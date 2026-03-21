Fleury - OL Lyonnes : dernier arrêt avant la Ligue des champions

Déjà qualifié pour la phase finale, OL Lyonnes joue "un match de préparation" ce samedi à Fleury. Un test néanmoins assez solide avant la Ligue des champions.

Quelle sera l'approche de Jonatan Giráldez en championnat sur les cinq dernières journées de la saison régulière ? Assuré de terminer en tête et donc de vivre les phases finales, OL Lyonnes n'a plus rien à gagner en D1. Mais ces affiches peuvent servir de préparation à l'autre grand objectif de l'équipe : la Ligue des champions.

La compétition européenne est de retour très bientôt, dès mardi, avec un déplacement à Wolfsburg (18h45). Ce samedi, à quelques jours du match aller, elle se déplace à Fleury (21 heures). Après la qualification pour les demi-finales de la Coupe de France acquise mercredi, les Lyonnaises ont une dernière occasion de se mettre en confiance avant d'aller en Allemagne.

Renard, Bacha et Chawinga de retour

Avec quelle équipe ? Face au Havre (7-0), l'entraîneur espagnol avait largement fait tourner son effectif. Qu'en sera-t-il ce week-end ? On devrait revoir certaines taulières, avec toujours cette idée de gérer les temps de jeu. Rappelons que Wendie Renard, Selma Bacha et Tabitha Chawinga n'étaient pas là en milieu de semaine.

De retour pour cette 18e journée, les trois joueuses vont pouvoir prendre quelques minutes avant la grande échéance dans trois jours. Au contraire d'Inès Benyahia ou encore Lindsey Heaps, laissées au repos à leur tour.