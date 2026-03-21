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(Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Mercato : et si Bruno Guimarães (ex-OL) rapportait gros à l’OL

  • par Elohan Latta
  • 1 Commentaire

    • Bruno Guimarães, milieu de Newcastle, serait en discussion avec Manchester United. Un transfert qui pourrait concerner l’OL via l’intéressement à la revente.

    Recruté en janvier 2020 par Juninho, Bruno Guimarães avait rapidement impressionné dans le Rhône. Ses qualités en avaient fait un élément clé de l'équipe. Après 71 apparitions sous la tunique lyonnaisen et deux ans après son arrivée, en janvier 2022, le joueur brésilien avait rejoint l’Angleterre.

    Conquis par le projet de Newcastle, l’ancien footballeur de l’Atlético Paranaense avait été transféré contre 50,1 millions d’euros, bonus compris. Dans cette vente, l'OL avait pris soin d’inclure un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value. Un moyen de toucher quelques millions de plus en cas de futur transfert lucratif.

    Un potentiel transfert à 80 millions d'euros

    Et il pourrait bientôt s'en frotter les mains. En effet, selon Reuters et le média anglais The Sun, qui auraient échangé avec des proches du joueur, Bruno Guimarães serait en discussion avancée avec Manchester United. Le milieu de terrain, fort de ses 9 buts et 7 passes décisives cette saison avec le maillot noir et blanc, aurait tapé dans l’œil des Mancuniens.

    Un transfert avoisinant les 69 millions de livres, soit environ 80 millions d'euros, serait évoqué. Une somme qui pourrait rapporter un précieux pactole à l’Olympique lyonnais. Si ce mouvement se concrétisait, le club français, grâce à son intéressement, pourrait empocher environ 8,5 millions d’euros. Un montant qui constituerait un soutien important pour les finances du club, toujours étroitement surveillées par la DNCG.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      stylo - sam 21 Mar 26 à 12 h 12

      20% des la plus value...
      soit 80-50=30
      20% de 30M= 6M euros
      c'est toujours sympa à empocher, mais comment arrivez-vous à 16M???

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