La VAR pourrait être introduite dès la saison prochaine dans le championnat féminin. Une nouvelle dont s'est réjoui le coach d'OL Lyonnes, Jonatan Giráldez.

Jean-Michel Aulas pourrait encore peser sur l’avenir du football féminin français. Désormais en charge de la Ligue féminine de football professionnel (LFPP), l’ancien président de l’OL a présenté, ce mardi, son projet d’instaurer la VAR dès la saison prochaine en Première Ligue.

Selon L’Équipe, l’homme de 76 ans aurait exposé cette proposition aux membres exécutifs de la Fédération, en mettant en avant un principe qui lui est cher : le respect de la parité dans le football. En effet, l’assistance vidéo à l’arbitrage est utilisée en Ligue 1 depuis la saison 2018-2019. Son absence dans le championnat féminin pose question en matière de parité, même si les infrastructures ne sont pas les mêmes.

Un outil déjà testé dans le football féminin

Un élément qui pourrait jouer en faveur de cette initiative. Plusieurs grandes compétitions féminines ont déjà fait appel à la VAR. Elle était notamment utilisée lors de la finale de Coupe de France la saison passée, mais aussi plus récemment lors de la finale de la Coupe LFPP, remportée samedi dernier par les Fenottes face au PSG (1-0).

L'entraîneur de l’OL Lyonnes, Jonatan Giráldez, s’est montré favorable à cette évolution. Interrogé par nos soins, l'Espagnol a pris l'exemple d'une main non-sifflée contre l'OM pour appuyer ses propos. "On en a besoin. Il y a beaucoup de situations litigieuses dans un match. Cela serait bénéfique pour les arbitres afin d’éviter des erreurs flagrantes. Ces dernières peuvent clairement changer la dynamique d’une rencontre. Je pense que c’est important pour développer notre championnat". De son côté, la FFF explique être réceptive à cette demande. Un souhait qui s'inscrit dans une volonté plus globale de continuer de professionnaliser l'Arkema Première Ligue.