Yvann Konan (OL) avec les espoirs de la Côte d'Ivoire

Troisième gardien de l'OL ces dernières semaines, Yvann Konan va lui aussi mettre les voiles après le match contre Monaco. Le portier rejoindra les Espoirs de la Côte d'Ivoire pour deux matchs amicaux contre le Maroc.

Entre Dominik Greif et Rémy Descamps, il existait une alternance qui devrait être plus rare après la trêve internationale. La faute aux éliminations en Coupe de France et en Ligue Europa. Le Slovaque devrait ainsi jouer la plupart des matchs restants en Ligue 1, avec désormais des semaines à un seul match. Derrière le numéro 1 et sa doublure, l'alternance est aussi de mise pour le troisième portier. Lassine Diarra, Yvann Konan et Matthias Da Silva se partagent ce rôle depuis le début de la saison.

Un premier contrat pro signé l'été dernier

S'il avait montré de belles choses en pré-saison, le Malien accumule du temps de jeu avec la réserve, comme ce fut le cas samedi contre l'ASPTT Dijon (0-0). Cela profite ainsi à ses jeunes coéquipiers. Ce dimanche, comme ce fut le cas contre le Celta de Vigo, Yvann Konan participera à l'échauffement avant de prendre place en tribunes au moment du coup d'envoi. Le natif des Lilas en Seine-Saint-Denis (19 ans) quittera Lyon après le match contre Monaco. En effet, Konan a été retenu pour deux matchs amicaux avec les espoirs de la Côte d'Ivoire. Les Éléphanteaux affronteront les U23 du Maroc à Rabat les 26 et 30 mars.