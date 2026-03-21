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Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - OM
Selma Bacha lors d’OL Lyonnes – OM (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Fleury - OL Lyonnes : dernier arrêt avant la Ligue des champions

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • Déjà qualifié pour la phase finale, OL Lyonnes joue "un match de préparation" ce samedi à Fleury. Un test néanmoins assez solide avant la Ligue des champions.

    Quelle sera l'approche de Jonatan Giráldez en championnat sur les cinq dernières journées de la saison régulière ? Assuré de terminer en tête et donc de vivre les phases finales, OL Lyonnes n'a plus rien à gagner en D1. Mais ces affiches peuvent servir de préparation à l'autre grand objectif de l'équipe : la Ligue des champions.

    La compétition européenne est de retour très bientôt, dès mardi, avec un déplacement à Wolfsburg (18h45). Ce samedi, à quelques jours du match aller, elle se déplace à Fleury (21 heures). Après la qualification pour les demi-finales de la Coupe de France acquise mercredi, les Lyonnaises ont une dernière occasion de se mettre en confiance avant d'aller en Allemagne.

    Renard, Bacha et Chawinga de retour

    Avec quelle équipe ? Face au Havre (7-0), l'entraîneur espagnol avait largement fait tourner son effectif. Qu'en sera-t-il ce week-end ? On devrait revoir certaines taulières, avec toujours cette idée de gérer les temps de jeu. Rappelons que Wendie Renard, Selma Bacha et Tabitha Chawinga n'étaient pas là en milieu de semaine.

    De retour pour cette 18e journée, les trois joueuses vont pouvoir prendre quelques minutes avant la grande échéance dans trois jours. Au contraire d'Inès Benyahia ou encore Lindsey Heaps, laissées au repos à leur tour.

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    3 commentaires
    1. Avatar
      brad - sam 21 Mar 26 à 8 h 57

      Ouais , j'aimerais bien voir un peu plus de construction de transitions comme fut le cas sur le but de Horan.....
      Sinon le match est anecdotique avant même qu'il se joue.

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    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 21 Mar 26 à 9 h 37

      Je précise que Fleury est cinquième.

      J'avais pas regarder le classement depuis un bon moment, en fait les autres équipes n'auront pas su garder de l'avance qu'elles avaient sur le PSG suite au retrait de pts. Ce dernier talonne désormais à 1 pts de la deuxième place.

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      1. dede74
        dede74 - sam 21 Mar 26 à 9 h 47

        Salut brad, oui le match est anecdotique mais il sera disputé car Fleury n'est pas un faire-valoir et voudra prendre des points... si possible. Et puis ce sera une bonne prépa, pour les joueuses qui joueront le match mardi contre WV.

        PS : salut JUNI, comment va le castelroussin ?

        Signaler

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