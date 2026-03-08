OL Académie : la réserve s’incline encore à la maison

Battue en Challenge Espoirs en début de semaine, la réserve de l’OL a encore perdu à domicile, samedi soir. Les Lyonnais se sont inclinés 2-0 face au Stade Beaucairois.

La victoire contre Cannet il y a deux semaines avait été une éclaircie de courte durée. Dans le dur depuis un mois, la réserve de l’OL a du mal à enchaîner les résultats positifs, que ce soit en National 3 ou en Challenge Espoirs. Au début de la semaine, les joueurs de Gueïda Fofana avaient subi la loi de Toulouse (0-3) pour l’avant-dernière journée du tournoi de la FFF. Cinq jours plus tard, ils étaient de retour au GOLTC pour la 18e journée de la poule H en N3 et le résultat a été le même. Une défaite 2-0 contre un concurrent au milieu de tableau, faisant ainsi passer le Stade Beaucairois devant la réserve lyonnaise à la 7e place.

Plus rien à jouer dès début mars

Pour ce rendez-vous, Fofana pouvait pourtant compter sur la descente de Mathys De Carvalho, non retenu avec les pros pour OL - Paris FC. Toutefois, le maître à jouer Daryll Benlahlou débutait sur le banc, lui qui s’était notamment entraîné à part en milieu de semaine. Malgré de réelles intentions de jeu, la réserve a été punie par deux fois en huit minutes. Le SBFC a ouvert le score à la 24e minute avant de faire le break à la 32e. Deux coups sur la tête des Lyonnais, qui n’ont jamais réussi à revenir… Avec cette sixième défaite, l’OL reste dans le ventre mou de sa poule avec suffisamment d’avance sur la course au maintien et suffisamment de retard sur le haut pour espérer jouer quelque chose.