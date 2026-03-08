Actualités
Mathys De Carvalho lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
Mathys De Carvalho lors d’OL – FC Saint-Cyr Collonges (Photo by Alex MARTIN / AFP)

OL Académie : la réserve s’incline encore à la maison

  • par David Hernandez

    • Battue en Challenge Espoirs en début de semaine, la réserve de l’OL a encore perdu à domicile, samedi soir. Les Lyonnais se sont inclinés 2-0 face au Stade Beaucairois.

    La victoire contre Cannet il y a deux semaines avait été une éclaircie de courte durée. Dans le dur depuis un mois, la réserve de l’OL a du mal à enchaîner les résultats positifs, que ce soit en National 3 ou en Challenge Espoirs. Au début de la semaine, les joueurs de Gueïda Fofana avaient subi la loi de Toulouse (0-3) pour l’avant-dernière journée du tournoi de la FFF. Cinq jours plus tard, ils étaient de retour au GOLTC pour la 18e journée de la poule H en N3 et le résultat a été le même. Une défaite 2-0 contre un concurrent au milieu de tableau, faisant ainsi passer le Stade Beaucairois devant la réserve lyonnaise à la 7e place.

    Plus rien à jouer dès début mars

    Pour ce rendez-vous, Fofana pouvait pourtant compter sur la descente de Mathys De Carvalho, non retenu avec les pros pour OL - Paris FC. Toutefois, le maître à jouer Daryll Benlahlou débutait sur le banc, lui qui s’était notamment entraîné à part en milieu de semaine. Malgré de réelles intentions de jeu, la réserve a été punie par deux fois en huit minutes. Le SBFC a ouvert le score à la 24e minute avant de faire le break à la 32e. Deux coups sur la tête des Lyonnais, qui n’ont jamais réussi à revenir… Avec cette sixième défaite, l’OL reste dans le ventre mou de sa poule avec suffisamment d’avance sur la course au maintien et suffisamment de retard sur le haut pour espérer jouer quelque chose.

    à lire également
    Maxime Lopez, capitaine du Paris FC
    Le Paris FC devra faire sans Maxime Lopez contre l’OL

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Mathys De Carvalho lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    OL Académie : la réserve s’incline encore à la maison 11:45
    Maxime Lopez, capitaine du Paris FC
    Le Paris FC devra faire sans Maxime Lopez contre l’OL 11:00
    Marie-Antoinette Katoto avec la France
    Katoto et Diani (OL Lyonnes) buteuses dans le succès des Bleues 10:15
    Tyler Morton lors de Paris FC - OL
    OL - Paris FC : avant-match, horaire et diffusion TV 09:30
    Corentin Tolisso lors d'OM - OL
    En gagnant à Toulouse, l’OM met la pression sur l’OL 08:45
    Les joueurs de l'OL lors de la séance des tirs au but contre le RC Lens
    OL - Paris FC : encore deux semaines à tirer sur la corde 08:00
    Clinton Mata lors de Nantes - OL
    OL - Paris FC : un test pour préparer tactiquement au mieux Vigo ? 07:30
    Adil Hamdani lors d'Auxerre - OL
    OL - Paris FC : première convocation pour Kango, Hamdani de retour 07/03/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Maitland-Niles et Mata devant Del Castillo (Brest)
    OL : une pénurie de latéraux à venir à Vigo 07/03/26
    Christiane Endler, gardienne de l'OL
    Carnet rose : Endler (OL Lyonnes) est devenue maman 07/03/26
    Roman Yaremchuk lors d'OL - Lens
    OL : Fonseca salue un Yaremchuk buteur et dans l’effort 07/03/26
    Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France)
    OL Lyonnes : choc international au sommet entre coéquipières 07/03/26
    Enzo Molebe lors de son prêt à Montpellier
    Prêté par l’OL à Montpellier, Molebe marque son premier but en pro 07/03/26
    Antoine Kombouaré, entraîneur français de Ligue 1
    OL - PFC : Kombouaré s’attend à "des Lyonnais revanchards" 07/03/26
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest le 25 janvier 2025
    OL Académie : le programme du week-end 07/03/26
    Eric Wattellier, arbitre de Ligue 1
    Eric Wattellier arbitrera OL - Paris FC, dimanche 07/03/26
    Iago Aspas, capitaine du Celta Vigo
    Avant l’OL, le Celta de Vigo a longtemps tenu tête au Real Madrid 07/03/26
    Supporters de l'OL, membres des Bad Gones
    Suspendu, le Kop Virage Nord repositionné pour OL - Paris FC 07/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut