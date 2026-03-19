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Le Parc OL à huis clos lors de la crise du Covid-19
Le Parc OL à huis clos lors de la crise du Covid-19 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Coupe de France : la finale ne se jouera pas au Parc OL

  • par Elohan Latta

    • Un temps pressenti comme stade de repli, le Parc OL n'accueillera finalement pas la finale de la Coupe de France, qui se jouera le vendredi 22 mai.

    C’était le grand sujet qui planait autour de la finale de la Coupe de France. Mais la FFF, par l’intermédiaire de son président Philippe Diallo, a éclairci la situation. Obstrué par les travaux du "Grand Paris", l’accès au Stade de France était devenu impossible pour la finale initialement prévue le samedi 23 mai.

    Ainsi, depuis l’élimination de l’OL par le RC Lens en quarts de finale (1‑1, 2‑3 aux tirs au but), le président de la FFF avait désigné l’enceinte lyonnaise comme possible solution de repli pour disputer cette rencontre. Cependant, par la voie d’un communiqué publié ce mardi 17 mars, l’instance annonce avoir décidé de déplacer la finale de la Coupe de France au vendredi 22 mai à 21h, une date qui permet de maintenir le match au Stade de France.

    La finale de Gambardella en levée de rideau

    Une décision qui impacte également le déroulé de la finale de la Coupe Gambardella. Cette dernière, qui se tient traditionnellement en levée de rideau, a de fait été avancée au vendredi 22 mai, à 17h15. Une finale que les joueurs de Florent Balmont rêvent de disputer. Toujours en lice, les U18 de l'OL joueront leur quart de finale à domicile face à Rennes le 5 avril prochain, au GOLTC. Bien qu’ils aient un temps pu rêver d’une finale à domicile, ce sera finalement un déplacement en région parisienne que les Lyonnais visent avec l'espoir de décrocher un cinquième titre dans cette compétition.

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