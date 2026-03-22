OL - Monaco : Moreira, Sulc et Merah titulaires

Trois jours après la désillusion en Ligue Europa, l'OL veut relever la tête en Ligue 1. Contre Monaco, Paulo Fonseca a choisi de relancer Afonso Moreira, Pavel Sulc et Khalis Merah dans le onze.

Un choc pour relever la tête. C'est souvent à double tranchant, mais au moins, l'OL n'aura pas l'excuse du match sans vrai enjeu. Trois jours après avoir mordu la poussière en Ligue Europa, la formation rhodanienne retrouve le Parc OL pour une rencontre tout aussi importante contre l'AS Monaco. Dans la course à la Ligue des champions, les Lyonnais n'ont pas d'autres choix que de mettre un terme à leur spirale négative. Cela permettrait de repousser le club de la Principauté à sept longueurs et de regarder OM - Lille avec un peu moins de pression. Malheureusement, ce constat est fait depuis quelques semaines, sans que cela ne bouge vraiment.

Seulement, la différence se situe dans le retour de certains joueurs et pas des moindres. Après un tour de chauffe contre le Celta de Vigo, Afonso Moreira va retrouver le onze titulaire pour la première fois depuis le déplacement à Nantes le 7 février dernier. Une éternité, tout comme l'absence de Pavel Sulc. Le Tchèque a clairement fait défaut à l'attaque lyonnaise depuis son pépin à Strasbourg. Remis, il va suppléer Roman Yaremchuk comme avant-centre. L'occasion de retrouver le trio Endrick - Sulc - Moreira, même s'il faudra voir comment s'anime le jeu rhodanien. Un 4-3-3 ou un 3-5-2 avec Merah en meneur derrière le duo brésiliano-tchèque ?

La composition de l'OL : Greif - Hateboer, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Mangala, Tolisso - Endrick, Merah, Moreira - Sulc