Marshall Munetsi lors de Toulouse - Paris FC
Marshall Munetsi lors de Toulouse – Paris FC (Photo by Valentine CHAPUIS / AFP)

Munetsi avant OL - Paris FC : "Un match difficile surtout après leur élimination"

  • par David Hernandez

    • Vainqueur de son dernier match contre Nice, le Paris FC aimerait enchaîner à l’extérieur cette fois-ci. Seulement, les Parisiens s’attendent à une réaction d’orgueil de l’OL, après l’élimination en Coupe de France.

    Deux courses, mais deux courses différentes. Ce dimanche soir, l'OL et le Paris FC joueront pour deux objectifs bien différents, mais tout aussi primordiaux pour leur projet. Après la victoire de l'OM, les Lyonnais se doivent de gagner pour reprendre la troisième place de la Ligue 1 et garder la main sur la course à la Ligue des champions. Pour le Paris FC, ce dimanche peut permettre de faire un grand pas vers le maintien alors qu'Auxerre a fait nul et que Nantes a perdu. "On doit montrer nos progrès, nos qualités et qu’on est là pour essayer de gagner un peu plus de matchs. On était plus performant à l’extérieur qu’à domicile. Maintenant, on doit essayer de faire les 2 : gagner à domicile et à l'extérieur, surtout contre une grosse équipe du championnat", a déclaré Marshall Munetsi, le milieu parisien.

    Un état d'esprit revanchard

    Vainqueur de Nice à la maison le week-end passé, le Paris FC s'attaque à un tout autre morceau ce dimanche avec l'OL. Battue deux fois en Ligue 1 puis éliminée en Coupe de France jeudi, la formation lyonnaise veut se relever. Alors forcément, dans les rangs parisiens, on s'attend à la réaction de la bête blessée. "Lyon fait une belle saison. Ils ont malheureusement été éliminés de la Coupe de France. On sait qu’ils sont troisièmes du championnat. Ça ne va pas être un match facile, d'autant plus avec cette élimination", a poursuivi Munetsi. Comme Antoine Kombouaré, le vestiaire du Paris FC craint l'état d'esprit revanchard des joueurs de l'OL. Il ne reste plus qu'à espérer que les coéquipiers de Corentin Tolisso l'aient vraiment sur le terrain.

