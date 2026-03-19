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Steeve Kango (OL) face à Oscar Mingueza (Celta)
Steeve Kango (OL) face à Oscar Mingueza (Celta) (Photo by Miguel RIOPA / AFP)

OL - Celta : Fonseca remet le même onze qu'à l'aller

  • par David Hernandez
  • 59 Commentaires

    • Ce jeudi, l'OL joue sa qualification pour les quarts de finale de Ligue Europa. Face au Celta, Paulo Fonseca a choisi de mettre la même équipe qu'à l'aller.

    La composition de l'OL : Greif - Mata, Niakhaté, Tagliafico - Kango, Morton, Tolisso, Abner - Nartey - Yaremchuk, Endrick

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    59 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - jeu 19 Mar 26 à 17 h 36

      Bon... autant jouer bloc bas et tenter les contres !

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      1. Avatar
        Polygone - jeu 19 Mar 26 à 17 h 45

        Avec aucun joueur rapide

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        1. Avatar
          Outlander - jeu 19 Mar 26 à 18 h 10

          Endrick n'est pas un joueur rapide ??!!!

        2. OL-91
          OL-91 - jeu 19 Mar 26 à 18 h 45

          Trop court sur pattes...

    2. Avatar
      gOLdorak - jeu 19 Mar 26 à 17 h 41

      Ce sera intéressant de constater la cote de popularité de Fonseca ce soir selon qu'on gagne ou qu'on perde.

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      1. Avatar
        BadGone91 - jeu 19 Mar 26 à 17 h 44

        Bah franchement tant que nos blessés ne sont pas vraiment revenus, ce sera difficile de lui en vouloir personnellement. C'est en fin de saison qu'il faudra juger.

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        1. SapeCommeJallet
          SapeCommeJallet - jeu 19 Mar 26 à 17 h 57

          Ah si clairement, pour moi il n'est pas irréprochable.
          Ce que je lui reproche c'est deux choses :
          1/ d'avoir une responsabilité directe sur l'état physique de l'équipe, on a été nombreux à lui reprocher ses changements très tardifs (voir aucuns changements du tout sur certains matchs) quand tout allait bien.
          2/ Il a tendance à tout chambouler pour 1 ou 2 absents parce qu'il n'a pas confiance aux remplaçants.
          Il a joué en 433, 442 à plat, 442 losange, 352... en baladant Abner, Kluivert et d'autres un peu partout.
          Une chance que Moreira marque un super but dans le même match où Fofana se blesse car je suis convaincu qu'il ne l'aurait pas titulariser si tôt dans son 433; il aurait tenté un 352 bien avant.
          Même chose pour Himbert, après la blessure de Moreira, il a attendu qu'il marque contre Marseille puis Lens avant enfin de revenir en 433 et mettre Rémi à gauche.
          En bref, qu'il garde son schéma préférentiel et fasse du poste pour poste au lieu de tout changer, quitte à mettre un jeune.

      2. Avatar
        lekinslayer - jeu 19 Mar 26 à 17 h 48

        Oh je peux même te le dire avant le match, qu'on gagne ou qu'on perde je le détesterai toujours autant

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    3. RBV
      RBV - jeu 19 Mar 26 à 17 h 48

      Logique...franchement, si l'efficacité revient, le match sera facile !

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    4. Avatar
      Polygone - jeu 19 Mar 26 à 17 h 52

      Mais quelle bêtise ce 11.
      Ça veut dire que les 3 blessés, n entreront pas en jeu tous les 3.
      J aurai préféré, moreira ou Fofana titulaire, et remplacé par l'autre a la mt.
      Là, en cas de 0-0 a l heure de jeu, fonseca ne fera pas de changement.
      Et si on est mené, il fera quoi?
      Sulc a la place de yarem, moreira ou Fofana a la place d un défenseur pour passer en 4-3-3.
      Et a droite il laissera hendrik 90 min

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    5. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - jeu 19 Mar 26 à 17 h 56

      J’ai confiance dans Fonseca et ce 11 me convient parfaitement ! Prendre des précautions avec le retour des blessés n’est que du bon sens. Ce qui est important c’est de finir la saison de L1 brillamment, avec tous les titulaires !

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      1. Avatar
        Polygone - jeu 19 Mar 26 à 18 h 02

        Bah justement, vaut mieux commencer le match, avec un vrai échauffement, où tu peux aussi frapper au but, puis sortir a la mt.
        Plutôt que d entrer en jeu et risquer d aller en prolongation. Ce qui leur donnerait trop de tps de jeu.
        On connait Fonseca, ces blessés n entreront que s'il y a des blessés demandant a sortir, ou bien s il on est mené.

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    6. j.f.ol
      j.f.ol - jeu 19 Mar 26 à 17 h 59

      Le stade bien vide a 18h
      Pas mal de visiteurs en parcage

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      1. Avatar
        Gune56 - jeu 19 Mar 26 à 18 h 03

        Ne comptes tu pas pour 2000 supporters à toi tout seul ?

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        1. j.f.ol
          j.f.ol - jeu 19 Mar 26 à 18 h 04

          En virage, c'est sûr qu'on crie pour les autres

      2. Dede Passion 69
        Dede Passion 69 - jeu 19 Mar 26 à 18 h 07

        T'as de la chance jfol !
        Profite !.....

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        1. Avatar
          Gune56 - jeu 19 Mar 26 à 18 h 09

          Tu peux même crier pour moi!

        2. j.f.ol
          j.f.ol - jeu 19 Mar 26 à 18 h 11

          Merci
          Les matchs européens, j'en rate peu, j'adore
          Sulc a l'échauffement 😘😍

    7. Avatar
      Gonedamien38 - jeu 19 Mar 26 à 18 h 01

      Bon équipe logique. Après quelle va être la tactique, on va les chercher haut vu qu'ils défendent avec 1 yaremchuk qui peut peser et des combinaisons nartey, endrick, mais la tu t'expose aux contres, ou on va rester plus prudent, plus bas pour limiter ça
      Faut pas se faire bananer bêtement comme a l'aller
      Hâte de voir le choix de fonseca

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    8. j.f.ol
      j.f.ol - jeu 19 Mar 26 à 18 h 03

      Amoureux de l'Espagne et de leur football, j'espère qu'on va les renvoyer chez eux la queue bien pendante entre les jambes 🙏

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      1. Avatar
        fandelol - jeu 19 Mar 26 à 18 h 29

        Pour le coup le Celta niveau football c'est tout sauf espagnol ^^

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    9. L'habile Fekir
      L’habile Fekir - jeu 19 Mar 26 à 18 h 09

      équipe logique par rapport aux joueurs disponibles. Les "revenants" ne sont sûrement pas capables de débuter.
      Je n'ai pas vu le match aller mais je crois qu'on avait plutôt dominé avec ce même 11. La différence c'est qu'on a un banc avec des vrais dynamiteurs et finisseurs. Même à 50%, n'importe lequel des 3 est meilleur que nos remplaçants habituels.

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      1. Avatar
        Gune56 - jeu 19 Mar 26 à 18 h 23

        Fonseca et adjoints sont surement plus compétents et mieux informés sur l'état des joueurs que tous les supporters et journalistes réunis.
        PF fait l'équipe avec les moyens dont il dispose.
        Par principe je soutiens le coach même si, après coup, on peut penser qu'il a fait des erreurs.

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    10. janot06
      janot06 - jeu 19 Mar 26 à 18 h 24

      Compo de début logique. Suivant le déroulement, on verra sans doute entrer en seconde un ou deux ou trois des "retours" de blessures.
      Allez les gones et attention aux contres.

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    11. Avatar
      Poupette38 - jeu 19 Mar 26 à 18 h 32

      Ils ont agrandit le parcage visiteurs non ?

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      1. Avatar
        leroilyon - jeu 19 Mar 26 à 18 h 34

        Non c'est juste que la il est vraiment rempli contrairement aux matchs de L1 ou il ya des restrictions..

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    12. Juni38
      Juni38 - jeu 19 Mar 26 à 18 h 33

      Pour une fois on a un super banc , espérons que les rentrants feront la différence

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      1. Avatar
        jujul - jeu 19 Mar 26 à 18 h 35

        Allez l Ol !

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      2. Avatar
        Gune56 - jeu 19 Mar 26 à 18 h 39

        Ou que la différence soit faite avant!

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    13. Avatar
      Monark - jeu 19 Mar 26 à 18 h 34

      à 15 minutes du coup d ´envoi on est péniblement 20000 dans le stade. heureusement que les espagnols font le nombre. problème non ?

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      1. Avatar
        leroilyon - jeu 19 Mar 26 à 18 h 35

        Les gens travaillent Monark laisse leur le temp d'arriver.

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      2. Avatar
        fandelol - jeu 19 Mar 26 à 18 h 36

        Jeudi, 18h50, tout le monde n'est pas dispo 🤷

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    14. Avatar
      jujul - jeu 19 Mar 26 à 18 h 35

      Je suis fonseca

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    15. Avatar
      olgoneforever - jeu 19 Mar 26 à 18 h 35

      C'est quand même triste de voir un Groupama à moitié vide !

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    16. Koko
      Koko - jeu 19 Mar 26 à 18 h 40

      Ce soir on gagne facile 1/0!!!!

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    17. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - jeu 19 Mar 26 à 18 h 40

      ALLEZ L'OL !!!!! 💪💖💙
      Vive les quarts ....

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    18. janot06
      janot06 - jeu 19 Mar 26 à 18 h 44

      C'est vraiment de la bouillie cet hymne de l'Europa League !

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    19. Kramel69
      Kramel69 - jeu 19 Mar 26 à 18 h 45

      Quand tu finis le TAF a 18H00 et qu'il faut 1H30 pour aller au Stade.....
      Allez les gones !!!
      🔴🔵

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    20. OL-91
      OL-91 - jeu 19 Mar 26 à 18 h 47

      Espérons que l'adversaire ne nous remplisse pas de nouveau l'infirmerie.

      Signaler
      1. Avatar
        gOLdorak - jeu 19 Mar 26 à 18 h 49

        Bah là pour le coup c'est nous qui ne sommes pas passé loin de leur en bousiller un...

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        1. OL-91
          OL-91 - jeu 19 Mar 26 à 18 h 55

          De bons comédiens...

    21. Avatar
      zikos35 - jeu 19 Mar 26 à 18 h 48

      Ça sent le rouge penalty direct
      ....

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      1. Avatar
        Gune56 - jeu 19 Mar 26 à 18 h 51

        oui

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    22. Avatar
      gOLdorak - jeu 19 Mar 26 à 18 h 48

      Tagliafico va-t-il réussir à nous couler le match en à peine une minute?

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    23. j.f.ol
      j.f.ol - jeu 19 Mar 26 à 18 h 49

      Pas un bon début de match...

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    24. Avatar
      zikos35 - jeu 19 Mar 26 à 18 h 49

      Attention de toute évidence ce n'est pas du tout le même celta qu'au match aller.

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    25. Tongariro
      Tongariro - jeu 19 Mar 26 à 18 h 50

      L'OL cherche à se prendre un but dès le début de match pour ensuite faire une remontada ?

      C'est quoi cette passivité dans les sorties de balle ?

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    26. Avatar
      Gonedamien38 - jeu 19 Mar 26 à 18 h 51

      C'est quoi ce début ? Faut rentrer dans le match la

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    27. Avatar
      gOLdorak - jeu 19 Mar 26 à 18 h 51

      Pour le moment, on est dans un véritable exercice de sorties de balle ratées.

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    28. Juni38
      Juni38 - jeu 19 Mar 26 à 18 h 51

      je vois rien , quelqu'un a un lien fonctionnel ?

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      1. Tongariro
        Tongariro - jeu 19 Mar 26 à 18 h 51

        https://ligue1live.xyz/regarder-lyon-vs-celta-vigo-18h45-streaming-direct

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    29. Avatar
      zikos35 - jeu 19 Mar 26 à 18 h 51

      On fait absolument n'importe quoi avec en plus cette composition débile à 8 défenseurs qui nous prive de ballons...

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    30. Tongariro
      Tongariro - jeu 19 Mar 26 à 18 h 51

      On est apathiques, franchement.

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    31. janot06
      janot06 - jeu 19 Mar 26 à 18 h 51

      Début de match difficile, on se fait marcher dessus.

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    32. Avatar
      zikos35 - jeu 19 Mar 26 à 18 h 52

      Ligue1live.xyz

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    33. Avatar
      zikos35 - jeu 19 Mar 26 à 18 h 52

      C'est un début de match catastrophique. Je ne comprends pas ce qu'on fait.

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    34. janot06
      janot06 - jeu 19 Mar 26 à 18 h 53

      Attention à ne pas trop tricoter derrière et se faire chiper le ballon !!!
      L'arbitre est très permissif !

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    35. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - jeu 19 Mar 26 à 18 h 55

      On commence à jouer quand ?....

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    36. Avatar
      zikos35 - jeu 19 Mar 26 à 18 h 55

      Quand tu vois que t'es pris sur tes sorties de balles classiques tu changes d'option là non on réagit pas on continue. Ça va mal finir

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