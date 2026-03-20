En s’inclinant 2-0 jeudi soir, l’OL a dit adieu à la Ligue Europa. Les Lyonnais enchainent par la même occasion un septième match sans victoire. Il faut remonter à 2019 sous Sylvinho pour retrouver une aussi mauvaise passe pour un coach.

Les espoirs déchus. Jeudi soir, l'OL a fait ses adieux à un nouvel objectif assumé de cette saison. Après la Coupe de France, les Lyonnais ont mordu la poussière en Ligue Europa dès les huitièmes de finale. Un coup mental pour le vestiaire rhodanien, qui avait du mal à s'en remettre au moment de quitter le Parc OL après la défaite contre le Celta de Vigo (0-2). Le seul objectif désormais est la Ligue 1 avec une place qualificative pour la Ligue des champions à aller chercher, et ce dès dimanche (15h) contre l'AS Monaco.

Quatre nuls et trois défaites aussi pour Sylvinho

Un fort travail mental va devoir être réalisé car cette élimination européenne vient s'ajouter à une longue disette pour la formation lyonnaise. Contre le Celta, l'OL a enchaîné un septième match sans la moindre victoire (quatre nuls et trois défaites). Après avoir signé la deuxième performance de l'histoire en termes de victoires consécutives (13), Paulo Fonseca signe la pire depuis 2019, d'après le compte X @Statsdufoot.

Entre le 27 août et le 28 septembre 2019, Sylvinho avait également enchaîné sept matchs (quatre nuls et trois défaites également) avant de retrouver le goût de la victoire contre le RB Leipzig en Ligue des champions. Un succès qui n'avait pas empêché son éviction quatre jours plus tard après une défaite 1-0 dans le derby à Saint-Étienne.