OL : les Bad Gones appellent à l'union sacrée

Suite à l'élimination en Ligue Europa, les Bad Gones ont pris la parole. Il exhorte les autres supporters à "tous rester unis" derrière l'OL.
Comme souvent, le temps fera son affaire. Moins de 48 heures après l'élimination de l'OL en 8es de finale de la Ligue Europa, le revers est sûrement dur à encaisser pour bon nombre de fans. Néanmoins, ils seront nombreux à revenir au stade dès dimanche pour un autre choc, contre Monaco cette fois (15 heures). Les Bad Gones, notamment, seront de la partie.
Ils seront plus de 55 000 à garnir le stade décinois pour l'affiche dominicale, signe que la défaite de jeudi n'a pas abîmé tant que ça la cote de popularité de la bande à Paulo Fonseca. Le groupe de supporters du Kop Virage Nord a d'ailleurs passé un appel, décrétant l'union sacrée autour de l'équipe. Comme pouvait le faire Jean-Michel Aulas à son époque.
Huit matchs pour aller chercher la Ligue des champions
L'association affirme que "ce n'est déjà plus le moment de se laisser aller à la déception. Il reste huit matchs pour aller chercher une place dans la plus prestigieuse des compétitions européennes (la Ligue des champions) la saison prochaine. Pour y parvenir, nous devons tous rester unis derrière notre équipe, et cela dès dimanche face à un concurrent direct", encourage-t-elle.
Les Bad Gones demandent à l'ensemble des spectateurs de venir très tôt en tribune afin de soutenir Corentin Tolisso et ses coéquipiers "dès l'échauffement". Ils souhaitent que les Lyonnais "sentent la ferveur d'un peuple qui croit toujours en eux", à l'approche d'un sprint final que les Rhodaniens n'abordent pas dans les meilleures dispositions.
Appel bien reçu, ,d’autant que je voisinerai le kop en question. Mais je suis un peu inquiet néanmoins pour ce rendez-vous. Je vois deux scénari possibles à l’occasion de ce match , pas de demi-teinte en tout cas : on a un OL qui a une réaction d’orgueil par rapport à jeudi ,et qui balaye Monaco ou… le moral est bien plombé et on prend une correction , genre 3/0 ou 4/1 par les joueurs du rocher.🙏🏽
Bravo les BAD GONES . J'avais déjà parlé dans ce sens dans le dernier message il ne faut pas voir plusieurs scénarios un seul se battre pour la victoire il faut gagner gagner gagner il faudra gagner 8 fois
Après il y aura des vacances et j'espère des primes pour tout le monde
À la grande époque il ne pensait qu'à la victoire il se battait même lorsqu'il joue aux cartes pour la gagne
À LYON ÇA DOIT ÊTRE POUR LA GAGNE
ALLEZ L'OL.... ALLEZ LES LYONNAIS NE LÂCHEZ PLUS RIEN
Je voulais revenir sur une scène qui m’a particulièrement touchée jeudi soir. Au coup de sifflet final notre valeureux capitaine Corentin Tolisso s’effondre au sol et reste allongé pendant 5 bonnes minutes sans calculer personne autour de lui. Et on voit sur les images en gros plan que des larmes coulent le long de sa joue.
Je m’imaginais a quoi il pouvait penser a ce moment là et je me dis qu’il venait peut-être de réaliser qu’il ne gagnerait jamais de titre avec son club de coeur, son OL, car c’était un rêve de gosse pour lui.
Car malheureusement j’ai peur que cette saison soit la dernière sous ce maillot, j’espère me tromper mais j’ai bien peur non.
Alors oui il y a aussi cette non convocation en EDF mais je ne pense pas que ce soit la raison principale.
Cette scène m’a particulièrement touchée car j’ai une profonde affection pour ce joueur, son talent, son leadership, son courage, son retour au plus haut niveau après des années de galère, son retour dans notre OL alors qu’il joue au bayern et qu’il a un statut de champion du monde, ses larmes de la saison dernière en interview quand on est au plus bas, sa saison 2025-2026 exceptionnelle, son histoire d’amour avec son club de coeur.
Bref je voulais juste lui rendre hommage et lui rappeler que même si il n’a gagné aucun titre c’est une légende de notre club et qu’il peut s’assoir a la table des plus grands joueurs de l’histoire de notre club.
Maintenant Focus sur la fin de saison on va aller chercher cette 3eme place 💪💪
Allez l’OL
Pour moi la saison n'a plus beaucoup de sens. Avoir laissé filer la ligue Europa alors qu'elle avait jamais autant été à notre main. C'est une faute professionnelle de la part des joueurs et de l'entraîneur.
En plus financièrement d'aller jusqu'au bout aurait fait beaucoup de bien au club.