retour de nos derniers blessés, l'équipe reprendra sa marche en avant.
Je veux y croire. J'y crois.