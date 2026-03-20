Actualités
Tyler Morton (OL) contre Le Havre (Photo by LOU BENOIST / AFP)

L’OL possède le cinquième effectif le plus cher de Ligue 1

  • par Elohan Latta
  • 2 Commentaires

    • Dans sa lettre hebdomadaire n°537, l’Observatoire du football CIES révèle que l’effectif lyonnais est le cinquième plus valorisé du championnat.

    C’est un constat qui pourrait faire bomber le torse à certains supporters rhodaniens. Lorsqu’on jette un coup d’œil à l'effectif lyonnais cette saison, on peut aisément constater que de nombreux joueurs ne sont pas encore pleinement confirmés. En témoignent les arrivées d’Afonso Moreira ou encore de Pavel Šulc l’été dernier. Souvent pointé du doigt pour sa profondeur jugée parfois limite, le groupe lyonnais n’est pourtant pas en reste sur le plan qualitatif. En effet, comme le souligne l’Observatoire du football , dans sa lettre hebdomadaire n°537, l’OL possède le cinquième effectif le plus coté de Ligue 1.

    Une valeur supérieure à celle de l’OM et du RC Lens

    À la lecture de cette étude, Pavel Šulc apparaît comme le joueur le plus valorisé de l’effectif lyonnais, avec une estimation avoisinant les 34 millions d’euros. Rapportée à l’ensemble du groupe, la valeur moyenne d’un joueur s’élève à 7,8 millions d’euros. Tandis qu'au total, la valeur cumulée de l’effectif atteint 304 millions d’euros.

    Un montant largement inférieur à celui du PSG, leader du classement, dont l’effectif est estimé à 1,346 milliard d’euros. Mais pour autant supérieur à celui l’OM (276 millions d’euros), sixième dans le classement, ainsi qu'à celui du RC Lens (238 millions d’euros), pourtant dauphin du championnat. Reste à savoir si l’ensemble de ces joueurs restera dans la capitale des Gaules la saison prochaine, alors que le club lyonnais demeure sous forte contrainte financière.

    à lire également
    Les supporters de l'OL contre Nice au Parc OL
    OL - Monaco : le Parc OL va être rempli comme un œuf
    2 commentaires
    1. RBV
      RBV - ven 20 Mar 26 à 16 h 43

      Et on terminera sûrement 5eme en fin de saison.
      Cohérent 👍

      Signaler
    2. Avatar
      lito - ven 20 Mar 26 à 17 h 50

      😅 exactement.hs mais lors de la défaite face à Strasbourg j'avais dit pour rigoler qu'on allait entamer la série de 13 matchs sans victoire, je pensais pas être aussi près de la vérité 😐

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Wolfsburg le 2 avril à Décines
    OL Lyonnes - Wolfsburg : profitez de deux offres spéciales 16/03/26
    Les supporters de l'OL contre Nice au Parc OL
    OL - Monaco : le Parc OL va être rempli comme un œuf 18:00
    Tiago Gonçalves et Angel Garcia ont signé leur premier contrat professionnel avec l'OL
    Mercato : deux nouveaux contrats professionnels à l'OL 17:20
    L’OL possède le cinquième effectif le plus cher de Ligue 1 16:40
    Noham Kamara, défenseur du PSG et des U20 français
    Équipe de France U19 : Merah et Kamara retenus, Molebe absent 15:50
    Bus où officient les arbitre en charge de la VAR
    Pour Giráldez (OL Lyonnes), la Première Ligue "a besoin" de la VAR 15:00
    La détresse de Dominik Greif (OL) sur l'ouverture du score du Celta
    Sept matchs sans victoire, une première pour un coach de l'OL depuis 2019 14:10
    Moussa Niakhaté et le Sénégal contre le Soudan
    Niakhaté (OL) disputera deux amicaux avec le Sénégal 13:20
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les supporters du Celta de Vigo contre le PAOK en Ligue Europa
    OL - Celta : des affrontements violents dans les rues de Lyon après la rencontre 12:30
    Nicolas Tagliafico lors d'OL - Celta
    OL : Niakhaté et Tagliafico manqueront le début de la prochaine campagne européenne 11:45
    Claudio Giraldez entraineur du Celta de Vigo
    Giraldez après OL - Celta (0-2) : "Un jour historique pour le club" 11:00
    Les supporters du Celta au Parc OL
    OL - Celta de Vigo (0-2) : quelques frictions avec des supporters galiciens 10:15
    Orel Mangala lors de Young Boys - OL
    Mangala après OL - Celta (0-2) : "On doit se relever dès dimanche" 09:30
    Clinton Mata et Ruben Kluivert à l'échauffement lors de Young Boys Berne - OL
    L’OL ne récupèrera aucun blessé pour Monaco 08:45
    Paulo Fonseca lors d'OL - Celta
    Fonseca après OL - Celta (0-2) : "Il était difficile de leur reprendre le ballon" 08:00
    Corentin Tolisso après OL - Celta de Vigo
    Entame ratée, coaching frileux... l'OL a tout fait à l'envers 07:30
    Clinton Mata lors d'OL - Celta
    Mata après OL - Celta (0-2) : "Jouer à 10 ne nous a pas facilité la tâche" 19/03/26
    Dominik Greif lors d'OL - Celta
    OL - Celta (0-2) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir 19/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut