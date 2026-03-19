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Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Nice
Corentin Tolisso après son but lors d’OL – Nice (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue Europa : l'OL est invaincu à domicile depuis huit matchs

  • par Elohan Latta

    • En Ligue Europa, l’OL est invaincu sur ses terres depuis huit rencontres. Le dernier revers remonte au 24 octobre 2024 face à Besiktas (0-1).

    C’est une série d’invincibilité que les Lyonnais pourraient poursuivre ce jeudi. Opposés au Celta, en huitième de finale retour ce jeudi (18h45), les hommes de Paulo Fonseca ont les cartes en main après avoir décroché un match nul à l’aller (1-1). Et bien que les coéquipiers de Tyler Morton n'aient plus connu le succès à Décines depuis la victoire face à Nice le 15 février dernier (2-0), la donne change sur la scène européenne. En effet, comme son équipe, l’enceinte décinoise semble enfiler son plus beau costume pour les soirs de Ligue Europa, même si elle ne fera pas le plein ce jeudi. Une dynamique qui a permis à l’OL d’être invaincu sur ses huit derniers matchs à domicile dans cette compétition (6 victoires, 2 nuls).

    Sur le fil contre Manchester United

    Et cette série, c’est depuis la réception de l’Eintracht Francfort (3-2), le 12 décembre 2024, que l’OL l’a perpétue. Vainqueurs des Allemands, les Rhodaniens avaient ensuite partagé les points avec Ludogorets (1-1), le 30 janvier 2025, avant d’écraser les Roumains du Steaua Bucarest en huitième de finale retour (4-0), le 13 mars 2025. Toutefois, c’est bien le 17 avril 2025, à l’occasion de la réception de Manchester United que les Lyonnais ont failli trébucher. Assommés par un but de Joshua Zirkzee dans les dernières minutes (1-2, 88e), les Lyonnais s'en étaient remis à Rayan Cherki. En opportuniste, l'ancien numéro 18 de l'OL avait réussi à égaliser (2-2, 90+5) pour garder espoir avant le quart de finale retour à Old Trafford...

    Faire la passe de cinq avec Vigo

    Depuis, les Rhodaniens se sont défaits de Salzburg (2-0) et du FC Bâle (1-0) en octobre dernier. Avant de triompher, entre décembre et janvier, face au Néerlandais de Go Ahead Eagles (1-0) et face au PAOK (4-2) pour arracher la première place de la phase de ligue. Avec la réception de Vigo ce jeudi, l’OL pourrait faire la passe de cinq en briguant une cinquième victoire en autant de réceptions en Ligue Europa cette saison. Un succès qui offrirait aux hommes de Paulo Fonseca, un joli billet pour les quarts de finale.

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