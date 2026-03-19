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Les joueurs de l'OL après le nul face au Celta
Les joueurs de l’OL après le nul face au Celta (Photo by Miguel RIOPA / AFP)

OL - Celta : on prend les mêmes et on recommence ?

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Avec les retours de trois blessés de longue date, Paulo Fonseca a enfin des solutions contre le Celta de Vigo. Néanmoins, le manque de rythme devrait pousser l'entraîneur de l'OL à rester sur le même dispositif qu'à l'aller au coup d'envoi ce jeudi (18h45).

    Le même onze qu'à l'aller ? Paulo Fonseca aurait bien aimé que, parmi Afonso Moreira, Pavel Sulc ou Malick Fofana, l'un d'eux "puisse commencer, mais cela parait difficile". Cependant, l'entraîneur portugais ne pouvait cacher sa satisfaction d'avoir trois cartouches supplémentaires, même sur le banc. Alors forcément, si une surprise n'est pas à exclure avec le coach, l'OL ne devrait pas connaitre de grands chamboulements ce jeudi soir à 18h45 pour le huitième de finale retour de Ligue Europa. Les nouveautés devraient intervenir en cours de match, ce qui laisse à penser que le onze de départ lyonnais sera le même que du côté de l'Estadio Balaidos, il y a une semaine.

    Une première à Décines pour Kango

    Hans Hateboer, Ainsley Maitland-Niles, Ruben Kluivert et Noham Kamara étant encore blessés ou non-qualifiés, Steeve Kango va vivre sa première au Parc OL, dans un rôle de piston droit qu'il avait bien géré à l'aller. L'OL devrait ainsi persévérer dans un système hybride en 3-4-1-2 avec le duo Yaremchuk - Endrick aux avant-postes. Mais sans trahir de secret, les supporters attendent avant tout le moment où Moreira, Sulc ou encore Fofana refouleront la pelouse de Décines. Avec l'espoir que la qualification sera déjà acquise face à cette équipe du Celta.

    La composition probable de l'OL : Greif - Mata, Niakhaté, Tagliafico - Kango, Morton, Tolisso, Abner - Nartey - Yaremchuk, Endrick

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    1 commentaire
    1. j.f.ol
      j.f.ol - jeu 19 Mar 26 à 7 h 52

      Je veux pas critiquer Fonseca mais a la place de l'invisible chuk, on a pas un jeune en stock ??
      ça doit pas être bien compliqué d'avoir mieux ...

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