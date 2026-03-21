Monaco arrive avec de l'ambition face à l'OL

Après cinq victoires de rang en Ligue 1, Monaco s'apprête à défier un OL en difficulté. Les Monégasques s'avancent sûrs de leurs forces.

Des dynamiques diamétralement opposées. Avant de venir au Parc OL dimanche (15 heures), Monaco reste sur cinq succès de suite en Ligue 1. Il a notamment battu le PSG, et échoué de peu à l'éliminer en Ligue des champions. En face, l'Olympique lyonnais n'y arrive plus, avec sept sorties sans la moindre victoire. Ce choc crucial pour la course au top 4 arrive donc plutôt au bon moment pour l'ASM.

En cas de résultat favorable, le club princier reviendra à une longueur de son rival. "Si on regarde le classement, notre dernière confrontation (1-3) et le fait de jouer à l’extérieur, je pense qu’il y a un avantage pour Lyon. D’un autre côté, nous faisons actuellement une bonne série et avons pu combler une partie de notre retard, analyse l'entraîneur Sébastien Pocognoli. À nous d’aborder cette confrontation avec nos ambitions et de faire face à ça."

Monaco ne veut pas se baser sur la série de l'OL

Le discours est sensiblement le même chez ses joueurs. "On est sur une bonne dynamique et on veut continuer comme ça. L’Olympique lyonnais est une très bonne équipe, surtout à domicile, avec une belle ambiance. On sait qu’ils ont beaucoup de qualités, nous l’avons vu lors du match aller, rappelle Maghnes Akliouche. On va se rendre là-bas avec beaucoup d’ambition pour décrocher un résultat positif."

Les Monégasques peuvent être d'autant plus confiants que l'OL vient d'être éliminé en Ligue Europa et paraît touché mentalement. En plus de ses mauvais derniers résultats. "Je n’ai pas de commentaire à faire sur ce sujet. C’est un grand club avec un très bon groupe de joueurs et un coach avec de l’expérience, nuance le coach belge. Ils savent que cette rencontre peut les relancer mais il peut y avoir aussi une certaine pression. On sait qu’on avait perdu dans un duel où il y avait beaucoup de choses à discuter. On a donc envie de profiter de cette opportunité pour voir où on en est maintenant et faire mieux, peu importe la série et l’adversaire en face de nous."