OL - Monaco : Moreira, Sulc et Merah titulaires

Trois jours après la désillusion en Ligue Europa, l'OL veut relever la tête en Ligue 1. Contre Monaco, Paulo Fonseca a choisi de relancer Afonso Moreira, Pavel Sulc et Khalis Merah dans le onze.
Un choc pour relever la tête. C'est souvent à double tranchant, mais au moins, l'OL n'aura pas l'excuse du match sans vrai enjeu. Trois jours après avoir mordu la poussière en Ligue Europa, la formation rhodanienne retrouve le Parc OL pour une rencontre tout aussi importante contre l'AS Monaco. Dans la course à la Ligue des champions, les Lyonnais n'ont pas d'autres choix que de mettre un terme à leur spirale négative. Cela permettrait de repousser le club de la Principauté à sept longueurs et de regarder OM - Lille avec un peu moins de pression. Malheureusement, ce constat est fait depuis quelques semaines, sans que cela ne bouge vraiment.
Seulement, la différence se situe dans le retour de certains joueurs et pas des moindres. Après un tour de chauffe contre le Celta de Vigo, Afonso Moreira va retrouver le onze titulaire pour la première fois depuis le déplacement à Nantes le 7 février dernier. Une éternité, tout comme l'absence de Pavel Sulc. Le Tchèque a clairement fait défaut à l'attaque lyonnaise depuis son pépin à Strasbourg. Remis, il va suppléer Roman Yaremchuk comme avant-centre. L'occasion de retrouver le trio Endrick - Sulc - Moreira, même s'il faudra voir comment s'anime le jeu rhodanien. Un 4-3-3 ou un 3-5-2 avec Merah en meneur derrière le duo brésiliano-tchèque ?
La composition de l'OL : Greif - Hateboer, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Mangala, Tolisso - Endrick, Merah, Moreira - Sulc
oula très offensif !! en meme temps on a plus grand chose à perdre il faut jouer tous les matchs pour les gagner si on se met en mode défensif on est pas prêt d'en gagner un. Il n'en reste que 8.
👍
C'était la compo qui fallait mettre jeudi soir avec notamment Merah
C'est une branque
Quitte a sortir sulc ou moreira en seconde mi temps
Fonseca a misé sur la L1 visiblement plus important que l'Europa ligue mais rien ne dit qu'on va gagner aujourd'hui
Exactement…et la c’est totalement suicidaire…
il aurait raison , la ligue 1 est primordiale .
Si il ne l'a pas fait c'est qu'il ne pouvais pas le faire..
Vous pensez sincèrement qu'il a du se passer de Moreira et Sulc pour le plaisir?
Ils étaient aptes
Le reste, c'est de la littérature
Au moins, tu meurs avec les armes a la main pas en étant transparents 95 min sans même pas une demi occasion
Du coup, tu regardes le match cet après midi ?
Ils étaient apte pour une reprise mais pas pour etre titulaire..
Si ils avaient fait une rechute tu l'aurais insulter de toute facon..
Non je regarde pas je n'ai pas Bein..
Toute façon tu n'est presque jamais d'accord avec personne 😅😉
Si tu suivait un peu tu t'apercevrai que beaucoup son d'accord avec moi ici.
Il pouvait très bien leur faire faire une mi-temps chacun
voilà une composition plutôt plaisante!!
Parfait , c'est l'équipe que j'aurais mis !
Au pied du mur , Fonseca joue son va tout .
Obligé de faire rentrer des joueurs frais ; grosse responsabilité donnée à Merah , mais pas le choix , ceux qui ont joué jeudi sont cuits .
Si c est 4-3-3, j ai peur du milieu où l'on va se faire manger.
Si c est 3-5-2, on est mort.
Car il va encore tuer moreira en rôle de piston.
Et offensivement, il n y aura personne pour déborder...
Jai l'impression que ca sera un 4231.
J'aurais remis le petit kango que je trouve plus rassurant qu'hateboar.
tu dois savourer juni, le Massey Ferguson est titulaire d’entrée. teuf, teuf, teuf!🚜🤣
C'est l'équipe ou le projet de jeu que j'aurais voulu voir jeudi mais bien sûr les blessés de retour étaient trop justes !
Les premières minutes ont vite nous éclairer sur la forme et le moral de l équipe.
On retrouve le 433 du début de saison qui a fait notre bonheur. Je n'en pouvais plus de son losange en 442 ac Abner et Nartey à gauche et à droite qui n'apportaient..... RIEN. Oui c'est ça rien.
Dommage que Paulo ait mis tant de temps (comme d'hab) à s'en apercevoir.
J'aime beaucoup cette compo
Avec Faes et kehrer il faut a tout pris presser et prendre le dos de leur DC
Pressing de sulc, et moreira et endrik qui plongent, ya moyen de marquer ou provoquer des rouges
J'approuve la compo à 100%..
On joue chez nous, on doit imposer notre jeu. Trop offensif ? Pourquoi tergiverser ?
On aligne 5 défenseurs on est défaitiste, on aligne cette compo, on est trop offensif ? Assez !
belle compo, et on sera pas forcément moins bien défensivement, les deux marathoniens vont faire un pressing de dingue et ça va faire un bien fou pour nous équilibrer.
Mangala enchaîne, il peut aussi faire du bien pour cette fin de saison.
Enfin une compo offensive. S'il veut rester chez nous l'année pro, il faut deux choses pour moi.
- Imposer sa stratégie à l'adversaire. Plutôt que de la subir.
- Être capable de presser haut avec TOUTE l'équipe et pas ce demi pressing de la moitié du bloc totalement inutile.
Parce que être capable de repartir de très bas contre les blocs hauts c'est super, mais lorsqu'on est mené ou que l'adversaire ne veut pas presser c'est inutile. C'est la carence tactique la plus ahurissante de Fonseca pour moi. Malgré ça je l'aime bien, il est sympa est assez attachant mais il cède trop souvent à la peur sous pression en reculant.
J aurais mis Kangoo, a la place e hateboer , et Abner a la place de Tagliafico qui devient un peu trop viril sur cette fin de saison.
Bref, on verra bien!
Que le meilleur gagne surtout si c est l OL
ALLEZ L OL
avec 1 milieu de moins, c'est bien aussi d'avoir des latéraux un peu plus défensifs.
CocoBoer peut être performant mais cela dépend...
J'en connais un qui va être heureux comme tout de voir Merah titulaire. Il a déjà ses statistiques prêtes à être copiées/collées.
Bon sincèrement, si on joue avec le même état d'esprit que contre Vigo des Carpates jeudi, on se prendra une raclée quelle que soit l'équipe alignée.
Espérons que Sulc parvienne à motiver un peu tous ces plots.
Espérons que tu soutiennes un peu plus ton équipe!
Hé, mec, c'est une équipe, pas un culte.
Le travail défensif de la ligne d'attaque va être crucial.
Moreira et Sulc, j'espère qu'ils ont récupéré un peu de caisse, et Endrick qu'il n'a pas déjà la tête au Bresil et qu'il se l'est remise à l'endroit.
15 H !
Traditionnellement une mauvaise heure pour l'OL ! 😨
C'est vrai que cet horaire est dingue quand on voit l'affiche de 21h
Je vote pour Greif, homme du match.
L'opération redressement doit démarrer enfin allez les gones
allez bon match à tous et courage pour ceux qui ont BEin, on a le droit aux commentaires de pastis-cacahuètes de Daniel Bravo
Je regrette déjà d'avoir choisi en français.
J'ai l'impression que même si on annonce que le stade sera rempli " comme 1 œuf ", il fait vide avec toutes ces places inoccupées
Et les commentaires bidons de Bravo qui commencent...
Tolisso va falloir quand même qu'il arrête de passer 90% de ses matchs à se rouler par terre.
Déjà au pressing on Est la
Enfin une compo qui tient la route. J’aime ce début de match !
Ce n'est pas possible cette façon de commenter un match ! Je n'en peux plus.
Catastrophique les commentateurs.
Letexier, attention aux cartons...
Merah applique toi
Pour le moment, on a beaucoup de mal à ressortir la balle, l'équipe est coupée en deux.
Il faut dire qu'on insiste beaucoup à droite où Endrick ne fait pas exactement des efforts incroyables pour redescendre.
Endrick s'emmêle les pinceaux
Endrick lancé tout seul face au but qui pousse trop son ballon et le perd. Classique...
Moreira égal à lui même
Trop frêle pour la ligue1. Pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi il ne jouait pas.
Les relances toujours aussi cons. On n'a pas retenu la leçon de jeudi dernier
Fonseca a l'air contrarié. Je suis sûr qu'il a envie de faire entrer un défenseur supplémentaire.
Ça sent la sortie de Sulc pour tessman
Mais non, heureusement que nous avons Ghezzal sur le banc, prêt à bondir.
C'est beaucoup trop brouillon mais au moins on sent qu'on peut jouer vite contrairement aux matchs avec Yaremchouk
Bravo !...🤬... Je coupe le son !
La faute sur moreira non siffler
...réservée aux Lyonnais.
Et Le Texier qui commence son cirque .
Tonic Radio pour ceux qui n’ont ni Bein ni un billet pour le stade 👍
Merah le ralentisseur de jeu.
Hatboer contrôle approximatif
Deux fois de suite qu'il fait de la merde Letexier. Il siffle pas faute sur Moreira et là pour Endrick il siffle alors qu'il y a rien du tout.
Attention a Le Texier, il va surement vouloir faire le show
Sulc et Moreira ont tendance à faire exactement le même appel à chaque fois,c 'est trop facile pour la défense monégasque.
Endrick pff
Bravo "ah oui faute d'Endrick il entrave la course du défenseur" 😂 bah oui c'est bien connu t'as pas le droit de passer devant ton défenseur
Endrick au tir
Une attaque qui regarde
Dommage Pavel !
Bonne tête de sulc
Endrick, ça finira par réussir.
Mangala touché a la paumette
Endrick qui passe toute la défense adverse en revue pour au final ne pas tirer et revenir vingt mètres en arrière, c'est tellement le parfait résumé de son football.
Sulc il a vraiment l'art du positionnement
Vous avez un lien svp ?
Ligue1live.xyz
Nous avons des cartons en même temps que des blessés. Il y a quelque part une bizarrerie.
Mangala qui tire aussi
Bien Orel bonne initiative
Même Mangala fait de meilleurs tirs de loin qu'Endrick.
Espérons que moreira et sulc tiennent
Mais c'est qu'on joue pas mal dit donc
On a eu chaud, ien vu grief
Dommage les 2 frappes
On y croit ou pas, allez allez
Quand on a des attaquants c'est autres chose maintenant il faut concrétiser
Quel dommage de ne pas avoir eu cette compo face à Vigo !
On les bouffe , allez les gones !