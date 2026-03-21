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Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
Jonatan Giráldez, entraîneur de l’OL Lyonnes (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes : voyage à Fleury avec Wolfsburg en tête

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Il ne s'en cache pas. Jonatan Giráldez anticipe déjà le rendez-vous face à Wolfsburg mardi, même si son équipe doit se déplacer à Fleury ce samedi (21 heures).

    Contrairement au PSG qui apprécie les reports en Ligue 1 pour mieux disputer la Ligue des champions, OL Lyonnes s'accommode très bien de l'alternance. Au contraire, il profite de ces confrontations hexagonales pour appréhender les grands chocs européens. Ce sera le cas ce samedi avec un voyage en région parisienne, à Fleury (21 heures).

    Assuré de finir en tête du classement, il attend les phases finales, mais aussi le quart de finale aller face à Wolfsburg mardi. "Le match le plus important est celui face aux Allemandes. En championnat, on est certains d'être premiers, donc l'idée est de préparer ce déplacement de l'autre côté du Rhin. Mais d'abord, il faudra jouer Fleury, qui est un bon test, une bonne séance d'entraînement, avant la Coupe d'Europe, a confié Jonatan Giráldez vendredi. À nous de trouver la meilleure manière de gérer cette affiche pour gagner, bien jouer, tout en ayant le prochain duel en tête."

    Gestion des minutes et adaptation tactique

    Alors doit-on s'attendre à un 11 remanié pour l'opposition de ce week-end ? Tout sera une question de dosage. "Je devrais gérer les minutes de chacune, comme on le fait depuis le début de la saison. On rejoue dans trois jours donc il faut trouver l'équipe physique entre ces deux rendez-vous, a observé l'entraîneur espagnol. Ce seront deux parties différentes. Les journées de D1 permettent aussi de tester d'autres stratégies et dispositifs. Je serai attentif à la manière dont on s'adaptera samedi, car je trouve que nous sommes prêts pour évoluer dans plusieurs systèmes."

    Avec l'enchaînement des rencontres depuis le 10 mars (trois), et jusqu'au 5 avril, le groupe fonce tête baissée vers ses objectifs. "On sait qu'on a pas le temps de beaucoup travailler (entre les rencontres), mais ce n'est pas une excuse, a affirmé Jonatan Giráldez. Comme on le fait chaque semaine, il faudra trouver la solution aux problèmes tactiques que nous posera l'adversaire. Je ne pense pas que j'aurais besoin de motiver les joueuses car il y a des places en jeu pour la Ligue des champions, une affiche qu'elles veulent toutes disputer." Mais avant ça, il reste un petit obstacle à franchir.

    Avec David Hernandez.

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    2 commentaires
    1. chignol
      chignol - sam 21 Mar 26 à 10 h 39

      Super gentilles les Floriacumoises de nous accueillir dans leur joli stade pour une "séance d'entraînement" !

      Signaler
      1. dede74
        dede74 - sam 21 Mar 26 à 11 h 02

        Bonjour chignol,
        A priori je devrai pouvoir le regarder ce match, il est prévu dans la liste de L*veTV.

        Signaler

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