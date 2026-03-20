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Noham Kamara, défenseur du PSG et des U20 français
Noham Kamara, défenseur du PSG et des U20 français (Photo by Rodrigo ARANGUA / AFP)

Équipe de France U19 : Merah et Kamara retenus, Molebe absent

  • par Elohan Latta

    • Khalis Merah et Noham Kamara font partie des joueurs convoqués pour le dernier tour éliminatoire à l'Euro 2026 prévu au Pays de Galles cet été.

    Ils ne s’étaient plus côtoyés depuis novembre. Dès ce dimanche 22 mars, les U19 de l’équipe de France vont se retrouver afin de préparer le dernier tour éliminatoire pour la qualification à l’Euro 2026. Ce jeudi, le sélectionneur, Bernard Diomède, a fait part de sa liste des 20 joueurs convoqués. Parmi eux figurent deux joueurs de l'OL : Khalis Merah et Noham Kamara. Le milieu de terrain retrouvera le maillot bleu avec lequel il avait ouvert le score face à la Hongrie (2-1) lors du tour précédent des qualifications à l’Euro 2026. 

    Un ticket pour l'Euro U19 et la Coupe du monde U20

    Pour le défenseur, la situation est plus incertaine, lui qui est actuellement touché aux adducteurs. Mais au regard de la liste, l’absence d’Enzo Molebe, pourtant habitué de la sélection, étonne. Prêté du côté de Montpellier jusqu’à la fin de la saison, l’attaquant s’est montré en forme sur les dernières semaines. D’abord puisqu’il a marqué lors de son entrée face à Nancy le 6 mars dernier (3-0) puis il a délivré une passe décisive face à Montpellier (2-0) alors que son coach ne lui avait laissé que six petites minutes pour s’exprimer. 

    Khalis Merah et Noham Kamara seront eux bien sur le front. Tirés dans le groupe 3 de l’ultime tour des qualifications à l’Euro, les Bleuets disputeront trois matchs face à la Norvège, la Croatie et la Suisse entre le 25 et le 31 mars prochain. Des rencontres au cours desquelles la victoire sera impérative. En effet, seul le premier du groupe décrochera son ticket pour l'Euro 2026 prévu au Pays de Galles du 28 juin au 11 juillet 2026. À noter également que cette qualification à l'Euro permettra de valider son ticket pour la Coupe du monde U20 prévue en Azerbaïdjan et en Ouzbékistan l’année prochaine.

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