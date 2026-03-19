OL Lyonnes : le voyage à Abidjan en a rendu malade plus d'une

Le périple victorieux en Côte d'Ivoire pour la finale de la Coupe LFFP n'a pas été sans pépin pour les joueuses d'OL Lyonnes. Plusieurs sont revenues avec des maux d'estomac, à l'image de Sofie Svava et Alice Sombath obligées de laisser leur place en cours de match contre Le Havre.

Une promenade de santé. Mercredi après-midi, OL Lyonnes n'a rien laissé aux joueuses du Havre pour se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de France féminine. Jonatan Giráldez a montré satisfaction suite à ce score large (7-0), d'autant plus que le onze aligné au coup d'envoi avait totalement changé suite à la finale de la Coupe LFFP, quelques jours plus tôt en Côte d'Ivoire. En amont de ce match de coupe, les Lyonnaises ont célébré avec leurs supporters ce succès (1-0) à Abidjan contre le PSG avec la présentation du trophée. Comme Wendie Renard, elles étaient nombreuses à être en civil pour cette photo de famille. Il y a eu de la gestion de la fatigue de la part de Giraldez, mais aussi de quelques maladies à gérer.

"Elle ont fait l'effort pour aider l'équipe"

En effet, le voyage en Afrique a laissé quelques séquelles, certaines joueuses ou même membres du staff étant revenus avec des maux de ventre et d'estomac. Un constat confirmé par Jonatan Giráldez au moment de parler des sorties de Sofie Svava, en première mi-temps, puis Alice Sombath dès le retour des vestiaires. "Nous sommes allés à Abidjan et le retour a été très dur pour les joueuses et le staff avec beaucoup de problèmes d'estomac. Plusieurs joueuses ont été laissées au repos, mais d'autres ont joué pour le bien de l'équipe. Elles ont fait l'effort d'aider l'équipe, mais elles ont dû demander le changement, mais ça ira mieux dans les prochains jours."

Avec un déplacement à Fleury dès samedi et un autre à Wolfsburg mardi prochain, OL Lyonnes n'a pas vraiment le temps de cogiter.