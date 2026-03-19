OL - Celta : Fonseca remet le même onze qu'à l'aller

Ce jeudi, l'OL joue sa qualification pour les quarts de finale de Ligue Europa. Face au Celta, Paulo Fonseca a choisi de mettre la même équipe qu'à l'aller.
La composition de l'OL : Greif - Mata, Niakhaté, Tagliafico - Kango, Morton, Tolisso, Abner - Nartey - Yaremchuk, Endrick
Bon... autant jouer bloc bas et tenter les contres !
Avec aucun joueur rapide
Endrick n'est pas un joueur rapide ??!!!
Trop court sur pattes...
Ce sera intéressant de constater la cote de popularité de Fonseca ce soir selon qu'on gagne ou qu'on perde.
Bah franchement tant que nos blessés ne sont pas vraiment revenus, ce sera difficile de lui en vouloir personnellement. C'est en fin de saison qu'il faudra juger.
Ah si clairement, pour moi il n'est pas irréprochable.
Ce que je lui reproche c'est deux choses :
1/ d'avoir une responsabilité directe sur l'état physique de l'équipe, on a été nombreux à lui reprocher ses changements très tardifs (voir aucuns changements du tout sur certains matchs) quand tout allait bien.
2/ Il a tendance à tout chambouler pour 1 ou 2 absents parce qu'il n'a pas confiance aux remplaçants.
Il a joué en 433, 442 à plat, 442 losange, 352... en baladant Abner, Kluivert et d'autres un peu partout.
Une chance que Moreira marque un super but dans le même match où Fofana se blesse car je suis convaincu qu'il ne l'aurait pas titulariser si tôt dans son 433; il aurait tenté un 352 bien avant.
Même chose pour Himbert, après la blessure de Moreira, il a attendu qu'il marque contre Marseille puis Lens avant enfin de revenir en 433 et mettre Rémi à gauche.
En bref, qu'il garde son schéma préférentiel et fasse du poste pour poste au lieu de tout changer, quitte à mettre un jeune.
Oh je peux même te le dire avant le match, qu'on gagne ou qu'on perde je le détesterai toujours autant
Logique...franchement, si l'efficacité revient, le match sera facile !
Mais quelle bêtise ce 11.
Ça veut dire que les 3 blessés, n entreront pas en jeu tous les 3.
J aurai préféré, moreira ou Fofana titulaire, et remplacé par l'autre a la mt.
Là, en cas de 0-0 a l heure de jeu, fonseca ne fera pas de changement.
Et si on est mené, il fera quoi?
Sulc a la place de yarem, moreira ou Fofana a la place d un défenseur pour passer en 4-3-3.
Et a droite il laissera hendrik 90 min
J’ai confiance dans Fonseca et ce 11 me convient parfaitement ! Prendre des précautions avec le retour des blessés n’est que du bon sens. Ce qui est important c’est de finir la saison de L1 brillamment, avec tous les titulaires !
Bah justement, vaut mieux commencer le match, avec un vrai échauffement, où tu peux aussi frapper au but, puis sortir a la mt.
Plutôt que d entrer en jeu et risquer d aller en prolongation. Ce qui leur donnerait trop de tps de jeu.
On connait Fonseca, ces blessés n entreront que s'il y a des blessés demandant a sortir, ou bien s il on est mené.
Le stade bien vide a 18h
Pas mal de visiteurs en parcage
Ne comptes tu pas pour 2000 supporters à toi tout seul ?
En virage, c'est sûr qu'on crie pour les autres
T'as de la chance jfol !
Profite !.....
Tu peux même crier pour moi!
Merci
Les matchs européens, j'en rate peu, j'adore
Sulc a l'échauffement 😘😍
Bon équipe logique. Après quelle va être la tactique, on va les chercher haut vu qu'ils défendent avec 1 yaremchuk qui peut peser et des combinaisons nartey, endrick, mais la tu t'expose aux contres, ou on va rester plus prudent, plus bas pour limiter ça
Faut pas se faire bananer bêtement comme a l'aller
Hâte de voir le choix de fonseca
Amoureux de l'Espagne et de leur football, j'espère qu'on va les renvoyer chez eux la queue bien pendante entre les jambes 🙏
Pour le coup le Celta niveau football c'est tout sauf espagnol ^^
équipe logique par rapport aux joueurs disponibles. Les "revenants" ne sont sûrement pas capables de débuter.
Je n'ai pas vu le match aller mais je crois qu'on avait plutôt dominé avec ce même 11. La différence c'est qu'on a un banc avec des vrais dynamiteurs et finisseurs. Même à 50%, n'importe lequel des 3 est meilleur que nos remplaçants habituels.
Fonseca et adjoints sont surement plus compétents et mieux informés sur l'état des joueurs que tous les supporters et journalistes réunis.
PF fait l'équipe avec les moyens dont il dispose.
Par principe je soutiens le coach même si, après coup, on peut penser qu'il a fait des erreurs.
Compo de début logique. Suivant le déroulement, on verra sans doute entrer en seconde un ou deux ou trois des "retours" de blessures.
Allez les gones et attention aux contres.
Ils ont agrandit le parcage visiteurs non ?
Non c'est juste que la il est vraiment rempli contrairement aux matchs de L1 ou il ya des restrictions..
Pour une fois on a un super banc , espérons que les rentrants feront la différence
Allez l Ol !
Ou que la différence soit faite avant!
à 15 minutes du coup d ´envoi on est péniblement 20000 dans le stade. heureusement que les espagnols font le nombre. problème non ?
Les gens travaillent Monark laisse leur le temp d'arriver.
Jeudi, 18h50, tout le monde n'est pas dispo 🤷
Je suis fonseca
C'est quand même triste de voir un Groupama à moitié vide !
Ce soir on gagne facile 1/0!!!!
ALLEZ L'OL !!!!! 💪💖💙
Vive les quarts ....
C'est vraiment de la bouillie cet hymne de l'Europa League !
Quand tu finis le TAF a 18H00 et qu'il faut 1H30 pour aller au Stade.....
Allez les gones !!!
🔴🔵
Espérons que l'adversaire ne nous remplisse pas de nouveau l'infirmerie.
Bah là pour le coup c'est nous qui ne sommes pas passé loin de leur en bousiller un...
De bons comédiens...
Ça sent le rouge penalty direct
....
oui
Tagliafico va-t-il réussir à nous couler le match en à peine une minute?
Pas un bon début de match...
Attention de toute évidence ce n'est pas du tout le même celta qu'au match aller.
L'OL cherche à se prendre un but dès le début de match pour ensuite faire une remontada ?
C'est quoi cette passivité dans les sorties de balle ?
C'est quoi ce début ? Faut rentrer dans le match la
Pour le moment, on est dans un véritable exercice de sorties de balle ratées.
je vois rien , quelqu'un a un lien fonctionnel ?
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On fait absolument n'importe quoi avec en plus cette composition débile à 8 défenseurs qui nous prive de ballons...
On est apathiques, franchement.
Début de match difficile, on se fait marcher dessus.
Ligue1live.xyz
C'est un début de match catastrophique. Je ne comprends pas ce qu'on fait.
Attention à ne pas trop tricoter derrière et se faire chiper le ballon !!!
L'arbitre est très permissif !
On commence à jouer quand ?....
Quand tu vois que t'es pris sur tes sorties de balles classiques tu changes d'option là non on réagit pas on continue. Ça va mal finir