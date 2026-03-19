Même encore loin d’être à 100%, les retours de Malick Fofana, Afonso Moreira et Pavel Sulc dans le groupe de l’OL ont redonné le sourire. Les trois offensifs pourraient bien avoir un rôle déterminant dans cette semaine de tous les dangers.

C’est un petit sourire qui ne trompait pas. Mercredi, en début d’après-midi, Paulo Fonseca n’avait même pas encore entendu la fin de la question d’un confrère que son visage s’était déjà un peu illuminé. L’entraîneur de l’OL n’avait pas eu une apparition divine se posant devant lui. Seulement, c’était presque comme un miracle ce qui était en train de se passer à Décines. Après des semaines à repousser la date de ces retours, Fonseca pouvait enfin annoncer que certains de ses blessés étaient plus que sur le chemin du retour. Afonso Moreira, Pavel Sulc et Malick Fofana feraient bien partie "du groupe qui affrontera le Celta" ce jeudi soir (18h45). Il n’en a pas rajouté plus qu’il n’en fallait, mais on pouvait lire aux rictus de son visage que le Portugais vivait ça comme un soulagement.

L'OL retrouve son meilleur buteur et son meilleur passeur

Il y avait de quoi puisque l’OL patine depuis six matchs et aucune victoire à se mettre sous la dent. La rotation a été plus que limitée sur le dernier mois de compétition et offensivement, le match contre Le Havre dimanche dernier a été le point d’orgue de cette inefficacité liée à un manque de solutions et de profils différents. Ce jeudi, l’OL pourra de nouveau compter sur son meilleur buteur (Sulc) et son meilleur passeur (Moreira). Il pourra également s’appuyer sur le côté imprévisible de celui qui devait être son chef de file offensif cette saison (Fofana).

Tous les trois "ne peuvent pas jouer 90 minutes" et ce n’est pas une surprise. Mais comme l’a souligné Paulo Fonseca, leur simple présence dans le groupe est "très positive pour nous. J’attendais ce moment depuis longtemps, ils vont nous offrir plus de possibilités. C’est vraiment important." Ces absences, en plus de celles toujours à déplorer (Maitland-Niles, Kluivert, Himbert, Nuamah, Kamara), étaient arrivées au pire des moments, il est vrai.

Des menaces même sur le banc ce jeudi

Dans un rythme de trois matchs par semaine, Pavel Sulc s’est finalement retrouvé à louper six matchs alors que dans un club non-européen, il n’en aurait manqué que la moitié. Ces pépins physiques ont clairement été un caillou dans la chaussure des Lyonnais, qui ont vu leur avance en Ligue 1 fondre ainsi qu’un des objectifs (la Coupe de France) leur passer sous le nez. On ne peut pas réécrire l’histoire, mais en retrouvant trois renforts offensifs juste avant la trêve internationale, l’OL s’offre trois armes supplémentaires dans cette semaine charnière. "Afonso et Malick prennent des initiatives individuelles, ce qui manque beaucoup depuis quelques semaines. Pavel, qui était le joueur qui a le plus marqué, a cet instinct de buteur", détaillait encore Paulo Fonseca comme pour prouver les bienfaits de ces retours.

Dans une équipe qui a toujours voulu garder confiance, la fin de l’hécatombe a aussi ramené de la joie dans le vestiaire. Les trois joueurs seront avant tout des facteurs X dans les prochains jours, mais c’est un luxe que ne pouvait plus se permettre cette équipe depuis un mois. Alors forcément Moussa Niakhaté avait lui aussi le sourire. "Je ne sais pas combien de temps ils pourront jouer, mais je sais qu’ils seront très importants." Que ce soit contre le Celta, Monaco ou dans le sprint final que l'OL espère palpitant.