Contre le Celta, l'OL retrouve des forces vives

Ce jeudi (18h45), l'OL joue sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Paulo Fonseca peut compter sur des retour de choix avec Afonso Moreira, Pavel Sulc et Malick Fofana.

Cela faisait bien longtemps que Paulo Fonseca n'avait pas affiché un sourire pareil. Il y avait bien eu cette série de 13 victoires, mais depuis un mois, le coach de l'OL avait plutôt mauvaise mine. Il faut dire que chaque semaine, le Portugais voyait l'infirmerie se remplir un peu plus après chaque match. A tel point que dimanche dernier au Havre, neuf titulaires manquaient à l'appel. Il y en aura encore ce jeudi (18h45) contre le Celta de Vigo, mais Fonseca peut se féliciter de voir des blessés enfin remis sur pied. En effet, comme il l'avait annoncé, le technicien lyonnais pourra s'appuyer sur Afonso Moreira, Malick Fofana et Pavel Sulc pour le huitième de finale retour de Ligue Europa. Les trois offensifs sont bien dans le groupe convoqué ce mercredi soir.

Nuamah a repris l'entraînement collectif

Néanmoins, les trois n'ont "pas 90 minutes dans les jambes" et devraient commencer sur le banc, à moins d'une belle surprise. Cela reste toujours une avancée positive et surtout des menaces supplémentaires à craindre pour le Celta. Avec ces trois retours, Tiago Gonçalves sort des convoqués par rapport à l'aller, tout comme Rémi Himbert blessé en Galice. La liste des absents reste d'ailleurs bien fournie à l'OL. Ernest Nuamah a repris l'entraînement collectif, mais reste trop juste. Idem pour Ruben Kluivert et Ainsley Maitland-Niles qui ont repris à part ce mercredi matin. Hans Hateboer, Rachid Ghezzal et Noham Kamara, certes blessé, restent non-qualifiés pour la compétition.

Le groupe de l'OL : Greif, Descamps, Konan - Tagliafico, Abner, Niakhaté, Mata, Kango - Mangala, Tessmann, Tolisso, Morton, De Carvalho, Merah, Nartey - Karabec, Endrick, Sulc, Moreira, Yaremchuk, Hamdani