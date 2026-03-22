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Pavel Sulc et Afonso Moreira lors d'OL - Le Havre
Pavel Sulc et Afonso Moreira lors d’OL – Le Havre (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL - Monaco : Moreira, Sulc et Merah titulaires

  • par David Hernandez
  • 85 Commentaires

    • Trois jours après la désillusion en Ligue Europa, l'OL veut relever la tête en Ligue 1. Contre Monaco, Paulo Fonseca a choisi de relancer Afonso Moreira, Pavel Sulc et Khalis Merah dans le onze.

    Un choc pour relever la tête. C'est souvent à double tranchant, mais au moins, l'OL n'aura pas l'excuse du match sans vrai enjeu. Trois jours après avoir mordu la poussière en Ligue Europa, la formation rhodanienne retrouve le Parc OL pour une rencontre tout aussi importante contre l'AS Monaco. Dans la course à la Ligue des champions, les Lyonnais n'ont pas d'autres choix que de mettre un terme à leur spirale négative. Cela permettrait de repousser le club de la Principauté à sept longueurs et de regarder OM - Lille avec un peu moins de pression. Malheureusement, ce constat est fait depuis quelques semaines, sans que cela ne bouge vraiment.

    Seulement, la différence se situe dans le retour de certains joueurs et pas des moindres. Après un tour de chauffe contre le Celta de Vigo, Afonso Moreira va retrouver le onze titulaire pour la première fois depuis le déplacement à Nantes le 7 février dernier. Une éternité, tout comme l'absence de Pavel Sulc. Le Tchèque a clairement fait défaut à l'attaque lyonnaise depuis son pépin à Strasbourg. Remis, il va suppléer Roman Yaremchuk comme avant-centre. L'occasion de retrouver le trio Endrick - Sulc - Moreira, même s'il faudra voir comment s'anime le jeu rhodanien. Un 4-3-3 ou un 3-5-2 avec Merah en meneur derrière le duo brésiliano-tchèque ?

    La composition de l'OL : Greif - Hateboer, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Mangala, Tolisso - Endrick, Merah, Moreira - Sulc

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    85 commentaires
    1. Avatar
      ciresglover - dim 22 Mar 26 à 14 h 05

      oula très offensif !! en meme temps on a plus grand chose à perdre il faut jouer tous les matchs pour les gagner si on se met en mode défensif on est pas prêt d'en gagner un. Il n'en reste que 8.

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      1. Avatar
        michellahavane - dim 22 Mar 26 à 14 h 28

        👍

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    2. j.f.ol
      j.f.ol - dim 22 Mar 26 à 14 h 07

      C'était la compo qui fallait mettre jeudi soir avec notamment Merah
      C'est une branque
      Quitte a sortir sulc ou moreira en seconde mi temps

      Fonseca a misé sur la L1 visiblement plus important que l'Europa ligue mais rien ne dit qu'on va gagner aujourd'hui

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      1. RBV
        RBV - dim 22 Mar 26 à 14 h 09

        Exactement…et la c’est totalement suicidaire…

        Signaler
      2. Juni38
        Juni38 - dim 22 Mar 26 à 14 h 11

        il aurait raison , la ligue 1 est primordiale .

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      3. Avatar
        leroilyon - dim 22 Mar 26 à 14 h 19

        Si il ne l'a pas fait c'est qu'il ne pouvais pas le faire..
        Vous pensez sincèrement qu'il a du se passer de Moreira et Sulc pour le plaisir?

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        1. j.f.ol
          j.f.ol - dim 22 Mar 26 à 14 h 27

          Ils étaient aptes
          Le reste, c'est de la littérature
          Au moins, tu meurs avec les armes a la main pas en étant transparents 95 min sans même pas une demi occasion
          Du coup, tu regardes le match cet après midi ?

        2. Avatar
          leroilyon - dim 22 Mar 26 à 14 h 33

          Ils étaient apte pour une reprise mais pas pour etre titulaire..
          Si ils avaient fait une rechute tu l'aurais insulter de toute facon..
          Non je regarde pas je n'ai pas Bein..

        3. j.f.ol
          j.f.ol - dim 22 Mar 26 à 14 h 44

          Toute façon tu n'est presque jamais d'accord avec personne 😅😉

        4. Avatar
          leroilyon - dim 22 Mar 26 à 14 h 50

          Si tu suivait un peu tu t'apercevrai que beaucoup son d'accord avec moi ici.

        5. Avatar
          fandelol - dim 22 Mar 26 à 14 h 59

          Il pouvait très bien leur faire faire une mi-temps chacun

    3. Avatar
      stylo - dim 22 Mar 26 à 14 h 08

      voilà une composition plutôt plaisante!!

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    4. Juni38
      Juni38 - dim 22 Mar 26 à 14 h 10

      Parfait , c'est l'équipe que j'aurais mis !

      Au pied du mur , Fonseca joue son va tout .
      Obligé de faire rentrer des joueurs frais ; grosse responsabilité donnée à Merah , mais pas le choix , ceux qui ont joué jeudi sont cuits .

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    5. Avatar
      Polygone - dim 22 Mar 26 à 14 h 13

      Si c est 4-3-3, j ai peur du milieu où l'on va se faire manger.
      Si c est 3-5-2, on est mort.
      Car il va encore tuer moreira en rôle de piston.
      Et offensivement, il n y aura personne pour déborder...

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      1. Avatar
        leroilyon - dim 22 Mar 26 à 14 h 37

        Jai l'impression que ca sera un 4231.

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    6. Avatar
      zikos35 - dim 22 Mar 26 à 14 h 14

      J'aurais remis le petit kango que je trouve plus rassurant qu'hateboar.

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    7. Avatar
      Monark - dim 22 Mar 26 à 14 h 15

      tu dois savourer juni, le Massey Ferguson est titulaire d’entrée. teuf, teuf, teuf!🚜🤣

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      1. Avatar
        olgoneforever - dim 22 Mar 26 à 14 h 32

        C'est l'équipe ou le projet de jeu que j'aurais voulu voir jeudi mais bien sûr les blessés de retour étaient trop justes !
        Les premières minutes ont vite nous éclairer sur la forme et le moral de l équipe.

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    8. Avatar
      piedicortedigaggio - dim 22 Mar 26 à 14 h 16

      On retrouve le 433 du début de saison qui a fait notre bonheur. Je n'en pouvais plus de son losange en 442 ac Abner et Nartey à gauche et à droite qui n'apportaient..... RIEN. Oui c'est ça rien.

      Dommage que Paulo ait mis tant de temps (comme d'hab) à s'en apercevoir.

      J'aime beaucoup cette compo

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    9. Avatar
      Polygone - dim 22 Mar 26 à 14 h 17

      Avec Faes et kehrer il faut a tout pris presser et prendre le dos de leur DC
      Pressing de sulc, et moreira et endrik qui plongent, ya moyen de marquer ou provoquer des rouges

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    10. janot06
      janot06 - dim 22 Mar 26 à 14 h 18

      J'approuve la compo à 100%..
      On joue chez nous, on doit imposer notre jeu. Trop offensif ? Pourquoi tergiverser ?
      On aligne 5 défenseurs on est défaitiste, on aligne cette compo, on est trop offensif ? Assez !

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    11. L'habile Fekir
      L’habile Fekir - dim 22 Mar 26 à 14 h 21

      belle compo, et on sera pas forcément moins bien défensivement, les deux marathoniens vont faire un pressing de dingue et ça va faire un bien fou pour nous équilibrer.
      Mangala enchaîne, il peut aussi faire du bien pour cette fin de saison.

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    12. Avatar
      Ahtmos - dim 22 Mar 26 à 14 h 22

      Enfin une compo offensive. S'il veut rester chez nous l'année pro, il faut deux choses pour moi.

      - Imposer sa stratégie à l'adversaire. Plutôt que de la subir.
      - Être capable de presser haut avec TOUTE l'équipe et pas ce demi pressing de la moitié du bloc totalement inutile.

      Parce que être capable de repartir de très bas contre les blocs hauts c'est super, mais lorsqu'on est mené ou que l'adversaire ne veut pas presser c'est inutile. C'est la carence tactique la plus ahurissante de Fonseca pour moi. Malgré ça je l'aime bien, il est sympa est assez attachant mais il cède trop souvent à la peur sous pression en reculant.

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    13. Jmd71
      Jmd71 - dim 22 Mar 26 à 14 h 34

      J aurais mis Kangoo, a la place e hateboer , et Abner a la place de Tagliafico qui devient un peu trop viril sur cette fin de saison.
      Bref, on verra bien!
      Que le meilleur gagne surtout si c est l OL
      ALLEZ L OL

      Signaler
      1. L'habile Fekir
        L’habile Fekir - dim 22 Mar 26 à 14 h 40

        avec 1 milieu de moins, c'est bien aussi d'avoir des latéraux un peu plus défensifs.

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      2. OL-91
        OL-91 - dim 22 Mar 26 à 14 h 49

        CocoBoer peut être performant mais cela dépend...

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    14. Avatar
      gOLdorak - dim 22 Mar 26 à 14 h 45

      J'en connais un qui va être heureux comme tout de voir Merah titulaire. Il a déjà ses statistiques prêtes à être copiées/collées.

      Bon sincèrement, si on joue avec le même état d'esprit que contre Vigo des Carpates jeudi, on se prendra une raclée quelle que soit l'équipe alignée.

      Espérons que Sulc parvienne à motiver un peu tous ces plots.

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      1. Avatar
        Gune56 - dim 22 Mar 26 à 14 h 58

        Espérons que tu soutiennes un peu plus ton équipe!

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        1. Avatar
          gOLdorak - dim 22 Mar 26 à 14 h 58

          Hé, mec, c'est une équipe, pas un culte.

    15. Avatar
      OctoGone - dim 22 Mar 26 à 14 h 52

      Le travail défensif de la ligne d'attaque va être crucial.
      Moreira et Sulc, j'espère qu'ils ont récupéré un peu de caisse, et Endrick qu'il n'a pas déjà la tête au Bresil et qu'il se l'est remise à l'endroit.

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    16. OL-91
      OL-91 - dim 22 Mar 26 à 14 h 52

      15 H !
      Traditionnellement une mauvaise heure pour l'OL ! 😨

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      1. Avatar
        OctoGone - dim 22 Mar 26 à 14 h 57

        C'est vrai que cet horaire est dingue quand on voit l'affiche de 21h

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    17. OL-91
      OL-91 - dim 22 Mar 26 à 14 h 56

      Je vote pour Greif, homme du match.

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    18. gone69
      gone69 - dim 22 Mar 26 à 15 h 00

      L'opération redressement doit démarrer enfin allez les gones

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    19. Avatar
      stylo - dim 22 Mar 26 à 15 h 01

      allez bon match à tous et courage pour ceux qui ont BEin, on a le droit aux commentaires de pastis-cacahuètes de Daniel Bravo

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      1. OL-91
        OL-91 - dim 22 Mar 26 à 15 h 07

        Je regrette déjà d'avoir choisi en français.

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    20. Avatar
      Clad du 93 - dim 22 Mar 26 à 15 h 01

      J'ai l'impression que même si on annonce que le stade sera rempli " comme 1 œuf ", il fait vide avec toutes ces places inoccupées

      Signaler
    21. Rockaddict
      Rockaddict - dim 22 Mar 26 à 15 h 03

      Et les commentaires bidons de Bravo qui commencent...

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    22. Avatar
      zikos35 - dim 22 Mar 26 à 15 h 05

      Tolisso va falloir quand même qu'il arrête de passer 90% de ses matchs à se rouler par terre.

      Signaler
    23. gone69
      gone69 - dim 22 Mar 26 à 15 h 05

      Déjà au pressing on Est la

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    24. LeCaladois
      LeCaladois - dim 22 Mar 26 à 15 h 05

      Enfin une compo qui tient la route. J’aime ce début de match !

      Signaler
    25. OL-91
      OL-91 - dim 22 Mar 26 à 15 h 08

      Ce n'est pas possible cette façon de commenter un match ! Je n'en peux plus.

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      1. Avatar
        zikos35 - dim 22 Mar 26 à 15 h 09

        Catastrophique les commentateurs.

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    26. OL-91
      OL-91 - dim 22 Mar 26 à 15 h 08

      Letexier, attention aux cartons...

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    27. gone69
      gone69 - dim 22 Mar 26 à 15 h 08

      Merah applique toi

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    28. Avatar
      gOLdorak - dim 22 Mar 26 à 15 h 09

      Pour le moment, on a beaucoup de mal à ressortir la balle, l'équipe est coupée en deux.

      Il faut dire qu'on insiste beaucoup à droite où Endrick ne fait pas exactement des efforts incroyables pour redescendre.

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    29. gone69
      gone69 - dim 22 Mar 26 à 15 h 10

      Endrick s'emmêle les pinceaux

      Signaler
    30. Avatar
      gOLdorak - dim 22 Mar 26 à 15 h 10

      Endrick lancé tout seul face au but qui pousse trop son ballon et le perd. Classique...

      Signaler
    31. gone69
      gone69 - dim 22 Mar 26 à 15 h 11

      Moreira égal à lui même

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      1. Avatar
        zikos35 - dim 22 Mar 26 à 15 h 11

        Trop frêle pour la ligue1. Pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi il ne jouait pas.

        Signaler
    32. Avatar
      zikos35 - dim 22 Mar 26 à 15 h 11

      Les relances toujours aussi cons. On n'a pas retenu la leçon de jeudi dernier

      Signaler
    33. Avatar
      gOLdorak - dim 22 Mar 26 à 15 h 12

      Fonseca a l'air contrarié. Je suis sûr qu'il a envie de faire entrer un défenseur supplémentaire.

      Signaler
      1. Avatar
        zikos35 - dim 22 Mar 26 à 15 h 13

        Ça sent la sortie de Sulc pour tessman

        Signaler
        1. OL-91
          OL-91 - dim 22 Mar 26 à 15 h 16

          Mais non, heureusement que nous avons Ghezzal sur le banc, prêt à bondir.

    34. Avatar
      zikos35 - dim 22 Mar 26 à 15 h 12

      C'est beaucoup trop brouillon mais au moins on sent qu'on peut jouer vite contrairement aux matchs avec Yaremchouk

      Signaler
    35. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 22 Mar 26 à 15 h 12

      Bravo !...🤬... Je coupe le son !

      Signaler
    36. gone69
      gone69 - dim 22 Mar 26 à 15 h 13

      La faute sur moreira non siffler

      Signaler
      1. OL-91
        OL-91 - dim 22 Mar 26 à 15 h 14

        ...réservée aux Lyonnais.

        Signaler
    37. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 22 Mar 26 à 15 h 13

      Et Le Texier qui commence son cirque .

      Signaler
    38. OLsan
      OLsan - dim 22 Mar 26 à 15 h 13

      Tonic Radio pour ceux qui n’ont ni Bein ni un billet pour le stade 👍

      Signaler
    39. Avatar
      zikos35 - dim 22 Mar 26 à 15 h 14

      Merah le ralentisseur de jeu.

      Signaler
    40. gone69
      gone69 - dim 22 Mar 26 à 15 h 14

      Hatboer contrôle approximatif

      Signaler
    41. Avatar
      fandelol - dim 22 Mar 26 à 15 h 15

      Deux fois de suite qu'il fait de la merde Letexier. Il siffle pas faute sur Moreira et là pour Endrick il siffle alors qu'il y a rien du tout.

      Signaler
    42. Avatar
      ggs - dim 22 Mar 26 à 15 h 15

      Attention a Le Texier, il va surement vouloir faire le show

      Signaler
    43. Avatar
      gOLdorak - dim 22 Mar 26 à 15 h 16

      Sulc et Moreira ont tendance à faire exactement le même appel à chaque fois,c 'est trop facile pour la défense monégasque.

      Signaler
    44. gone69
      gone69 - dim 22 Mar 26 à 15 h 16

      Endrick pff

      Signaler
    45. Avatar
      zikos35 - dim 22 Mar 26 à 15 h 16

      Bravo "ah oui faute d'Endrick il entrave la course du défenseur" 😂 bah oui c'est bien connu t'as pas le droit de passer devant ton défenseur

      Signaler
    46. gone69
      gone69 - dim 22 Mar 26 à 15 h 16

      Endrick au tir

      Signaler
    47. Avatar
      ggs - dim 22 Mar 26 à 15 h 16

      Une attaque qui regarde

      Signaler
    48. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 22 Mar 26 à 15 h 17

      Dommage Pavel !

      Signaler
    49. gone69
      gone69 - dim 22 Mar 26 à 15 h 17

      Bonne tête de sulc

      Signaler
    50. OL-91
      OL-91 - dim 22 Mar 26 à 15 h 17

      Endrick, ça finira par réussir.

      Signaler
    51. gone69
      gone69 - dim 22 Mar 26 à 15 h 18

      Mangala touché a la paumette

      Signaler
    52. Avatar
      gOLdorak - dim 22 Mar 26 à 15 h 18

      Endrick qui passe toute la défense adverse en revue pour au final ne pas tirer et revenir vingt mètres en arrière, c'est tellement le parfait résumé de son football.

      Signaler
    53. Avatar
      zikos35 - dim 22 Mar 26 à 15 h 19

      Sulc il a vraiment l'art du positionnement

      Signaler
    54. Natjuni - Retro Football Gang
      Natjuni – Retro Football Gang - dim 22 Mar 26 à 15 h 19

      Vous avez un lien svp ?

      Signaler
      1. Avatar
        zikos35 - dim 22 Mar 26 à 15 h 21

        Ligue1live.xyz

        Signaler
    55. OL-91
      OL-91 - dim 22 Mar 26 à 15 h 20

      Nous avons des cartons en même temps que des blessés. Il y a quelque part une bizarrerie.

      Signaler
    56. gone69
      gone69 - dim 22 Mar 26 à 15 h 20

      Mangala qui tire aussi

      Signaler
    57. Avatar
      zikos35 - dim 22 Mar 26 à 15 h 20

      Bien Orel bonne initiative

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    58. Avatar
      gOLdorak - dim 22 Mar 26 à 15 h 21

      Même Mangala fait de meilleurs tirs de loin qu'Endrick.

      Signaler
    59. Avatar
      Gonedamien38 - dim 22 Mar 26 à 15 h 22

      Espérons que moreira et sulc tiennent
      Mais c'est qu'on joue pas mal dit donc
      On a eu chaud, ien vu grief
      Dommage les 2 frappes
      On y croit ou pas, allez allez

      Signaler
    60. gone69
      gone69 - dim 22 Mar 26 à 15 h 22

      Quand on a des attaquants c'est autres chose maintenant il faut concrétiser

      Signaler
    61. LeCaladois
      LeCaladois - dim 22 Mar 26 à 15 h 22

      Quel dommage de ne pas avoir eu cette compo face à Vigo !

      Signaler
    62. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 22 Mar 26 à 15 h 23

      On les bouffe , allez les gones !

      Signaler

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