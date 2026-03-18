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Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l’OM (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Contre le Celta, l'OL retrouve des forces vives

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Ce jeudi (18h45), l'OL joue sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Paulo Fonseca peut compter sur des retour de choix avec Afonso Moreira, Pavel Sulc et Malick Fofana.

    Cela faisait bien longtemps que Paulo Fonseca n'avait pas affiché un sourire pareil. Il y avait bien eu cette série de 13 victoires, mais depuis un mois, le coach de l'OL avait plutôt mauvaise mine. Il faut dire que chaque semaine, le Portugais voyait l'infirmerie se remplir un peu plus après chaque match. A tel point que dimanche dernier au Havre, neuf titulaires manquaient à l'appel. Il y en aura encore ce jeudi (18h45) contre le Celta de Vigo, mais Fonseca peut se féliciter de voir des blessés enfin remis sur pied. En effet, comme il l'avait annoncé, le technicien lyonnais pourra s'appuyer sur Afonso Moreira, Malick Fofana et Pavel Sulc pour le huitième de finale retour de Ligue Europa. Les trois offensifs sont bien dans le groupe convoqué ce mercredi soir.

    Nuamah a repris l'entraînement collectif

    Néanmoins, les trois n'ont "pas 90 minutes dans les jambes" et devraient commencer sur le banc, à moins d'une belle surprise. Cela reste toujours une avancée positive et surtout des menaces supplémentaires à craindre pour le Celta. Avec ces trois retours, Tiago Gonçalves sort des convoqués par rapport à l'aller, tout comme Rémi Himbert blessé en Galice. La liste des absents reste d'ailleurs bien fournie à l'OL. Ernest Nuamah a repris l'entraînement collectif, mais reste trop juste. Idem pour Ruben Kluivert et Ainsley Maitland-Niles qui ont repris à part ce mercredi matin. Hans Hateboer, Rachid Ghezzal et Noham Kamara, certes blessé, restent non-qualifiés pour la compétition.

    Le groupe de l'OL : Greif, Descamps, Konan - Tagliafico, Abner, Niakhaté, Mata, Kango - Mangala, Tessmann, Tolisso, Morton, De Carvalho, Merah, Nartey - Karabec, Endrick, Sulc, Moreira, Yaremchuk, Hamdani

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    3 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - mer 18 Mar 26 à 19 h 15

      Nous n'avons "plus que" 6 absents .
      Ca progresse ..
      Mieux que les 9 du match aller et les 8 au Havre...

      Contre Monaco on ne devrait avoir plus que Himbert et Kamara parmi les blessés et un suspendu morton.
      Toua les autres sont susceptibles d'être dans le groupe meme Nuamah !
      On serait au complet sauf Tyler !
      En tout cas après la treve nous n'aurons plus qu'himbert blessé , kamara sera peut être rétabli .
      De quoi réaliser un mois d'avril explosif.

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    2. Avatar
      Olreal - mer 18 Mar 26 à 19 h 31

      Faut pas compter sur eux contre le Celta.
      Mais ça fait énormément plaisir de les revoir dans le groupe.
      Moreira pourra je pense jouer 30 minutes.
      Les deux autres je ne pense pas qu’il est le coffre pour rentrer en jeu si on n’est dans une situation délicate.
      Moreira s’est arrêté très peu de temps finalement car il avait repris derrière, depuis sa rechute il n’est arrêté seulement une semaine si on compte le travail en salle.
      Sulc a du se reposer un peu plus longtemps et il a commencé à rejouer avec le groupe seulement hier, donc je ne l’utiliserai uniquement si on gagne pour lui donner un peu de temps de jeu.
      Fofana n’a pas du tout le rythme me, il fait qu’il grappille petit à petit du temps de jeu mais vu qu’il a été arrêter longtemps il est à risque pour des petites lésions musculaires du aux compensations durant le travail de renforcement de sa cheville.
      Faut y allé doucement avec lui.
      Pour Monaco je pense que si tout se passe bien Moreira débutera et jouera 60 minutes.
      Sulc pourra enchaîner lui 30/35 minutes en deuxième mi temps.
      Waw ça fait du bien de se projeter avec ces joueurs.
      Une victoire contre le Celta et c’est tout le peuple lyonnais qui retrouvera la sourire.

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    3. Avatar
      ciresglover - mer 18 Mar 26 à 19 h 34

      Oui attention à la trêve internationale les joueurs vont partir même sans un match dans les jambes espérons que le maximum revienne entier et opérationnel. Est ce que Tolisso va être appelé ? Fofana? Managala? Greif Tagli Mata Niakhaté Tessman Nartey Sulc Karabec Endrick Yamenchuk pourraient être sélectionnées (certains c’est sur)
      J’ai du mal à réaliser qu’on a tous ces joueurs si ils retrouvent le groupe ce sera top en plus ils auront de l’envie

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