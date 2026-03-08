SheBelieves Cup, Svava décisive… fin de la trêve à OL Lyonnes

Ce samedi, les internationales d’OL Lyonnes disputaient leur dernier match de la trêve internationale. Avec en point d’orgue, la victoire finale des États-Unis dans la SheBelieves Cup.

Une dernière sortie avant de retrouver très vite le quotidien d’OL Lyonnes. Samedi, les dernières internationales lyonnaises disputaient les ultimes matchs de cette trêve internationale. Il faudra vite basculer sur la vie à Décines. Un match de championnat est déjà au programme dès mardi avec la venue du Havre mardi soir (19h) au GOLTC. Cette rencontre, Lindsey Heaps, Lily Yohannes et Tarciane devraient logiquement ne pas la disputer, elles qui étaient encore sur le pont de l’autre côté de l’Atlantique samedi. Ce périple a permis aux États-Unis de reconquérir la SheBelieves Cup après l’échec de 2025.

Tarciane pas à son avantage

Après deux succès, les joueuses d’Emma Hayes ont signé un sans-faute avec un court succès contre la Colombie (1-0). Yohannes était titulaire et a été remplacée par sa coéquipière de club à l’heure de jeu. D'enjeu, il n’y en avait pas pour Tarciane avec le Brésil, déjà assuré de disputer sa Coupe du monde à la maison en 2027. Il y a malgré tout eu défaite contre le Mexique (1-0) dans un match durant lequel la défenseuse lyonnaise n’a pas brillé. Un jaune d’entrée de jeu (2e) et un remplacement dès la pause.

Brand remporte facilement son duel de Lyonnaises

En Europe, les qualifications pour la Coupe du monde ont battu leur plein avec notamment un duel entre joueuses d’OL Lyonnes en Norvège. Un match à sens unique durant lequel Jule Brand et l’Allemagne n’ont fait qu’une bouchée des Norvégiennes (0-4). La joueuse offensive allemande a inscrit le quatrième but sous les yeux d’Ada Hegerberg et Ingrid Engen, toutes deux titulaires dans le camp d’en face.

De victoire, il en a été question pour les Pays-Bas de Damaris Egurrola face à l’Irlande. La milieu a joué l’intégralité de la rencontre, tout comme Elma Nelhage dans le nul de la Suède en Serbie (0-0). Un partage des points qu’a également connu Sofie Svava avec le Danemark. La latérale rhodanienne s’est montrée décisive avec une passe pour Olivia Holdt à la 63e.