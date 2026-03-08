Actualités
Sofie Svava avec le Danemark
Sofie Svava avec le Danemark (Photo by Michal Cizek / AFP)

SheBelieves Cup, Svava décisive… fin de la trêve à OL Lyonnes

  • par David Hernandez

    • Ce samedi, les internationales d’OL Lyonnes disputaient leur dernier match de la trêve internationale. Avec en point d’orgue, la victoire finale des États-Unis dans la SheBelieves Cup.

    Une dernière sortie avant de retrouver très vite le quotidien d’OL Lyonnes. Samedi, les dernières internationales lyonnaises disputaient les ultimes matchs de cette trêve internationale. Il faudra vite basculer sur la vie à Décines. Un match de championnat est déjà au programme dès mardi avec la venue du Havre mardi soir (19h) au GOLTC. Cette rencontre, Lindsey Heaps, Lily Yohannes et Tarciane devraient logiquement ne pas la disputer, elles qui étaient encore sur le pont de l’autre côté de l’Atlantique samedi. Ce périple a permis aux États-Unis de reconquérir la SheBelieves Cup après l’échec de 2025.

    Tarciane pas à son avantage

    Après deux succès, les joueuses d’Emma Hayes ont signé un sans-faute avec un court succès contre la Colombie (1-0). Yohannes était titulaire et a été remplacée par sa coéquipière de club à l’heure de jeu. D'enjeu, il n’y en avait pas pour Tarciane avec le Brésil, déjà assuré de disputer sa Coupe du monde à la maison en 2027. Il y a malgré tout eu défaite contre le Mexique (1-0) dans un match durant lequel la défenseuse lyonnaise n’a pas brillé. Un jaune d’entrée de jeu (2e) et un remplacement dès la pause.

    Brand remporte facilement son duel de Lyonnaises

    En Europe, les qualifications pour la Coupe du monde ont battu leur plein avec notamment un duel entre joueuses d’OL Lyonnes en Norvège. Un match à sens unique durant lequel Jule Brand et l’Allemagne n’ont fait qu’une bouchée des Norvégiennes (0-4). La joueuse offensive allemande a inscrit le quatrième but sous les yeux d’Ada Hegerberg et Ingrid Engen, toutes deux titulaires dans le camp d’en face.

    De victoire, il en a été question pour les Pays-Bas de Damaris Egurrola face à l’Irlande. La milieu a joué l’intégralité de la rencontre, tout comme Elma Nelhage dans le nul de la Suède en Serbie (0-0). Un partage des points qu’a également connu Sofie Svava avec le Danemark. La latérale rhodanienne s’est montrée décisive avec une passe pour Olivia Holdt à la 63e.

    à lire également
    Mathys De Carvalho lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    OL Académie : la réserve s’incline encore à la maison

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Sofie Svava avec le Danemark
    SheBelieves Cup, Svava décisive… fin de la trêve à OL Lyonnes 13:20
    Marshall Munetsi lors de Toulouse - Paris FC
    Munetsi avant OL - Paris FC : "Un match difficile surtout après leur élimination" 12:30
    Mathys De Carvalho lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    OL Académie : la réserve s’incline encore à la maison 11:45
    Maxime Lopez, capitaine du Paris FC
    Le Paris FC devra faire sans Maxime Lopez contre l’OL 11:00
    Marie-Antoinette Katoto avec la France
    Katoto et Diani (OL Lyonnes) buteuses dans le succès des Bleues 10:15
    Tyler Morton lors de Paris FC - OL
    OL - Paris FC : avant-match, horaire et diffusion TV 09:30
    Corentin Tolisso lors d'OM - OL
    En gagnant à Toulouse, l’OM met la pression sur l’OL 08:45
    Les joueurs de l'OL lors de la séance des tirs au but contre le RC Lens
    OL - Paris FC : encore deux semaines à tirer sur la corde 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Clinton Mata lors de Nantes - OL
    OL - Paris FC : un test pour préparer tactiquement au mieux Vigo ? 07:30
    Adil Hamdani lors d'Auxerre - OL
    OL - Paris FC : première convocation pour Kango, Hamdani de retour 07/03/26
    Maitland-Niles et Mata devant Del Castillo (Brest)
    OL : une pénurie de latéraux à venir à Vigo 07/03/26
    Christiane Endler, gardienne de l'OL
    Carnet rose : Endler (OL Lyonnes) est devenue maman 07/03/26
    Roman Yaremchuk lors d'OL - Lens
    OL : Fonseca salue un Yaremchuk buteur et dans l’effort 07/03/26
    Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France)
    OL Lyonnes : choc international au sommet entre coéquipières 07/03/26
    Enzo Molebe lors de son prêt à Montpellier
    Prêté par l’OL à Montpellier, Molebe marque son premier but en pro 07/03/26
    Antoine Kombouaré, entraîneur français de Ligue 1
    OL - PFC : Kombouaré s’attend à "des Lyonnais revanchards" 07/03/26
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest le 25 janvier 2025
    OL Académie : le programme du week-end 07/03/26
    Eric Wattellier, arbitre de Ligue 1
    Eric Wattellier arbitrera OL - Paris FC, dimanche 07/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut