En s’inclinant 2-0 jeudi soir, l’OL a dit adieu à la Ligue Europa. Les Lyonnais enchainent par la même occasion un septième match sans victoire. Il faut remonter à 2019 sous Sylvinho pour retrouver une aussi mauvaise passe pour un coach.
Les espoirs déchus. Jeudi soir, l'OL a fait ses adieux à un nouvel objectif assumé de cette saison. Après la Coupe de France, les Lyonnais ont mordu la poussière en Ligue Europa dès les huitièmes de finale. Un coup mental pour le vestiaire rhodanien, qui avait du mal à s'en remettre au moment de quitter le Parc OL après la défaite contre le Celta de Vigo (0-2). Le seul objectif désormais est la Ligue 1 avec une place qualificative pour la Ligue des champions à aller chercher, et ce dès dimanche (15h) contre l'AS Monaco.
Quatre nuls et trois défaites aussi pour Sylvinho
Un fort travail mental va devoir être réalisé car cette élimination européenne vient s'ajouter à une longue disette pour la formation lyonnaise. Contre le Celta, l'OL a enchaîné un septième match sans la moindre victoire (quatre nuls et trois défaites). Après avoir signé la deuxième performance de l'histoire en termes de victoires consécutives (13), Paulo Fonseca signe la pire depuis 2019, d'après le compte X @Statsdufoot.
Entre le 27 août et le 28 septembre 2019, Sylvinho avait également enchaîné sept matchs (quatre nuls et trois défaites également) avant de retrouver le goût de la victoire contre le RB Leipzig en Ligue des champions. Un succès qui n'avait pas empêché son éviction quatre jours plus tard après une défaite 1-0 dans le derby à Saint-Étienne.
C'est bon maintenant vous comprenez pourquoi il NE faut PAS prolonger Fonseca ? Je comprends même pas pourquoi l'idée a traverser l'esprit des gens
Il y a -je trouve- plusieurs points essentiels à ne pas oublier dans cette analyse.
1- La fragilité de l'équipe : on a vu 13 victoire d'affilée, mais les dernières furent très difficiles et chanceuses. Celle contre Nantes le symbolise, où l'on finissait à l'agonie avec Moreira se blessant de mémoire, les Nantais faisant 2 poteaux et une victoire à 1-0 pour nous... On sentait un essouflement mais la chance -et la réussite- était avec nous, ce n'est plus le cas aujourd'hui...
2- Les blessés : il est évident que Humber, Moreira et Sulc ont terriblement manqué sur les derniers match. C'est eux aussi qui faisaient briller Endricks. Pour moi tout est lié. Nuamah va rejoindre la liste des joueurs sur-coté / su-payés / blessé à vie, avec son pote Mangala, et les autres comme Fofana ont mis beaucoup trop de temps à revenir. Ce dernier retrouvera un peu de rythme pour préparer sa coupe du monde et son futur transfert. Il s'en cogne de l'OL maintenant.. Ca va de fait aussi avec une usure de l'équipe, la manque de profondeur (ou de gestion) du banc.. Probablement que l'équipe quand elle tournait était en surrégime.. et on le paye simplement aujourd'hui avec des joueurs cramés.
Ces dernières semaines semblaient un vrai tournant pour l'OL (Coupe de france, mettre marseille à 8 point et securiser le podium, Europa, ..) , il fallait faire le dos rond et reussir quand meme tant bien que mal à passer ces échéances jusqu'à la treve... Et voilà on a tout raté, comme la saison dernière où finalement tout s'etait un peu ecroulé apres l'élimination. Ca en devient d'ailleur meme plus surprenant avec les années.
Ma question maintenant est de savoir si le retour des offensifs va re-permettre de proposer quelque chose sur l'attaque, de marquer, faire de nouveau briller Endrick, ou si finalement on est definitivement cramé pour la fin de saison.... Le match de Samedi apportera peut etre un debut de réponse. Mais cette saison à mon sens, vu les opportunités qu'il y avait (Coupe de france sans le PSG et l'OM, Europa league au parcours abordable jusqu'a la finale) , est deja decevante. Les larmes de Tolisso hier le symbolisait parfaitement bien...
Je vous incite à regarder en détail ce lien transferkmakt :
https://www.transfermarkt.fr/khalis-merah/leistungsdaten/spieler/1187942
Vous verrez que toutes nos bonnes séries cette saison coïncident avec du temps de jeu conséquent pour Merah.
Et que quasi tous nos gros matches (victoire à Lille, victoire vs Marseille, le bon match (volé) à Rennes, victoire à Monaco, l'excellent match (volé) contre Paris), Merah est titulaire.
Car grâce à sa technique et sa conservation de balle, il permet de remonter le bloc et d'offrir du calme à l'OL, plutôt que de subir comme hier (où forcément ça craque à un moment).
Son boycott par Fonseca pour privilégier Tessman et sa technique de veau (de toute façon les Américains devraient être interdits de jouer au foot et se contenter de boire du Coca en regardant le Superbowl) et Abner qui n'a rien à foutre au milieu c'est un scandale.