L’OL possède le cinquième effectif le plus cher de Ligue 1

Dans sa lettre hebdomadaire n°537, l’Observatoire du football CIES révèle que l’effectif lyonnais est le cinquième plus valorisé du championnat.

C’est un constat qui pourrait faire bomber le torse à certains supporters rhodaniens. Lorsqu’on jette un coup d’œil à l'effectif lyonnais cette saison, on peut aisément constater que de nombreux joueurs ne sont pas encore pleinement confirmés. En témoignent les arrivées d’Afonso Moreira ou encore de Pavel Šulc l’été dernier. Souvent pointé du doigt pour sa profondeur jugée parfois limite, le groupe lyonnais n’est pourtant pas en reste sur le plan qualitatif. En effet, comme le souligne l’Observatoire du football , dans sa lettre hebdomadaire n°537, l’OL possède le cinquième effectif le plus coté de Ligue 1.

Une valeur supérieure à celle de l’OM et du RC Lens

À la lecture de cette étude, Pavel Šulc apparaît comme le joueur le plus valorisé de l’effectif lyonnais, avec une estimation avoisinant les 34 millions d’euros. Rapportée à l’ensemble du groupe, la valeur moyenne d’un joueur s’élève à 7,8 millions d’euros. Tandis qu'au total, la valeur cumulée de l’effectif atteint 304 millions d’euros.

Un montant largement inférieur à celui du PSG, leader du classement, dont l’effectif est estimé à 1,346 milliard d’euros. Mais pour autant supérieur à celui l’OM (276 millions d’euros), sixième dans le classement, ainsi qu'à celui du RC Lens (238 millions d’euros), pourtant dauphin du championnat. Reste à savoir si l’ensemble de ces joueurs restera dans la capitale des Gaules la saison prochaine, alors que le club lyonnais demeure sous forte contrainte financière.