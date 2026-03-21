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Ballon de la Ligue 1 (crédit : David Hernandez)

OL Académie : Matthias Da Silva retenu avec les U19 portugais

  • par Elohan Latta

    • Le troisième gardien lyonnais va rejoindre la sélection portugaise U19. Il disputera trois matchs de qualification à l’Euro 2026. 

    Place aux choses sérieuses. Appelé par la Fédération portugaise en février pour effectuer un mini-stage de deux jours, le gardien lyonnais a de nouveau été convoqué par son sélectionneur. Mais cette fois-ci pour une échéance plus cruciale : les éliminatoires du championnat d’Europe. En effet, comme Khalis Merah et Noham Kamara avec la France, Matthias Da Silva disputera le tour élite qualificatif pour l'Euro. Du 25 au 31 mars, le Portugal affrontera consécutivement la Pologne, la Serbie et l’Angleterre. Son équipe devra terminer première pour obtenir son ticket pour la compétition prévue du 28 juin au 11 juillet au Pays de Galles.

    Tiago Gonçalves absent de la liste

    Toutefois, à la différence de février, l’ex-portier du FC Villefranche Beaujolais sera le seul représentant lyonnais de sa sélection. En effet son compatriote Tiago Gonçalves ne sera pas du déplacement. Pourtant fort de ses trois sélections chez les U18, l’attaquant n’a pas été retenu dans la liste d’Emilio Peixe.

    L’ancien membre de Bourgoin-Jallieu, néo-professionnel, est déjà apparu avec les grands. Il était devenu le 612e joueur à porter le maillot de l'OL en entrant en jeu face au Maccabi Tel Aviv en novembre dernier (6-0). Le polyvalent footballeur de 19 ans restera à Décines pour bien préparer la fin de saison.

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