OL - Celta : Fonseca remet le même onze qu'à l'aller

La composition de l'OL : Greif - Mata, Niakhaté, Tagliafico - Kango, Morton, Tolisso, Abner - Nartey - Yaremchuk, Endrick

Steeve Kango (OL) face à Oscar Mingueza (Celta) (Photo by Miguel RIOPA / AFP)

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