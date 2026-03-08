Actualités
Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg – OL (Photo by Jurgen Fromme / firo Sportphoto / DPPI via AFP)

Enzo Molebe sur ses débuts à l'OL : "Honnêtement c'était dur"

    • En prêt du côté Montpellier, Enzo Molebe retrouve des sensations. Un soulagement pour le jeune joueur, très peu utilisé à l'OL.

    Quand tout ne va pas bien, il faut parfois prendre de la distance. En manque de temps de jeu sous la houlette de Paulo Fonseca, Enzo Molebe a préféré prendre le large. Prêté sans option d’achat durant six mois à Montpellier, en Ligue 2, le natif de Décines se plaît dans l'Hérault : "J'ai découvert des bonnes personnes, sur comme en dehors du terrain, à l’image d’Alexandre Mendy ou de Téji Savanier pour ne citer qu’eux. Cela ne fait que quatre semaines que je suis là, mais je me sens déjà comme si ça faisait plus longtemps. Mes nouveaux coéquipiers m’ont super bien intégré et ils sont top avec moi ", a loué l’attaquant de 18 ans via le site du MHSC.

    Énorme prospect dans les catégories de jeunes, où il a été surclassé chaque année, l'attaquant a également connu toutes les sélections de jeunes en équipe de France. Mais la transition vers le monde professionnel s’est révélée plus compliquée. Alors quand le MHSC toque à la porte, l’attaquant né en 2007 saisit l'opportunité : "Je ne connaissais pas vraiment l’équipe, mais je n’ai pas hésité une seule seconde et je peux vous assurer qu’à aucun moment je ne regrette mon choix ", a-t-il expliqué.

    "Tu commences à te demander si tu as le niveau"

    Enzo Molebe a signé son premier contrat professionnel avec l’Olympique Lyonnais le 5 juin 2024. Depuis, il n’a disputé que 80 minutes en compétition officielle sous le maillot rouge et bleu : "Honnêtement, c’était dur. Quand tu t’entraînes tous les jours et que tu sais que tu ne vas pas jouer, tu commences à te poser des questions et à te demander si tu as vraiment le niveau", a-t-il confié.

    De retour à Décines en juin prochain, l’OL espère retrouver un joueur plus mature, renforcé par du temps de jeu dans l’antichambre de la Ligue 1. Jusqu’à présent, l’attaquant n’a disputé que 50 minutes en cinq matchs avec le MHSC, mais a enfin trouvé le chemin des filets, vendredi à Nancy. Mais au-delà des statistiques, ce prêt pourrait surtout lui permettre de retrouver de la confiance. Car pour un talent longtemps habitué à être en avance sur son âge, cette étape pourrait bien être celle qui fera réellement décoller sa carrière.

