OL : les Bad Gones appellent à l'union sacrée

Suite à l'élimination en Ligue Europa, les Bad Gones ont pris la parole. Il exhorte les autres supporters à "tous rester unis" derrière l'OL.

Comme souvent, le temps fera son affaire. Moins de 48 heures après l'élimination de l'OL en 8es de finale de la Ligue Europa, le revers est sûrement dur à encaisser pour bon nombre de fans. Néanmoins, ils seront nombreux à revenir au stade dès dimanche pour un autre choc, contre Monaco cette fois (15 heures). Les Bad Gones, notamment, seront de la partie.

Ils seront plus de 55 000 à garnir le stade décinois pour l'affiche dominicale, signe que la défaite de jeudi n'a pas abîmé tant que ça la cote de popularité de la bande à Paulo Fonseca. Le groupe de supporters du Kop Virage Nord a d'ailleurs passé un appel, décrétant l'union sacrée autour de l'équipe. Comme pouvait le faire Jean-Michel Aulas à son époque.

Huit matchs pour aller chercher la Ligue des champions

L'association affirme que "ce n'est déjà plus le moment de se laisser aller à la déception. Il reste huit matchs pour aller chercher une place dans la plus prestigieuse des compétitions européennes (la Ligue des champions) la saison prochaine. Pour y parvenir, nous devons tous rester unis derrière notre équipe, et cela dès dimanche face à un concurrent direct", encourage-t-elle.

Les Bad Gones demandent à l'ensemble des spectateurs de venir très tôt en tribune afin de soutenir Corentin Tolisso et ses coéquipiers "dès l'échauffement". Ils souhaitent que les Lyonnais "sentent la ferveur d'un peuple qui croit toujours en eux", à l'approche d'un sprint final que les Rhodaniens n'abordent pas dans les meilleures dispositions.